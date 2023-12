Les enfants posent leurs questions en direct à André-Philippe Côté!

André-Philippe a commencé sa carrière comme bédéiste et illustrateur. Il est caricaturiste pour le journal Le Soleil depuis 1997.

Depuis, 25 livres de ses meilleures caricatures ont été publiés. Ses œuvres ont aussi été présentées dans quatre grandes expositions. Et, surtout 😊, c’est lui qui a dessiné les illustrations du site des As de l’info!

Les As en direct, c’est une entrevue authentique et centrée sur les questions des enfants. Chaque jeudi à 14h30, Mélanie Loubert, journaliste aux As de l’info, interviewe en direct une personnalité connue! Les invités sont des artistes, des sportifs, des politiciens, des scientifiques, etc. Bref, des personnes inspirantes qui font les nouvelles.

Vos élèves/enfants peuvent poser leurs questions directement sur la page de l’événement, avant ou pendant l’entrevue. Mélanie se chargera de les relayer à notre invité!

C’est un rendez-vous le 7 décembre, à 14h30, ici.