ACHATS DES VILLES SUR AMAZON | «Scandaleux, étonnant, décevant»

«La Ville de Québec a démontré que c’était possible. Les municipalités n’ont pas vraiment d’excuse. Elles peuvent bien dire qu’elles sont proches de leurs commerçants. On voit qu’elles ne le sont pas vraiment», observe M. Vincent, en réaction à l’enquête des Coops de l’information, qui démontre que les administrations municipales dépensent des milliers de dollars chaque année sur Amazon.

Le vice-président québécois de la FCEI, François Vincent, s'est dit scandalisé par les données dévoilées lundi par les Coops de l'information. (Marco Campanozzi/La Presse)

Le vice-président de la FCEI, qui représente 97 000 membres au pays, dont 21 000 au Québec, ajoute que les PME n’ont jamais eu autant de difficultés.

«Si on veut des commerces vibrants, il faut les aider. Et ce n’est pas en se tournant vers Amazon qu’on va le faire», dit-il, soulignant que pour chaque dollar dépensé chez un petit détaillant, ce sont 66 cents qui restent dans la collectivité.

«C’est 11 cents pour les multinationales et 8 cents pour les géants en ligne », explique-t-il, citant les résultats d’une étude sur l’impact économique de l’achat local réalisée par la fédération en 2023.

«Il faut reconnaître le travail et les efforts de Québec. Maintenant, les autres villes ont une obligation de résultat.» — François Vincent, FCEI

Surprise à la Chambre de commerce de Lévis

Présidente-directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis, Marie-Josée Morency a été étonnée de constater que Lévis était l’une des plus dépensières sur le géant américain du commerce en ligne.

«C’est sûr que c’est décevant et vraiment très surprenant, surtout que la Ville fait de grands efforts pour encourager l’achat local et qu’elle s’est dotée d’une politique avec un site transactionnel», a indiqué Mme Morency.

Selon elle, la Ville devrait donner l’exemple, surtout dans un contexte économique qui est loin d’être facile pour les commerçants.

Marie-Josée Morency est vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie du Grand Lévis (Steve Roy Image St-Jean.ca, fournie par la CCIGL)

Elle ajoute que si Québec a réussi à bannir le plus possible les achats sur Amazon, il est possible pour Lévis de s’améliorer.

«Il y a peut-être un manque de communication entre les directions ou dans la compréhension des politiques d’achat local. J’ai bon espoir que la Ville va s’améliorer à ce niveau», a indiqué Mme Morency, précisant que certains commerces vendent leurs produits via Amazon. «Espérons qu’il y a de nos commerçants dans les achats faits par Lévis.»

À Gatineau, le président de la Chambre de commerce, Stéphane Bisson, croit que les données dévoilées démontrent une certaine insensibilité de l’administration municipale devant les difficultés que rencontrent les petits commerçants.

Stéphane Bisson est président de la Chambre de commerce de Gatineau. (Patrick Woodbury/Archives Le Droit)

«Dans le contexte économique actuel, la Ville devrait faire un effort, souligne M. Bisson. J’ai l’impression qu’Amazon, c’est la voie facile. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne plus acheter sur Amazon, mais ici, c’est quand même de l’argent de nos taxes dont il est question.»

Il ajoute qu’il fera valoir ce point à la Commission de développement économique de Gatineau, sur laquelle il siège.

«Amazon, ça nuit aux entreprises de chez nous»

Propriétaire de Meubles Gilles Émond d’Alma, François Émond est aussi surpris d’apprendre que son administration municipale s’est dotée de quatre fauteuils, achetés sur le géant du commerce en ligne en février 2023.

Le propriétaire de Meubles Gilles Émond, à Alma, François Émond. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

Il précise néanmoins que la Ville d’Alma est un client régulier de son commerce. «Peut-être qu’ils cherchaient des fauteuils précis introuvables ici, mais c’est sûr que les municipalités devraient se questionner lorsqu’elles font leurs achats.»

«Nous, on fait rouler l’économie et l’argent reste ici. Prôner l’achat local, c’est primordial. Amazon n’investit pas un sou ici.» — François Émond, Meubles Gilles Émond

Son commerce, situé à Alma, livre partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. «C’est sûr qu’Amazon, ça nuit aux entreprises de chez nous», ajoute le commerçant.