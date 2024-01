Des villes de l’Estrie ont le clic facile sur Amazon

Les Coops de l'information ont obtenu la liste des dépenses des villes sur Amazon. (David Zalubowski/Archives Associated Press)

Même les petites municipalités qui se sont fait un devoir de mousser l’économie locale, comme Bromont, se tournent régulièrement vers le géant du commerce en ligne. La petite municipalité touristique y a dépensé plus de 55 000$ en moins de deux ans.

Rideaux de douche, coffrets DVD, porte-manteaux, meubles, lampes frontales, fauteuils, articles de décoration, matériel électronique, papeterie, cartouches d’encre, drones, jeux gonflables; la liste des achats faits par les administrations municipales auprès du géant mondial du commerce en ligne est longue et diversifiée.

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, nous avons obtenu le détail des achats effectués sur Amazon par 13 villes et municipalités de la province, dont Gatineau, Saguenay, Trois-Rivières, Granby et Québec. Les achats ont été réalisés sur une période de 21 mois, entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre dernier.

Afin d’avoir un portrait provincial plus complet, les Coops ont aussi obtenu la compilation des dépenses faites sur Amazon par Alma, Rimouski, Shawinigan, Montréal, Lévis, Lac-Mégantic, Magog et Bromont.

La Ville de Sherbrooke est la seule à ne pas avoir répondu à notre demande d’accès aux documents, après presque trois mois d’attente. Sherbrooke n’arrive plus à respecter les délais légaux de 30 jours en matière d’accès à l’information depuis le printemps passé. Me Pierre Charette, responsable de ce service pour l’organisation municipale, a expliqué jeudi que la situation s’était encore détériorée dans son service en raison du départ d’une employée. Il s’est engagé à fournir les factures le plus rapidement possible.

Si aucune de ces villes ne boude totalement le géant américain, certaines y commandent beaucoup plus régulièrement que d’autres.

C’est le cas de Lévis, la championne hors Montréal de notre palmarès, où les dépenses sont 20 fois plus importantes qu’à Québec. Malgré un budget quatre fois moins important que sa voisine. Et même si elle s’est dotée d’une politique d’achat local et d’un site transactionnel, en 2020, afin d’inciter les citoyens à acheter chez leurs commerçants.

La Ville de Lévis a dépensé 139 000$ sur Amazon en l’espace de 21 mois en 2022 et 2023. De l’autre côté du fleuve, à Québec, les dépenses via la populaire plateforme de vente au détail se chiffrent à environ 7500$ pour cette même période.

Il faut dire que Québec s’était fait un devoir, en 2019, de réduire ses dépenses auprès de l’entreprise du milliardaire Jeff Bezos. Visiblement, Québec respecte toujours sa résolution. Les quelque 7500$ dépensés sur Amazon en près de deux ans représentent une infime partie de son budget de fonctionnement de 1,7 milliard, comparativement à une enveloppe de 404 millions à Lévis.

D’autres municipalités québécoises ont la commande beaucoup plus facile, comme Granby, qui a dépensé près de sept fois plus que Québec sur Amazon, pour un total de 22 000$ en 2022 et 19 000$ pour les neuf premiers mois de 2023. Granby passe environ une commande aux deux jours auprès du géant du commerce en ligne. Son budget annuel est pourtant 13 fois moins important que celui de la capitale nationale.

À Alma, l’administration a dépensé 7000$ sur Amazon en 2022 et 2023, soit presque autant qu’à Québec, malgré son budget 25 fois moins important.

Bromont plus dépensière

Parmi les villes analysées en Estrie, Bromont est la plus dépensière, malgré une plateforme web lancée il y a trois ans pour encourager ses commerçants et faciliter l’achat local, et sa réticence à accueillir de grandes bannières sur son territoire, très touristique. Durant la période sondée, la petite municipalité de 11 700 citoyens a dépensé 55 800$ sur Amazon.

Professeur en marketing à l’Université du Québec à Chicoutimi, Damien Hallegatte est surpris de ces données. «Oui, ça m’étonne. Les villes devraient évidemment donner l’exemple, laver plus blanc que blanc. Il ne s’agit pas d’une entreprise privée. On demande aux gens de faire des efforts, mais là, c’est comme dire: ‘faites ce que je dis, pas ce que je fais’. J’ai un peu l’impression que les villes choisissent la facilité.»

Damien Hallegatte est professeur en marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. (Rocket Lavoie/Archives Le Quotidien)

De l’électronique, beaucoup d’électronique

Webcam, supports pour télévision, écouteurs, câbles USB, étuis pour iPad, protecteurs d’écran; une importante proportion des achats effectués par les municipalités sur Amazon comble des besoins en informatique et en électronique.

À Lévis, on explique que l’accessibilité, la disponibilité et la facilité d’achat ont primé dans le choix du fournisseur lorsque les directions ont procédé à leurs différents achats. Le responsable des communications, Michel Thisdel, précise que le montant des dépenses effectuées sur le territoire s’est élevé à 134 millions pour cette même période.

«Une analyse sommaire des achats nous permet de constater que les accessoires pour cellulaires, le matériel informatique/audio-vidéo, le matériel technique et l’équipement de bureau sont les catégories de produits les plus fréquents parmi les achats effectués», dit-il.

Le matériel électronique et informatique est la principale dépense des villes sur Amazon. (Archives Associated Press)

«Pour l’image, c’est catastrophique»

Pour le professeur Damien Hallegatte, auteur de l’essai Le piège de la société de consommation, Amazon est l’antithèse de l’achat local.

«Non seulement ça n’encourage pas un commerce local, mais ça ne fait même pas travailler des gens ici. Amazon ne paie évidemment pas de taxes municipales dans la majorité de ces villes. Et c’est sans compter les conditions de travail qui y sont plus que discutables.» — Le professeur Damien Hallegatte

Moralement, c’est embêtant, et pour l’image, c’est catastrophique, croit l’expert en marketing, ajoutant que les Villes devraient faire l’effort de réduire leurs achats sur Amazon au minimum.

«Il y a d’autres possibilités, minimalement canadiennes, poursuit-il. Et c’est faux de dire que tout est moins cher sur Amazon. Le principe d’Amazon, c’est d’offrir de très grosses aubaines, qui vont donner la perception que tout y est moins cher. Mais ce n’est pas une très grande proportion des articles qui sont moins chers qu’ailleurs. Je l’ai moi-même testé avec plusieurs articles. Mais c’est certain qu’acheter sur Amazon, c’est très facile et rapide.»

Se questionner

«Achetez local, qu’ils disaient!» C’est ainsi qu’a réagi Isabel Brochu, consultante en développement du territoire et diplômée en éthique, en apprenant que les villes dépensent des milliers de dollars chaque année sur Amazon.

En analysant de plus près la situation, elle explique que certains enjeux s’affrontent.

« D’un côté, les villes doivent conjuguer avec une bonne gestion des fonds publics et diminuer leurs dépenses. D’un autre, Amazon est un très mauvais citoyen corporatif, qui a un impact direct sur la pauvreté et l’environnement. Au public, les villes devraient donner l’exemple. » — Isabel Brochu

Isabel Brochu est consultante en développement territorial et diplômée en éthique. (Archives Le Quotidien)

Elle ajoute que les administrations municipales devraient se poser la question lorsqu’il est temps d’effectuer des achats. «C’est la facilité, de se tourner vers Amazon. Et c’est absolument impossible qu’il n’y ait pas de rideaux de douche en vente quelque part à Gatineau!», souligne-t-elle, faisant référence à l’achat de rideaux de douche effectué sur Amazon pour une caserne gatinoise.

Elle évoque le drapeau de l’Ukraine, que certaines villes comme Magog ont acheté à l’hiver 2022. À ses yeux, il agit de l’exemple parfait d’un achat où on peut se permettre de favoriser Amazon. «C’est un bon exemple, car on ne trouve pas facilement le drapeau de n’importe quel pays chez un commerçant du coin.»

Avec la collaboration de Marc Allard et Marie-Christine Bouchard

À LIRE DEMAIN: Le secret de Québec pour se passer d’Amazon