Les enfants posent leurs questions en direct à Farah Alibay!

Ingénieure en aérospatiale, Farah a entre autres piloté le rover Perseverance sur Mars pour la mission Mars 2020 de la NASA. Son parcours est une source d’inspiration incroyable pour les enfants.

Les As en direct, c’est une entrevue authentique et centrée sur les questions des enfants. Chaque jeudi à 14 h 30, Mélanie Loubert, journaliste aux As de l’info, interviewe en direct une personnalité connue ! Les invités sont des artistes, des sportifs, des politiciens, des scientifiques, etc.

Bref, des personnes inspirantes qui font les nouvelles.

Vos élèves / enfants peuvent poser leurs questions directement sur la page de l’événement, avant ou pendant l’entrevue. Mélanie se chargera de les relayer à notre invité !

C’est un rendez-vous le 14 décembre, à 14h30, ici 👉 https://lesasdelinfo.com/articles/2517/pose-tes-questions-a-farah-alibay