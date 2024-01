Le secret de Québec pour se passer d’Amazon

Parmi les plus grandes villes québécoises, la capitale est celle qui dépense le moins auprès du géant du commerce en ligne, a montré une enquête des Coops de l’information. Par exemple, Québec dépense 20 fois moins que Lévis sur Amazon.

Ces derniers mois, Québec a d’ailleurs reçu des appels de Montréal et de Lévis pour savoir comment elle s’y prenait pour réduire au minimum ses sorties d’argent auprès du géant du commerce en ligne.

En entrevue, le directeur du Service des approvisionnements de la Ville de Québec, David Drouin, nous a raconté les coulisses de la stratégie qui a permis à Québec de devenir le chef de file municipal des affranchis d’Amazon.

Un tournant

Le tournant s’est produit en 2017. À l’époque, M. Drouin constate un nombre préoccupant de transactions sur Amazon à la Ville de Québec. Comme bien des consommateurs québécois, les centaines d’employés de la Ville qui détiennent des cartes d’achat succombent de plus en plus à la facilité d’approvisionnement sur Amazon.

«On voyait qu’il y avait un penchant fort par les utilisateurs [de la carte d’achat] pour aller vers Amazon, qui délaissaient, en fin de compte, les ententes locales», raconte David Drouin.

Le directeur du service des approvisionnements de la Ville de Québec, David Drouin, a pris les grands moyens pour que la Ville s'affranchisse d'Amazon et favorise l'achat local. On le voit ici en compagnie de sa collègue, Valérie Bugay, directrice de l’amélioration continue et des systèmes du service des approvisionnements, qui a contribué à la réussite de la stratégie. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Le hic, c’est que ces achats auprès du géant américain causent des problèmes avec la gestion des taxes, Amazon étant une entreprise étrangère. Les transactions sur Amazon empiètent aussi sur les ententes que la Ville a déjà signées avec des fournisseurs de la région de Québec. Or, la Ville tient à encourager le plus possible l’achat local.

Transactions bloquées

Devant ce défi, la Ville ne se contente pas de sensibiliser ses employés à propos de l’importance d’acheter localement. Elle bloque carrément les transactions sur Amazon.

À la demande du Service des approvisionnements, l’institution financière qui émet les cartes d’achat empêche les employés de la Ville de faire des achats sur des marchés virtuels comme Amazon ou eBay, par exemple.

«Ça fait que quand quelqu’un essaie de faire une transaction, bien, le système financier refuse.» — David Drouin, directeur du Service des approvisionnements de la Ville de Québec

Des dérogations ne sont accordées que lorsque le produit est seulement disponible sur Amazon. C’est le cas, par exemple, de certains équipements électroniques pointus qui ne sont produits que par des entreprises américaines qui vendent sur Amazon. «Dans ce temps-là, on accepte de le faire via Amazon parce que ça nous permet, en fin de compte, de l’avoir en dollars canadiens et non en dollars américains», explique David Drouin.

Un «Amazon municipal»

Mais Québec est allée encore plus loin pour favoriser l’achat local. Elle a investi en informatique pour mettre sur pied un portail d’approvisionnement interne qui pourrait rendre jalouses bien d’autres villes.

Sur ce portail, les employés de la Ville peuvent en quelque sorte magasiner en ligne auprès de fournisseurs locaux avec lesquels Québec a signé des ententes. «Nous, c’est notre blague interne, on dit qu’on a un Amazon municipal», dit David Drouin.

Des employés peuvent par exemple y chercher des bottes de sécurité parmi un vaste choix de modèles prévus dans le cadre d’une entente avec Latulippe, un magasin de plein air bien connu à Québec, situé à quelques coins de rue du Service des approvisionnements.

L’entente avec Latulippe prévoit même un service d’essayage ambulant surnommé la «botte mobile». Un camion du magasin se déplace et permet aux employés de la Ville d’essayer les bottes avant de passer la commande.

C’est le genre de service personnalisé qu’un géant américain comme Amazon ne peut pas offrir, note David Drouin.

Pas moins cher

Et non, ce n’est pas plus cher d’acheter chez les fournisseurs locaux que sur Amazon, souligne le directeur du Service des approvisionnements.

En faisant des acquisitions auprès d’entreprises locales, la Ville de Québec a la possibilité de négocier des rabais sur les produits, notamment en achetant des volumes plus importants.

«Si on y va à l’unité, oui, ça peut être moins cher [sur Amazon]. Mais quand on va en termes de volume d’affaires, c’est là qu’on fait de l’économie.» — David Drouin, directeur du Service des approvisionnements de la Ville de Québec

Un effort qui fonctionne

Les efforts de la Ville de Québec pour se passer d’Amazon fonctionnent. En 2017, la Ville a dépensé 59 032$ auprès du géant américain. En 2023, ce montant a chuté d’environ 50 000$. La Ville a effectué 42 transactions sur Amazon, soit moins que certains citoyens à eux seuls.

L’an dernier, Québec a acheté à 64 % auprès des entreprises locales. Et par local elle veut dire très proche, à Québec, à Saint-Augustin et à L’Ancienne-Lorette, ce qui correspond au territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

En s’affranchissant des géants comme Amazon, Québec peut faire une différence importante pour ses entreprises, croit David Drouin. «On est quand même un gros joueur, dit-il. [...] Si on veut que notre ville soit dynamique, il faut montrer l’exemple.»

Avec la collaboration de Patricia Rainville