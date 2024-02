RAPPORT D’IMPACT | Les coulisses de l’enquête sur Couche-Tard

Des canettes métalliques et des bouteilles de plastiques, toujours remplies de liquide, ont été découvertes dans des conteneurs à déchets de la chaîne de dépanneurs Couche-Tard, dans plusieurs régions du Québec. (Les Coops de l'information)

Les journalistes de l’équipe d’impact des Coops de l’information n’ont pas hésité à se salir les mains — littéralement! — afin de lever le voile sur les pratiques environnementales d’une multinationale québécoise.

Tout a commencé lors d’une froide soirée d’hiver, au début de 2023. Vers 22h, le journaliste d’enquête Marc Allard part rejoindre un contact qui pratique le dumpster diving, une pratique qui consiste à fouiller dans les poubelles des commerces pour en extraire des aliments ou des objets encore bons. Derrière un dépanneur de la chaîne Couche-Tard, dans le fond d’un conteneur à déchets, ils découvrent des centaines de contenants recyclables — canettes d’aluminium, bouteilles de plastique, cartons de lait — jetés aux ordures, encore pleins de liquides.

S’agit-il d’un incident isolé ou d’une pratique répandue chez le géant québécois des dépanneurs? Les journalistes Marie-Christine Bouchard, Mathieu Lamothe et Patricia Rainville se joignent à l’enquête.

Plusieurs fois par semaine, pendant plus d’un mois, ils font la tournée des dépanneurs Couche-Tard de différentes régions du Québec. Dans les conteneurs à déchets, ils découvrent soir après soir des centaines de contenants recyclables, souvent consignés, remplis de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, d’eau ou de lait.

Nos reporters parlent à neuf ex-employés, gérants ou commis, qui ont travaillé pour la chaîne de dépanneurs à travers la province. Ils témoignent tous avoir jeté eux-mêmes des contenants recyclables encore pleins.

Pour savoir où aboutissent les contenants de boissons mis aux ordures, nos journalistes utilisent des puces de géolocalisation. Ils les insèrent dans une bouteille de Gatorade jetée à Québec et dans un carton de lait au chocolat à Sherbrooke. Le premier traceur termine son chemin à l’incinérateur de Québec, tandis que le second se retrouve dans un site d’enfouissement de Drummondville, après un voyage de 100 km.

À Québec, notre journaliste a inséré une puce de géolocalisation dans une bouteille de Gatorade jetée par Couche-Tard. (Les Coops de l'information)

Après de nombreuses demandes d’entrevue, étalées sur plusieurs jours, la direction de Couche-Tard nous transmet une brève déclaration écrite qui ne contredit pas nos découvertes.

Le lundi 3 avril, on publie: ENQUÊTE | Couche-Tard jette des milliers de contenants recyclables encore pleins.

Le lendemain, on récidive: COUCHE-TARD | Du lait privé d’une deuxième vie.

Pour présenter les résultats de notre travail de terrain de façon différente, et tirer profit des nouvelles possibilités du numérique, on conçoit le reportage «5000 KM JUSQU’AU DÉPOTOIR | Le parcours d’une canette de Perrier pleine», une expérience interactive qui fait voyager le lecteur — et une eau pétillante — du sud de la France aux dépotoirs québécois.

Ces trois premiers textes provoquent un tonnerre de réactions. «Fâché» par les révélations de notre enquête, le ministre québécois de l’Environnement demande de rencontrer la direction de Couche-Tard.

L’impact de notre enquête ne s’arrête pas là. À peine quelques jours après la publication, Québec solidaire dépose à l’Assemblée nationale le projet de loi «Couche-Tard» pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Toujours en avril, le Parti québécois renchérit en déposant un autre projet de loi, qui ne se limite pas au gaspillage alimentaire, mais s’étend à l’ensemble des produits commerciaux et prévoit des amendes importantes.

L’enquête des Coops rebondit aussi à l’assemblée annuelle des actionnaires de la multinationale. En novembre, un sondage SOM-Le Soleil révèle que neuf Québécois sur dix sont plutôt ou très favorables à l’adoption d’une loi qui empêcherait des pratiques comme celles de la chaîne Couche-Tard.

+++

Traquer les trains

Munis d’un appareil de détection de vitesse, nos journalistes ont enregistré des passages de trains transportant des citernes de matières dangereuses dans différentes ville du Québec. (Les Coops de l'information/Patricia Rainville)

Dix ans après la tragédie de Lac-Mégantic, les journalistes Marc Allard et Patricia Rainville veulent connaître les matières dangereuses qui circulent sur les chemins de fer de villes québécoises — mais ils sont confrontés à un mur de secret.

Pour le surmonter, ils traquent les trains qui circulent dans trois villes de régions et de tailles différentes: Québec, Lac-Mégantic et Saint-Pascal, dans le Bas-Saint-Laurent. L’objectif est de déchiffrer les informations des «placards» apposés sur les wagons, ces affiches contenant une série de quatre numéros qui indiquent précisément les matières dangereuses transportées.

Le défi est de taille. Contrairement aux industries aérienne et maritime, l’industrie ferroviaire ne diffuse pas ses horaires. Nos deux journalistes passent donc des dizaines d’heures à attendre devant les voies ferrées pour pouvoir déchiffrer des trains. Leur persévérance sera récompensée, avec la publication de leur enquête en quatre volets.

Muselées par des avis de confidentialité imposés par les compagnies ferroviaires, plusieurs municipalités québécoises refusent de rendre publics les rapports annuels détaillant les matières dangereuses transportées sur leur territoire. La Ville de Québec est du lot, même si les règles fédérales lui permettent de partager ces rapports avec les citoyens. Au lendemain de notre enquête, Québec s’entend avec le CN pour que des informations soient rendues publiques.

+++

D’autres enquêtes qui ont de l’impact

L’équipe d’impact des Coops de l’information a touché à de nombreux sujets, l’an dernier, des faits divers aux enjeux de société, en passant par l’économie, l’éducation et l’environnement . La dernière année a aussi été marquée de témoignages chocs, alors que nous avons donné la parole à ceux et celles qui ne l’ont pas souvent.

La drogue zombie a traversé la frontière américaine et se retrouve aujourd'hui dans les rues d'Ottawa. Notre enquête a levé le voile sur cet enjeu de société, qui dépasse le fait divers. (Louis-Denis Ebacher/Les Coops de l'information)

On s’est intéressé à ceux qui mendient en espérant récolter un peu de monnaie, mais repartent avec des centaines de dollars de constats d’infraction. Incapables de payer, plusieurs d’entre eux finissent en prison. À la suite de notre enquête, le maire de Québec a d’ailleurs mandaté son service juridique pour s’attaquer à la judiciarisation de l’itinérance.

Spécialisée en santé, la journaliste d’enquête Marie-Christine Bouchard a multiplié les reportages sur l’accès aux soins, en dévoilant des données inédites et des problèmes qui minent le système, mais aussi en proposant des solutions.

Ce sont souvent les histoires que vous nous racontez qui inspirent nos enquêtes. N’hésitez pas à contacter nos journalistes Mathieu Lamothe (mlamothe@lenouvelliste.qc.ca), Marc Allard (mallard@lesoleil.com), Marie-Christine Bouchard (mbouchard@latribune.qc.ca), Patricia Rainville (prainville@lequotidien.com) et Justine Mercier (jmercier@ledroit.com).