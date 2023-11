Inviter la LNH à Québec, une bonne ou une mauvaise idée?

Les Kings de passage à Québec

Les Kings de Los Angeles viendront jouer au Centre Vidéotron de Québec en octobre 2024. Ils joueront deux matchs préparatoires, c’est-à-dire qui ne comptent pas dans la saison régulière.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a annoncé que le gouvernement allait payer une partie des coûts de ces matchs. Cela devrait coûter entre 5 et 7 millions de dollars.

Cette annonce a fait beaucoup réagir! Voici ce qu’on entend depuis mardi dans les deux camps.

Une subvention qui ne passe pas ❌

Plusieurs personnes disent que c’est scandaleux de donner 7 millions de dollars à une équipe de hockey. Il faut savoir que les propriétaires de la LNH sont millionnaires… et parfois milliardaires! Les joueurs aussi sont très riches. Pourquoi faudrait-il leur donner 7 millions de dollars? Surtout que l’argent du gouvernement, c’est l’argent des citoyens, comme tes parents!

Les critiques reprochent au gouvernement d’avoir mal choisi son moment pour annoncer cette dépense. Les temps sont durs: les prix des aliments et des logements augmentent. De plus en plus de gens se tournent vers les banques alimentaires qui ont du mal à fournir.

En plus, le gouvernement affirme ne pas avoir assez d’argent pour les enseignants et les travailleurs de la santé. Ceux-ci manifestent et font même des grèves parce qu’ils veulent de meilleures conditions de travail. Alors plusieurs enseignants et infirmières étaient très insultés hier en voyant tant d’argent donné à une équipe de hockey.

Ce n’est pas tout! On a appris que le Canadien de Montréal avait offert de venir jouer à Québec. Et ça n’aurait rien coûté au gouvernement! Cette proposition a été refusée.

Pour l’amour du hockey ❤️

De son côté, le ministre Girard a expliqué que 7 millions de dollars, c’était assez équivalent à ce que le gouvernement donne à d’autres événements culturels et sportifs. Pour lui, ce n’est pas une somme déraisonnable.

Il espère que les gens qui viendront voir les matchs vont dépenser à Québec, au restaurant et à l’hôtel, par exemple. Cela pourrait profiter aux commerçants locaux, même si ce n’est pas garanti.

Le ministre croit aussi que ce sera une célébration pour tous les passionnés de hockey à Québec. Ça fait très longtemps que les habitants de cette ville rêvent d’avoir une équipe à eux. Avant, Québec avait sa propre équipe de la LNH: les Nordiques de Québec. Il y avait une grande rivalité entre le Canadien de Montréal et les Nordiques. Mais l’équipe a été vendue en 1995. Québec espère toujours son retour. Eric Girard a même reçu la mission de travailler là-dessus. Bref, voir un vrai match de hockey professionnel, ça n’arrive pas souvent à Québec!

Toi, es-tu d’accord avec cette dépense? Si tu étais le gouvernement, à qui donnerais-tu 7 millions de dollars?