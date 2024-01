La «génération sandwich» est épuisée

Jonathan Thibeault a accompagné sa mère durant les six longs et difficiles mois de son combat contre le cancer. (Jeannot Lévesque/Le Quotidien)

Il l’a aidée au détriment de sa propre santé physique et mentale, mais aussi de sa sécurité financière. Jonathan Thibeault ne le savait pas encore, mais il était en train de devenir un «proche aidant de la génération sandwich».

C’est l’expression consacrée pour décrire la surcharge et l’épuisement que vivent les personnes de 50 ans et moins qui doivent naviguer entre leurs enfants, leur conjoint, leur travail et un proche malade à soutenir, souvent un parent.

Le phénomène va s’accélérer, «alors que les gens vivent de plus en plus vieux, et parfois de plus en plus malades, et qu’on a un système de santé et de services sociaux qui doit composer avec un important manque de ressources», estime le psychologue André Forest, qui a consacré toute sa carrière à l’accompagnement des proches aidants.

André Forest a consacré toute sa carrière de psychologue à aider les proches aidants. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Jonathan Thibeault en sait quelque chose. «Entre le mois de mars et le mois de mai, ma mère a eu 30 traitements de chimiothérapie! Et c’est sans compter tout le reste, les autres examens, les autres visites chez le médecin, les visites à l’urgence…»

Les personnes qui tombent gravement malades n’ont souvent pas l’habitude de naviguer dans le système de santé. Quand elles sont affaiblies, plusieurs se retrouvent démunies face au casse-tête qui se dresse devant eux.

«Rien n’est simple dans ce milieu. On est inondés d’informations et c’est difficile de s’y retrouver.»

L’accompagnement intense de sa maman aura duré six mois. Six longs mois. Puis soudain, sans grande préparation, une fin abrupte s’est dessinée.

«Les dernières semaines ont été très dures pour ma mère. Elle ne voulait pas mourir durant l’été, avant sa fête, avant la fête de son conjoint… Mais c’est arrivé quand même», s’attriste-t-il.

Les contrecoups financiers

Aujourd’hui, Jonathan Thibeault ressent encore les contrecoups de ces mois intenses, physiquement et psychologiquement, mais aussi financièrement.

Parce qu’il existe peu d’aide pour soutenir les travailleurs autonomes qui, sans s’y attendre, deviennent proches aidants presque à temps plein. Les employés qui sont venus à bout de leur banque de congés et de la patience de leur employeur peuvent bénéficier du chômage de compassion… s’ils savent que ça existe, et s’ils ont l’énergie et les connaissances nécessaires pour venir à bout des démarches administratives.

«Ma mère ne savait sûrement pas, et moi encore moins, que son programme d’aide sociale pouvait rembourser les frais de déplacement pour tous ses rendez-vous moyennant une feuille de présence, ce qui aurait pu repayer partiellement les pleins d’essence que j’ai dû payer seul pendant des mois. Je l’ai appris trop tard», se désole-t-il.

«Si je tombe gravement malade, j’aurai accès à une assurance invalidité… mais il n’en existe pas pour la proche aidance. Je crois que ça devrait être un programme offert par notre gouvernement pour que jamais on n’ait à choisir entre le travail et l’accompagnement d’un proche.»

«Génération sandwich»

Les «proches aidants de la génération sandwich» ont souvent des enfants et des conjoints, ils travaillent, mais ils se sentent le devoir de prendre en charge un de leurs proches qui devient malade ou vieillissant, souvent un parent, mais parfois aussi un conjoint ou un enfant handicapé.

«Prise en sandwich.» C’est exactement comme ça que se sent Claire, 46 ans. Dévorée par la culpabilité «de ne jamais réussir à faire tout ce qu’on attend d’elle», elle a demandé qu’on taise son identité.

«J’ai deux jeunes ados qui sont très actifs, qui ont beaucoup d’activités, qui ont des défis à l’école. C’est du sport! Mon mari est impliqué, mais il travaille à l’extérieur environ deux jours par semaine. Ma mère est malade, souvent à l’hôpital, et elle me demande plein de choses: des commissions, aller la reconduire à un rendez-vous… En plus, elle m’appelle et me texte plusieurs fois par jour pour tout et pour rien. Moi, je travaille à temps plein. Je dois souvent travailler le soir ou les fins de semaine pour combler mes heures manquées pour les rendez-vous.»

Certains proches aidants se sentent dévorés par la culpabilité de ne jamais réussir à faire tout ce qu’on attend d'eux. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Claire s’arrête et soupire, puis les larmes se mettent à couler doucement sur ses joues.

«Je suis vraiment tannée, mais qu’est-ce que je peux faire?»

La question n’est pas banale et frappe de plein fouet la «génération sandwich».

«L’enjeu quand on devient proche aidant, c’est notre propre santé mentale, et parfois même, notre propre survie», soutient le psychologue André Forest.

Et ils sont nombreux dans ce fragile bateau. Au Québec, 21% des personnes de plus de 15 ans agissaient comme proche aidant en 2018, selon Statistique Canada.

Prendre soin d’un proche est parfois perçu comme un choix, mais aussi comme un devoir moral qu’on s’impose ou qu’on croit que la société exige de nous. Pendant ce temps, pas question de ralentir la cadence au travail ou d’être moins présent auprès de ses enfants.

«Comme société, on a un problème avec la mort, la souffrance, la baisse de la productivité; ça nous rend inconfortables. Ralentir, être moins productif, c’est mal vu. Mais dans la vie, c’est normal qu’il y ait des pauses, des périodes de latence, comme la terre qui est en repos pendant l’hiver», rappelle André Forest.

Conjointe, maman, femme, travailleuse et proche aidante

Le conjoint de Sylvie Veilleux avait à peine 31 ans quand le diagnostic est tombé: cancer des os. Leur bébé avait six semaines et leur aîné, trois ans.

C’était pour elle le début d’une grande aventure. Sa mission: accompagner son conjoint sur le chemin de la maladie, avec des hauts et des bas vertigineux, tout en demeurant maman, femme et travailleuse.

Sylvie Veilleux et son conjoint Éric ont profité de tous les bons moments possibles en compagnie leurs deux jeunes enfants durant la maladie d’Éric. (Photo fournie)

«Au début, on ne sait pas quel est l’échéancier. On a de l’espoir, on veut avoir de l’espoir, on pense qu’il y aura des traitements. On embarque dans le train parce qu’on n’a pas vraiment le choix. On suit le rythme, mais je vous confirme que le rythme va très très vite.»

Après deux années de lutte, son conjoint a perdu son dur combat. «Une maladie comme celle-là prend beaucoup de place: il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, de traitements à l’hôpital… Ce qui nous sauve, c’est le support des autres. On a été choyés par toute l’aide qu’on a reçue», soutient celle qui n’a rien oublié, malgré les années qui ont passé.

L’usure de compassion

Quand survient un événement aigu, par exemple un accident ou une crise cardiaque, les proches aidants ont un appel d’énergie: ils savent que la situation est temporaire et qu’elle s’améliorera, et ils parviennent à faire des miracles avec le temps et les ressources dont ils disposent.

Mais quand la situation devient chronique, quand l’aide et les demandes s’étirent dans le temps, les proches aidants sont à haut risque de développer «l’usure de compassion».

L’usure de compassion est un épuisement profond chez les proches aidants qui se sont beaucoup investis auprès d’un proche, un épuisement tant physique qu’émotif.

Le psychologue André Forest conseille aux proches aidants de se poser la question suivante: pourquoi veulent-ils aider? Les réponses possibles sont multiples et variées. Il peut y en avoir une seule ou plusieurs. Chaque personne a son histoire.

Quand le temps et l’énergie finissent par manquer, la plupart des gens auront d’abord tracé un trait sur leurs propres besoins. «C’est malheureux, parce qu’on est pourtant aussi importants que ceux que l’on aide et on a le droit d’exister», dit André Forest.

«Avec le temps, le déséquilibre s’accentue. C’est là qu’on voit apparaitre des attitudes composées d’impatience par rapport à la personne qu’on aide et face aux autres demandes qu’on a autour de nous… La frustration et la colère peuvent apparaître. Puis un jour, on constate les dommages que la situation a créés. C’est là que c’est essentiel de revenir aux raisons fondamentales pour lesquelles on veut continuer d’aider.» — André Forest, psychologue

Le long chemin du rétablissement

Puis un jour, la personne malade guérit ou décède. Son proche aidant retrouve alors un peu de l’équilibre perdu depuis longtemps. S’amorce alors un travail essentiel: le rétablissement.

Onze années ont passé depuis le décès d’Éric, le conjoint de Sylvie Veilleux. Leurs deux enfants ont grandi et vont bien. Ils ne se souviennent pas du tourbillon causé par la maladie, mais seulement des bons moments passés auprès de ce père aimant qui s’est battu jusqu’au bout.

«C’est après qu’on réalise l’ampleur de ce qu’on a vécu. Oui, je me suis un peu oubliée durant ces années-là, mais je n’ai pas de regret, je suis heureuse de l’avoir aidé tout au long de sa maladie.»

Un jour, la situation change, et les proches aidants retrouvent du temps pour prendre soin d'eux, pour renouer avec les petits bonheurs qui leur font du bien. (Maxime Picard/Archives, La Tribune)

Jonathan Thibeault est aujourd’hui plus fatigué qu’avant le décès de sa mère. Cette épreuve l’a sans doute changé à jamais. Il aimerait que les proches aidants aient accès à plus d’aide et d’outils que ce qui lui a été offert durant le combat de sa mère. Mais ce qui compense tout ça, dit-il, c’est qu’il n’a aucun regret.

«Ma mère et moi, nous nous sommes rapprochés. J’ai le sentiment d’avoir été là pour elle jusqu’à la fin. Ça, ça vaut tout l’or du monde.»

La guérison vient lentement, soutient le psychologue André Forest. «Le chemin de la guérison, c’est profiter des moments de bonheur fugace mais bien réels qui sont là, maintenant: un coucher de soleil, les couleurs de l’automne, le sourire des enfants. Il faut cultiver les moments de bien-être, retrouver ce qui nous faisait du bien: une sortie au resto, un tour d’auto sans destination? On doit mettre sur la table ce qui nous rend heureux sans jugement. Il faut aussi se donner la permission d’être bien, même si l’autre n’est plus là, ou même si l’autre est malade.»

+++

SANTÉ MENTALE: UN JEUNE SUR CINQ AIDE UN PARENT

Les personnes atteintes de maladies mentales ont besoin de leurs proches pour vivre avec leur condition. Leurs enfants se retrouvent souvent à tenir un rôle de proche aidant à long terme. Or ces jeunes proches aidants «passent sous le radar en santé mentale», estime René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de craquer.

Le phénomène est très important: un jeune sur cinq soutient un proche atteint de maladie mentale, soit 20% des jeunes.

«Les jeunes de moins de 24 ans pensent souvent qu’ils sont les seuls à vivre cela», soutient M. Cloutier.

Les risques liés à l’isolement sont importants: les jeunes proches aidants sont 15 à 20 fois plus à risque de développer à leur tour un problème de santé mentale que les autres.

Les jeunes proches aidants passent souvent sous le radar en santé mentale. (Archives La Tribune, Jessica Garneau)

Avec l’aide financière de la Fondation des médecins spécialistes, le Réseau vient de lancer «Aider sans filtre», un projet pour les jeunes et fait par des jeunes. Il a permis de recruter des jeunes qui agissent comme vigies en santé mentale dans les milieux fréquentés par les jeunes, partout au Québec.

«Les jeunes vigies auront un impact déterminant pour repérer et nous référer les nombreux jeunes qui accompagnent un parent, un frère, une sœur ou un ami ayant un trouble de santé mentale, explique M. Cloutier. Le projet nous permettra de rejoindre les jeunes qui n’ont pas le réflexe de demander de l’aide. Nos associations en région pourront les soutenir afin qu’ils puissent mieux vivre leur jeunesse et préserver leur propre santé mentale.»