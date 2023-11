Ton prof te trouve-t-il poli?

Premièrement, on a demandé aux enseignants si leurs élèves étaient polis envers eux en leur donnant une note de 1 (très impolis) à 5 (très polis). Eh bien la majorité des profs ont donné une note de 4 à leurs élèves! Bravo!

Tu remarques peut-être qu’il n’y a pas de «très impolis» sur ce graphique. Ce n’est pas un oubli. C’est parce qu’aucun prof n’a répondu qu’il trouvait ses élèves très impolis avec lui. Tant mieux!

On a aussi demandé aux enseignants et aux enseignantes de nous dire comment leurs élèves s’adressaient à eux. Est-ce qu’ils leur disent «tu», «vous», les appellent Madame, Monsieur? Voici ce que ça donne.

La surprise dans ces résultats, c’est le 2% d’élèves qui appellent leur prof en disant Heille! Pas très poli! Heureusement, 2%, c’est très peu.

Ensuite, on voulait savoir si leurs élèves étaient polis envers les autres enseignants et le personnel de l’école. Cette fois-ci, la réponse la plus populaire était 3. C’est-à-dire que les profs trouvent que les élèves sont «moyennement polis» avec le reste du personnel de l’école.

Un prof nous a écrit: «Le manque de courtoisie est surtout observé auprès des élèves qu’on ne côtoie pas ou peu et avec qui on intervient. Comme si on est courtois envers ceux qu’on aime ou qu’on connaît mais qu’on méprise tous les autres». Hum hum… Est-ce que les élèves se permettent d’être moins polis avec des gens qu’ils connaissent moins?

Si oui, ça ressemble au comportement de certains adultes sur les médias sociaux ou dans les commerces. C’est à dire qu’on observe de plus en plus des gens qui se permettent d’être très impolis quand ils ont affaire à des inconnus ou quand il n’y a pas de conséquence.

On appelle ce phénomène la «crise de la courtoisie» (courtoisie et politesse veulent dire la même chose). Les serveurs de restaurant, les chauffeurs d’autobus et les employés de magasin (bref, tous ceux qui travaillent avec le public) trouvent d’ailleurs que l’impolitesse est pire depuis la pandémie.

Finalement on a voulu savoir si les élèves étaient polis entre eux, en classe. Oh… tu remarques quelque chose? Il y a du rouge (très impolis) pour la première fois. Et il n’y a plus de vert foncé (très polis).

Pourquoi est-ce important d’être gentil, d’être poli?

Si les adultes autour de toi te répètent «qu’est-ce qu’on dit?» (merci!) ou «c’est quoi le mot magique» (s’il vous plaît!), ce n’est pas simplement pour faire de la discipline. C’est parce que la politesse et la gentillesse sont importantes. Elles rendent les relations entre les gens plus agréables.

Personne ne veut être entouré de gens qui s’insultent et ne se respectent pas. Tu imagines comme ce serait difficile et triste?

La bonne nouvelle? La gentillesse est accessible à tous et elle est gratuite! 😉

Toi, comment t’adresses-tu à ton enseignant ou ton enseignante? Dis-tu Monsieur ou Madame et son prénom? Juste le prénom?