Actu jeunesse: POUR OU CONTRE les sapins de Noël naturels?

Les arguments POUR ✅

C’est meilleur pour l’environnement!

Les arbres de Noël naturels ont un impact environnemental annuel beaucoup moins important que les arbres artificiels. C’est parce que les sapins artificiels sont fabriqués avec du PVC, un produit qui vient du pétrole. C’est une sorte de plastique qui vient de Chine, et le long chemin qu’il doit faire pour venir jusqu’à nous est très polluant…

Un coup de pouce pour l’économie locale!

La plupart des sapins naturels qu’on achète proviennent de producteurs canadiens! En achetant un arbre de Noël naturel, on favorise l’économie locale!

Aucune déforestation nécessaire!

Eh non! Couper des sapins de Noël ne nuit pas aux forêts. Ils sont cultivés par des agriculteurs, sur des terrains destinés à faire pousser des arbres de Noël. Donc, en général, on ne coupe pas ces sapins en pleine nature.

Les arguments CONTRE ❌

C’est du boulot!

Contrairement aux arbres artificiels, les arbres naturels ont besoin d’entretien! Ils doivent être arrosés, taillés et il faut balayer les petites épines qui tombent au sol de temps en temps. Certaines personnes n’ont pas le temps ou l’envie de faire tout ça.

Une durée de vie moins élevée

Contrairement aux arbres artificiels qui peuvent être rangés en janvier et ressortis l’année suivante, les arbres naturels, eux, doivent être jetés après Noël. En gardant un sapin artificiel pendant au moins six ans, on peut réduire son empreinte écologique, et c’est aussi plus économique!

Des risques d’incendie…

Malheureusement, le fait d’avoir un arbre de Noël naturel dans sa maison augmente les risques de feu. L’arbre peut sécher, ce qui le rend plus inflammable. Si le sapin est près d’une source de chaleur, ça peut devenir dangereux.

Comment réduire les risques d’incendie? Éloigner l’arbre de tout ce qui crée de la chaleur.

Arroser régulièrement l’arbre.

Éteindre les lumières de Noël le soir et lorsqu’on quitte la maison.

En bref

Et toi, finalement, es-tu pour ou contre les sapins de Noël naturels? Donne ton opinion sur le site des As de l’info!