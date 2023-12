Actu jeunesse: Qu’est-ce qui se passe en Ukraine?

Justin Massie, professeur à l’UQAM, a répondu à mes questions.

L’Ukraine en mauvaise posture

La guerre en Ukraine a débuté il y a presque 2 ans. Les Ukrainiens s’apprêtent à passer un deuxième hiver sous les bombes de la Russie.

Au début de l’été, on sentait que l’armée ukrainienne avait des chances de reprendre du terrain et de faire reculer l’armée russe. Les pays alliés de l’Ukraine ont donné beaucoup de munitions et d’armes aux Ukrainiens pour les aider à repousser leur ennemi.

Malheureusement, cette opération appelée contre-offensive n’a pas donné les résultats espérés. En fait, c’est maintenant l’armée russe qui est passée à l’offensive. C’est-à-dire en mode attaque.

En raison de ces résultats décevants, les alliés de l’Ukraine hésitent maintenant à lui donner de l’argent. L’Ukraine, qui compte 100 millions d’habitants de moins que la Russie, ne peut pas résister à l’armée russe sans aide extérieure.

À quoi s’attendre dans les prochains mois…

«On devrait s’attendre que les Russes fassent la même chose que l’hiver dernier, m’explique Justin Massie. C’est-à-dire envoyer des pluies de missiles et de drones sur les infrastructures énergétiques des Ukrainiens pour qu’ils aient froid. C’est déjà commencé.»

Ce que ça veut dire, c’est que la Russie vise les centrales électriques et de gaz dans le but de priver les Ukrainiens de chauffage, d’électricité et d’eau.

… et les prochaines années?

Pour Justin Massie, on est loin d’un cessez-le-feu ou d’une négociation. «Il n’y a aucune ouverture. Dans son dernier discours, Poutine dit que les Ukrainiens font partie de la nation russe. Ça ne peut pas être plus clair. Les ambitions sont transparentes, elles sont dites publiquement.» En d’autres mots, Poutine a bien l’intention de poursuivre la guerre jusqu’à la victoire russe.

Le président Zelensky est-il toujours au pouvoir en Ukraine?

Oui, mais il a plus de difficulté à avoir le soutien des pays alliés. Moins de victoires sur le terrain, cela veut dire moins d’argent. Et cela veut aussi dire plus de critiques pour Zelensky en Ukraine.

Normalement, il aurait dû y avoir des élections présidentielles en Ukraine en octobre 2023. Elles ont été repoussées parce que cela n’aurait pas été prudent de faire sortir les gens pour qu’ils aillent voter. Mais des opposants de Zelensky disent que ce n’est pas démocratique de ne pas tenir d’élections.

