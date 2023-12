Entrevue: Marie-Fée Pellerin, bonne fée des enfants malades

Le 24 décembre 2019, la vie de Marie-Fée bascule. Depuis un an, elle se plaignait d’un mal de dos, de difficultés à respirer la nuit et d’une grande fatigue. Les médecins ne comprenaient pas ce qu’elle avait. Jusqu’à cette veille de Noël.

Le diagnostic tombe: elle a un cancer. Une tumeur s’est développée entre ses poumons. «J’avais une masse qui décalait mon cœur de 8 centimètres vers la gauche. Les médecins nous ont dit qu’on devait aller à l’hôpital Sainte-Justine le lendemain. La nuit du 24 au 25 a été horrible. Je voulais entendre que je n’allais pas mourir, mais personne ne pouvait me le dire. Alors, je me le suis promis. Je me suis promis que j’allais me battre.»

Sainte-Justine, sa forteresse

Une promesse faite à elle-même qui va l’aider à s’accrocher. Une promesse qui va même la convaincre de choisir le traitement le plus lourd pour être sûre de vaincre son cancer. Et malgré les complications, Marie-Fée ne perd pas espoir. «À Sainte-Justine, je me disais que peu importe ce qui pouvait se passer, c’était impossible que je meure. J’étais entourée des meilleurs médecins du Québec, ils ont plus d’un tour dans leur sac. À Sainte-Justine, je ne pouvais pas mourir.»

Important d’en parler

(COURTOISIE)

Aujourd’hui, la maladie est derrière elle. Ses cheveux, qu’elle avait perdus lors des traitements, ont repoussé. Et cette année, avec son père, Marie-Fée est devenue ambassadrice de l’hôpital Sainte-Justine. Plus précisément pour la campagne du Grand sapin. Chaque don de 5$ permet d’allumer une des 550 000 lumières du Grand sapin de Sainte-Justine. Les dons aident directement l’hôpital.

Pour encourager les gens à donner, Marie-Fée raconte son histoire. D’ailleurs, tu l’as peut-être vue à l’émission Tout le monde en parle!

«Je ne cherche pas à être populaire. Je partage juste mon histoire parce qu’avant, je ne savais pas que les enfants pouvaient avoir le cancer. Ça peut toucher n’importe qui, alors quand ça tombe sur toi, tu es content que des gens ramassent des sous. C’est pas toujours facile d’en parler, mais ça vaut la peine de faire le sacrifice.»

Et à quoi rêve Marie-Fée, à présent? De devenir médecin. «C’est une belle façon d’aider. Soigner des enfants, c’est merveilleux.»

Et toi, cher lecteur, est-ce qu’il y a une cause que tu aimerais défendre?