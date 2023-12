PLAINTES EN RESTAURATION | La CNESST sévit une fois sur 100

En vertu de la loi sur l’accès à l’information, les Coops de l’information ont obtenu «tous les constats d’infraction émis dans le secteur de la restauration» entre le 1er janvier 2022 et le 1er octobre dernier, période durant laquelle les travailleurs ont déposé 4919 plaintes à l’organisme provincial. La compilation fut brève: seulement 59 amendes ont été imposées aux restaurateurs délinquants.

Mauvais entreposage, plaque de cuisson ou malaxeur non sécuritaire, risques de lacérations ou de brûlures; 57 constats visaient des pratiques jugées non sécuritaires. Les deux autres ont été imposés à des restaurateurs qui ne respectaient pas les normes du travail.

C’est donc dire qu’à peine une plainte sur cent s’est traduite par l’imposition d’une amende.

«Je n’ai jamais porté plainte, ça ne sert à rien», disait une ancienne employée du milieu de la restauration, dans notre dossier publié au début décembre.

Une dizaine d’employées et ex-employées dénonçaient alors des «lois non écrites» et des pratiques illégales, comme faire régler la note d’un client parti sans payer au serveur.

À la CNESST, le nombre de plaintes visant le secteur de l’hébergement et de la restauration a augmenté, depuis trois ans, et représente aujourd’hui un dossier sur dix. La majorité des plaintes concernent des «pratiques interdites» ou sont d’ordres financiers, selon les statistiques de l’organisation.

Pourquoi la CNESST sévit-elle si peu, alors qu’elle incite les travailleurs à porter plainte s’ils sont témoins de pratiques illégales?

«L’opportunité d’émettre un constat doit être analysée selon chaque cas à son mérite, en fonction des faits précis se rapportant à la situation particulière. L’approche première de la CNESST est la sensibilisation et la prévention dans les milieux de travail », explique le responsable des communications, Antoine Leclerc-Loiselle.

Il ajoute qu’en matière de normes du travail, les activités de surveillance s’effectuent en présentiel ou en virtuel, selon le type d’intervention, le niveau de risque et l’historique de l’employeur.

«La CNESST intervient de façon diligente à la suite des dénonciations portées à sa connaissance et enclenche son processus de surveillance lors de leur prise en charge», précise-t-il, dans un échange de courriels.

Le milieu de la restauration et de l'hébergement représente une plainte sur dix reçues à la CNESST. (Archives La Presse)

Un secteur difficile à syndiquer

Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce (CSN) et responsable du secteur de la restauration, s’étonne qu’aussi peu de plaintes se soldent par un constat d’infraction. «Ce n’est pas beaucoup», dit-il.

Le leader syndical observe que des employeurs du milieu de la restauration semblent faire leurs propres règles.

«Nous avons plusieurs appels de travailleurs concernant des pratiques interdites. Beaucoup par rapport à l’article qui oblige l’employeur à remettre l’entièreté du pourboire au salarié. Ces appels ne se soldent pas nécessairement en syndicalisation, mais on voit clairement la mentalité de ce secteur: certains profitent de la précarité des employés.» — Michel Valiquette, trésorier de la Fédération du commerce (CSN)

La CSN représente un millier de travailleurs de la restauration du Québec. Selon Statistique Canada, le taux de syndicalisation des services d’hébergement et de restauration était de 4,9% en 2021, au pays.

«Je ne dirais pas que c’est l’un des milieux les plus difficiles à syndiquer, mais ce n’est pas facile», observe M. Valiquette, qui pointe du doigt le haut roulement de personnel.

«Souvent, l’employé va décider de quitter plutôt que se battre contre un employeur qui ne respecte pas les normes», estime M. Valiquette, ce qui va dans le sens des témoignages d’ex-employés en restauration qui ont quitté le domaine.