Actu jeunesse: Qui es-tu, STEVE?

Une lumière mystérieuse

La première fois qu’on a vu STEVE, c’était en 2015, en Alberta, au Canada. Des amateurs d’aurores boréales qui prenaient des photos du ciel se sont aperçus qu’ils avaient devant eux un phénomène qu’ils ne connaissaient pas: une bande lumineuse mauve et verte. Ils ont décidé de nommer cette étrange bande de lumière «Steve». Les aurores boréales, elles, ressemblent plutôt à des vagues de lumière colorée. Les deux sont faciles à confondre!

Comment se forme STEVE?

Voici à quoi ressemble STEVE! (PHOTO WIKICOMMONS)

Steve a rapidement intrigué les scientifiques. En l’étudiant, ils ont fait de son nom un acronyme: Strong Thermal Emission Velocity Enhancement (ça veut dire «forte augmentation de la vitesse d’émission thermique», en français). Ces mots ont l’air compliqués, mais ils servent à expliquer comment se forme STEVE dans le ciel.

Selon les observations de la NASA, STEVE apparaît quand des particules d’énergie se mélangent avec l’air, très haut dans le ciel. Ces particules proviennent du vent solaire, c’est-à-dire qu’elles sont parties du Soleil et ont voyagé dans l’espace avant d’arriver dans notre atmosphère. Quand elles entrent en contact avec l’atmosphère, elles émettent de la lumière violette. La plus grande différence avec une aurore boréale, c’est que STEVE se forme moins haut dans le ciel.

Des questions sans réponses

Le phénomène STEVE est compliqué. Les scientifiques n’ont pas encore réussi à percer tous ses secrets. De quelles particules est-il composé, exactement? Est-ce qu’on a plus de chances de l’apercevoir pendant une saison en particulier? Combien de temps dure une apparition de STEVE dans le ciel? Plus on étudiera le phénomène, plus on arrivera à comprendre STEVE.

À ton tour de trouver STEVE!

Il est plus rare d’apercevoir STEVE que de voir une aurore boréale. Au Canada, on a plus de chance de l’observer dans des régions comme l’Alberta, la Colombie-Britannique ou le Manitoba puisqu’elles se trouvent près de l’hémisphère nord. Si tu veux tenter ta chance, on te conseille de te rendre à un endroit éloigné de la pollution lumineuse, où le ciel est bien noir. Comme pour l’observation des étoiles! Sauras-tu le distinguer d’une aurore boréale?

Toi, as-tu déjà vu des phénomènes intrigants dans le ciel? Dis-le nous directement sur le site des As de l’info!