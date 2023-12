Conte: Il est une fois Irène et Alena, amies pour la vie

Frédérick Lavoie, journaliste et auteur, aime fusionner journalisme et littérature. Laisse-le te raconter un véritable récit à la manière d’un conte. Parfois, la réalité surpasse l’imaginaire!

Cette histoire commence en 1942. La planète est alors au beau milieu de la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, en Asie et en Afrique, des armées s’affrontent. Des soldats canadiens sont envoyés à l’étranger pour se battre.

Au Canada, même s’il n’y a pas de combat, la guerre affecte la société. Sous prétexte de protéger le pays, le gouvernement prend certaines décisions injustes, et même racistes. L’une d’elles vise les gens d’origine japonaise qui habitent au Canada.

C’est le cas de la famille d’Alena.

Alena a alors dix ans. Elle est née au Canada, en Colombie-Britannique, mais puisque ses parents sont venus du Japon et que le Japon est l’ennemi du Canada dans cette guerre, le gouvernement les punit.

Alena et sa famille. Alena est la petite fille à droite. (PHOTO COURTOISIE ALENA TAKATSU)

Tous leurs biens sont confisqués. Des milliers de personnes d’origine japonaise sont envoyées dans des camps d’internement où les conditions sont terribles. Quelques familles, dont celle d’Alena, sont plutôt embarquées dans un train pour le Manitoba, où elles devront travailler sur des fermes de betteraves sucrières. (Eh oui, on peut produire du sucre avec des betteraves!)

Voici où se trouve le Manitoba dans le Canada. (PHOTOMONTAGE LES AS DE L'INFO)

Sur ces fermes aussi, les conditions sont terribles. Mais la famille d’Alena a un tout petit peu plus de chance. Quelques jours après son arrivée au Manitoba, un monsieur vient à leur rencontre. Il s’appelle Lucien. Il leur offre de venir habiter sur sa terre. Il leur fournit même une petite maison où habiter.

Lucien a une petite fille du même âge qu’Alena. Elle s’appelle Irène.

Alena et Irène se lient d’amitié. Rapidement, elles deviennent inséparables. Elles vont à l’école ensemble, cueillent des cerises ensemble. Elles s’organisent même des party pyjamas!

Pendant que le gouvernement traite la famille d’Alena comme des ennemis, celle d’Irène la traite comme de la parenté. Pour la maman d’Irène, Alena est comme sa fille.

Après la fin de la guerre, la discrimination du gouvernement contre les gens d’origine japonaise cesse. La famille d’Alena déménage dans un autre village du Manitoba. Irène et Alena ne se voient plus aussi souvent. Elles gardent tout de même contact.

Les années passent. Irène et Alena deviennent des adultes. Elles se trouvent un mari. Elles ont des enfants. Leur rôle de maman les occupe beaucoup. Mais elles continuent de s’appeler régulièrement.

Dans les meilleurs comme dans les pires moments, elles peuvent compter l’une sur l’autre.

Quand quelqu’un naît ou meurt, elles se rendent visite. Quand l’enfant de l’une se marie, l’autre fait tout pour assister au mariage. Les occasions de se voir sont rares, alors il faut toutes les saisir! Et chaque fois qu’elles se retrouvent, la magie de leur amitié est ravivée.

Les années continuent de passer. Beaucoup d’années! 81 années! Et durant tout ce temps, Irène et Alena ne se sont jamais disputées au point de cesser de se parler.

Aujourd’hui, Irène et Alena ont toutes les deux 91 ans. Elles habitent à une heure de voiture l’une de l’autre. Elles arrivent encore à se voir une fois par an. Quand elles se rendent visite, le temps passe toujours trop vite. Et quand vient le temps de se dire au revoir, cela est chaque fois plus difficile.

Car à leur âge, elles se demandent toujours: est-ce la dernière fois que je rencontre ma précieuse et vieille amie?

Avec la précieuse collaboration d’Ophélie Doireau, du journal La Liberté à Winnipeg, qui a rencontré Irène et Alena!

