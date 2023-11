Un souper à 347$, ça ne passe pas!

(PHOTOMONTAGE ALAIN ROBERGE, LA PRESSE/LES AS DE L’INFO)

De 2014 à 2021, Dominique Ollivier a dirigé l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Ce bureau a pour mission de consulter les Montréalais sur les différents projets de la Ville de Montréal.

Des journalistes de Québécor ont découvert que pendant que Dominique Ollivier travaillait à l’OCPM, elle avait beaucoup dépensé pour des repas et des voyages. Par exemple, elle aurait dépensé 347$ pour un souper pour deux personnes à Paris. Qu’a-t-elle mangé? Des huîtres!

Pendant ses sept années à l’OCPM, elle aurait dépensé un total de 17 000$ au restaurant.

Pourquoi c’est un problème? Les sous dépensés en voyages et en repas sont en fait ceux des citoyens de Montréal! C’est parce que ce sont leurs taxes qui financent l’OCPM. Les taxes sont un montant que les propriétaires de maisons ou de commerces doivent payer chaque année à la ville dans laquelle ils sont situés. Cet argent sert ensuite à payer des services pour les citoyens, le salaire des employés, des réparations ou des constructions d’édifices etc.

Pas illégal, mais pas acceptable non plus

Ces révélations ont choqué plusieurs personnes. Elles jugent que ce n’est pas acceptable de dépenser l’argent des citoyens pour des activités luxueuses. Surtout que la plupart des gens ne peuvent pas se payer des soupers à 347$! On s’attend à ce que les personnes qui occupent des postes importants donnent l’exemple.

Un autre point qui a fait réagir, c’est que Dominique Ollivier devait présenter le budget annuel de la Ville de Montréal le 15 novembre. Elle avait d’ailleurs annoncé que les taxes des Montréalais allaient encore augmenter cette année.

Mais avec les informations dévoilées par l’enquête des journalistes, Dominique Ollivier a perdu la confiance de la mairesse Plante et des citoyens. Elle ne pouvait plus faire son travail et elle a donc donné sa démission.

En résumé

Dominique Ollivier, une élue importante de la Ville de Montréal, a démissionné lundi.

Des journalistes ont découvert qu’elle avait beaucoup dépensé pour des repas et des voyages entre 2014 et 2021.

L’argent dépensé provenait des taxes payées par les Montréalais.

Ces révélations ont brisé le lien de confiance entre Dominique Ollivier et la mairesse Valérie Plante.

Toi, lui aurais-tu donné une deuxième chance ou trouves-tu qu’elle a bien fait de partir?