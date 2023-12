ACCIDENT SUR LA 10 | Le transfert d’une patiente 100 km plus loin durant une tempête était justifié

Le soir du 19 novembre, un véhicule de la compagnie Ambulance Demers a fait une violente sortie de route sur l’autoroute 10 à la hauteur d’Eastman, considérée comme le «tronçon le plus dangereux de l’Estrie». L’accident a laissé une infirmière entre la vie et la mort.

Les deux paramédics s’en sont tirés avec des blessures légères, tout comme la patiente qui a accouché à seulement 29 semaines d’un bébé en bonne santé, quelques heures plus tard. Par contre, la jeune infirmière clinicienne qui se trouvait à l’arrière de l’ambulance lutte toujours pour sa vie, un mois après l’accident.

«Cet accident est la hantise de tout transfert inter-établissement», explique le Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy, directeur et chef du département de la pédiatrie au CIUSSS de l’Estrie-CHUS et à l’Université de Sherbrooke.

Tous les critères ont été respectés pour prendre la décision de transférer la patiente vers Sherbrooke, assure-t-il. Tempête de neige, risque de pluie verglaçante, froid mordant: les aléas de l’hiver québécois ne sont pas suffisants pour empêcher les ambulances québécoises de prendre la route entre deux hôpitaux quand la situation du patient exige des soins qui sont offerts uniquement dans les centres hospitaliers ultras spécialisés.

Les véhicules ambulanciers du Québec sont impliqués dans seulement une centaine d’accidents de la route par année, en moyenne, selon les données obtenues auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). La majorité (70%) de ces accidents ne causent que des dommages matériels.

Quatre hôpitaux pour les soins critiques pédiatriques

Au Québec, seulement quatre centres hospitaliers offrent des soins intensifs en pédiatrie et en néonatalogie: le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine et le Children Hospital de Montréal, ainsi que le CHU de Québec et le CHU de Sherbrooke.

L'Hôpital Fleurimont du CIUSSS de l'Estrie-CHUS de Sherbrooke est l'un des quatre hôpitaux du Québec à offrir des soins intensifs pédiatriques. La construction d'un tout nouveau bâtiment consacré à la santé des enfants et des familles est d'ailleurs en cours. (Frédéric Côté)

«Tous les enfants qui ont besoin de soins intensifs devront donc être transférés vers un de ces quatre centres», explique le Dr Tremblay-Roy.

Le nombre de lits aux soins intensifs pédiatriques a été attribué à chaque hôpital universitaire en fonction de la population qu’il dessert. Le découpage du Québec, nommé dans le jargon médical le «Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux (RUISSS)», s’est fait en fonction de plusieurs critères, dont la distance qui sépare les villes.

Les hôpitaux universitaires de Sherbrooke desservent donc l’Estrie ainsi qu’une partie de la Montérégie et du Centre-du-Québec. L’Hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu est rattaché au RUISSS de l’Estrie.

90 000 enfants transférés chaque année

Près de 90 000 jeunes de moins de 18 ans sont transférés d’un hôpital régional vers un centre spécialisé en pédiatrie, chaque année, selon des données obtenues auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les paramédics ont l’habitude de ces transferts, qui représentent entre 10 et 15% de l’ensemble de leurs appels, selon des données obtenues des régions de la Capitale-Nationale, de l’Estrie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les décisions concernant les transferts sont prises après une analyse par le Centre de coordination en périnatalogie et pédiatrie du Québec, qui se base notamment sur la disponibilité des lits et le découpage des territoires.

Près de 90 000 jeunes de moins de 18 ans sont transférés chaque année d’un hôpital régional vers un centre spécialisé en pédiatrie dans la plupart des cas. (Philippe Boivin/Archives La Presse)

L’après-midi du 19 novembre dernier, il y avait au moins un lit disponible dans l’un des deux hôpitaux de Montréal, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi qu’un lit disponible à Sherbrooke, situé à 140 km.

«Imaginons qu’un des hôpitaux de Montréal ait accepté un transfert de Saint-Jean-sur-Richelieu dans son dernier lit disponible. Que serait-il arrivé si une demande de transfert était arrivée deux heures plus tard de Saint-Jérôme? C’est alors ce patient qui aurait dû aller à Sherbrooke, ce qui lui aurait ajouté, à lui, deux heures de route de plus qu’à un patient de Saint-Jean-sur-Richelieu. On doit naviguer sur un fragile équilibre en tenant compte de plusieurs facteurs.» — Dr Jean-Sébastien Tremblay-Roy

À 15 minutes près?

Une source a rapporté aux Coops de l’information que l’appel de l’Hôpital du Haut-Richelieu aux ambulanciers était rentré comme «un transfert non urgent», ce qui n’a pas été confirmé ni infirmé par les autorités.

Dans un tel cas, le transport se fait sans sirène ni gyrophares et les ambulanciers doivent respecter le Code de la sécurité routière, y compris la vitesse maximale de 100 km/h sur l’autoroute. Or il semble que le transport se soit fait avec sirène et gyrophares – ce qui donne la possibilité aux ambulances d’enfreindre quelques règles de la sécurité routière.

Qui décide du niveau de priorité de l’appel et de l’urgence de se déplacer vers le centre hospitalier qui recevra le patient?

Un transport inter-établissement non urgent se fait sans sirène ni gyrophares et les ambulanciers doivent respecter le Code de la sécurité routière. (Archives La Tribune)

«Il y a une discussion constante entre l’équipe traitante du centre hospitalier, le personnel soignant qui accompagne le patient et l’équipe de paramédics», soutient le Dr Roy-Tremblay, qui ne peut commenter ce qui est arrivé dans ce cas précis.

Plusieurs facteurs sont pris en compte, ajoute-t-il: l’état du patient, les obstacles sur la route, la distance à parcourir. La décision peut aussi changer en tout temps.

Dans cette discussion constante, les conditions routières entrent aussi en ligne de compte. «Il faut se demander si on est dans une situation où un délai de cinq, dix ou quinze minutes de plus va vraiment changer quelque chose sur la situation du patient.»

Le rapport de l’expert en reconstitution d’accidents de la Sûreté du Québec n’est toujours pas disponible. La CNESST poursuit également sa collecte d’informations afin de déterminer s’il y aura enquête ou non.

D’autres facteurs devront être pris en compte lors de l’analyse de cet accident, comme l’état des pneus d’hiver dont l’ambulance était chaussée, les conditions de la route au moment de l’accident et l’expérience du paramédic derrière le volant du véhicule.