LA ROUTE DE NOS DÉCHETS | Le plastique de notre ordi aboutit en Malaisie… à près de 15 000 km d’ici

Le trajet de ce qui reste d’un des vieux appareils électroniques munis d’un traceur GPS, dans le cadre d’une enquête des Coops de l’information, s’est allongé de près de 15 000 kilomètres, à la fin novembre.

À cette étape du périple, l’ordinateur n’en est plus un. Il a été démonté, ses métaux précieux ont été retirés et le plastique a été déchiqueté. Malgré les dizaines d’opérations de dépeçage, le traceur — léger et de petite taille — s’est faufilé dans un conteneur de plastique broyé, à destination de la Malaisie, en Asie du Sud-Est.

Aujourd’hui encore, le traceur émet un signal depuis un secteur comptant de nombreux hangars, dans l’important Port Kelang, à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie.

La Malaisie, un pays d'Asie du Sud-Est, est située à près de 15 000 km de Gatineau, à vol d'oiseau. (Google Map)

Le traceur installé dans un ordinateur et déposé dans un écocentre de Gatineau émet aujourd'hui de Port Kelang, à Kuala Lumpur. (Google Map)

Tel que rapporté dans notre enquête initiale sur les déchets électroniques, en septembre, l’ordinateur en question a été recueilli au site de dépôt de Gatineau par l’entreprise ontarienne eCycles Solutions, qui assure la cueillette de vieux appareils dans la plupart des écocentres des grandes villes québécoises, via le programme des Serpuariens.

Cet automne, le traceur indiquait sa présence à l’usine d’eCycles, à Mississauga, en Ontario. C’est à cet endroit que l’appareil a été démonté pour en retirer les métaux précieux, comme l’or ou le platine.

Dans le cadre de notre enquête, nous avons placé des traceurs GPS dans une quinzaine d'appareils électroniques désuets, avant de les déposer dans des écocentres municipaux, des entreprises privées offrant la cueillette en magasin et des organismes communautaires ayant pour mission de les récupérer. C'est cette puce qui s'est retrouvée en Malaisie. (Louis-Denis Ebacher, Les Coops de l'information)

Dans les normes, insiste le recycleur

Est-ce que ces déchets électroniques ont été envoyés en Malaisie, un pays qui interdit pourtant l’importation de tels résidus? «Non», assure le président et directeur général d’eCycles Solutions, Scott Loughran.

«Ce qui s’est retrouvé en Malaisie, ce n’est pas l’ordinateur que vous avez déposé à Gatineau. C’est seulement la puce de traçage, le plastique sans le métal. La puce est sûrement passée à travers le déchiqueteur à plastique. Il ne faut pas se méprendre: on n’envoie pas nos déchets électroniques en Malaisie.» — Scott Loughran, eCycles Solutions

M. Loughran insiste sur ces dernières paroles. C’est que la Malaisie interdit l’importation de déchets électroniques et le plastique non recyclable. Ses entreprises de recyclage ont le droit d’acheter du plastique recyclable provenant de l’étranger. La matière déchiquetée est considérée comme un matériau secondaire par l’industrie.

La Malaisie a fait la manchette à l’international, en 2019, après avoir refusé et retourné des tonnes de plastique non-recyclable dans des pays comme le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni.

Le plastique déchiqueté provenant de notre vieil ordinateur, déposé à Gatineau l’été dernier, a été décontaminé et déchiqueté, avant d’être envoyé chez un partenaire d’affaires, un recycleur malaisien. Le métal, lui, a été envoyé chez une autre partenaire d’affaires au Japon, assure le président d’eCycles.

Le métal qui a transité par l'entreprise canadienne eCycles Solutions a été envoyé au Japon. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

«Il y a du beau et du mauvais, en Malaisie, dit M. Laughran. Le Canada approuve nos exportations et notre partenaire d’affaires, là-bas, est autorisé à importer nos matériaux.»

Des réserves sur nos programmes de recyclage

Directeur du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard a des réserves sur les programmes publics de recyclage québécois et canadien.

Karel Ménard est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (ARCHIVES LA PRESSE, MARTIN TREMBLAY)

«On ne recycle pas les Serpuariens, lance-t-il. Non. On les brûle ou on envoie les [composantes] dans d’autres pays. Les entreprises agissent dans les règles, mais c’est souvent l’industrie qui se régule. Si le plastique est recyclable là-bas (en Asie), il devrait l’être ici. Mais le plastique a très peu de valeur, ici. Comment savoir si le plastique sera vraiment recyclé? La traçabilité est un réel problème.»

Un traité international signé par le Canada et la Malaisie

L’exportation de la cargaison de plastique recyclable, dans lequel notre traceur électronique s’est immiscé, est permise par les normes fédérales canadiennes. La «Procédure de consentement préalable» est décrite par le ministère de l’Environnement comme «l’un des éléments clés des obligations internationales du Canada relatives à la réglementation des mouvements transfrontaliers de déchets non dangereux».

Cette procédure est prévue par la Convention de Bâle, un traité international visant la réduction de la circulation des déchets dangereux entre les pays signataires, dont le Canada et la Malaisie.