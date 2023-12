En prison pour des tickets impayés

C’était un soir de la mi-novembre. L’homme de 35 ans, schizophrène et toxicomane, venait d’être intercepté par la police de Lévis sur un trottoir à quelques pas de son HLM.

Il faisait face à un mandat d’emprisonnement pour quatre contraventions impayées d’injures à un agent de la paix, reçues durant une période où il a vécu en situation d’itinérance.

Assis sur la banquette arrière de la voiture de police, Yannick a eu peur que son matou reste seul et affamé pendant ses 21 jours derrière les barreaux. Les policiers veilleraient à ce qu’on s’occupe du félin. Mais pour l’instant, ils avaient un homme à conduire au Centre de détention de Québec, aussi connu sous le nom de prison d’Orsainville.

«La priorité, c’est plate, mais c’est que vous devez payer vos tickets, lui ont expliqué les policiers. Vous ne l’avez pas fait. Bien là, on s’en va à Orsainville dans pas long.»

Avec l’adoption de la loi 32 en 2020, le gouvernement Legault avait promis de mettre fin aux peines de prison pour non-paiement d’amendes pour les personnes vulnérables. Mais depuis, la promesse craque de partout au Québec.

De juin 2020 à janvier dernier, 709 personnes ont été incarcérées dans les centres de détention québécois pour des amendes impayées, montrent des données du ministère de la Sécurité publique. Les prisons de Québec, Hull, Sherbrooke, Trois-Rivières et Roberval, notamment, ont détenu des personnes emprisonnées pour des amendes impayées.

Des 709 personnes derrière les barreaux, 111 se sont déclarées en situation d’itinérance au moment d’entrer en prison. Mais puisque les gens ne sont pas obligés de se déclarer comme tels, disent des experts, c’est probablement la pointe de l’iceberg. D’autant plus que les données n’indiquent pas si les détenus avaient des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, par exemple.

Ces chiffres montrent les failles de la loi 32, qui n’est pas allée jusqu’à interdire carrément l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes dans le Code de procédure pénale, estime Me Florence Boucher Cossette, une avocate qui collabore avec la clinique Droit de Cité, à Québec.

Le cas de Lévis montre que l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes continue. En 2022 et 2023, 29 personnes qui n’avaient pas payé leurs amendes dans la 7e plus grande ville au Québec ont purgé des peines de prison, a confirmé la greffière en chef de la cour municipale de Lévis, Brigitte Baron, à la suite d’une enquête des Coops de l’information.

Or, plusieurs des personnes qui ont fait face à la prison pour non-paiement d’amendes ont des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou ont connu des épisodes d’itinérance, confirment plusieurs sources dans le milieu communautaire de Lévis.

Mme Baron affirme que la cour municipale de Lévis ne demande pas l’emprisonnement lorsqu’elle sait que les personnes qui n’ont pas payé leurs amendes sont vulnérables. Mais elle admet que les percepteurs des amendes peuvent avoir un portrait incomplet.

«S’il n’y a pas d’intervenants qui nous contactent, qui nous font part de sa situation, si monsieur ou madame ne viennent pas nous voir pour nous faire part ou ne nous appellent pas pour nous dire ‘Écoutez, moi, j’éprouve des problèmes de santé mentale ou je suis toxicomane ou etc.’ et qu’on ne le sait pas, on n’est pas des travailleurs sociaux, on n’est pas des psychologues, on peut difficilement poser ces questions-là.»

Dans tous les cas, ajoute la greffière, les juges de la cour municipale de Lévis peuvent servir de «rempart» en rejetant les demandes d’emprisonnement. Un juge ne peut imposer la prison «que s’il est convaincu que le défendeur a, sans excuse raisonnable, refusé ou négligé de payer ces sommes ou de s’en acquitter», selon le Code de procédure pénale.

Mais certains diraient que Yannick avait une excuse raisonnable de ne pas payer ses tickets. Il est schizophrène, toxicomane et a reçu des constats d’infraction d’injures à un agent de la paix durant une période où il n’avait pas toujours un toit.

Mais ces vulnérabilités n’ont pas été mentionnées à l’audience lorsque la juge a estimé, le 8 novembre dernier, qu’il méritait d’être emprisonné 21 jours pour quatre contraventions impayées. Comme bien d’autres personnes qui font face à la prison pour des amendes impayées, Yannick n’était pas présent en cour, ni défendu par un avocat.

Même scénario pour Michel (prénom fictif). Début novembre, la juge a ordonné qu’il soit emprisonné six jours pour ne pas avoir payé un constat d’infraction qui était au départ de 150 $ pour ivresse dans un endroit public. Lors de l’audience, la juge a noté qu’il habitait chez un ami lors de l’infraction et qu’il était donc «SDF» (sans domicile fixe) à ce moment. Mais cela n’a pas semblé «une excuse raisonnable» pour la juge, puisque Michel a depuis «un endroit où vivre».

Lors d’une visite récente chez Michel, les Coops de l’information ont rencontré le propriétaire de sa maison de chambres. Il nous a décrit Michel comme un monsieur «gentil» et «poli», mais qui semble avoir une dépendance à l’alcool.

Pour Josiane Mondou, coordonnatrice de la Clinique Droit de cité, les juges qui ordonnent des emprisonnements pour non-paiement d’amendes devraient tenir compte des dépendances, qui affectent la capacité des gens de gérer leurs affaires quotidiennes.

«Souffrir d’alcoolisme, ça te met dans un état vulnérable, dit-elle. Que la prison, ce soit la réponse qu’on donne à des enjeux comme celui-là, c’est complètement inadéquat. On le sait que ce n’est pas en enfermant les gens qu’on soigne l’alcoolisme.»

Directrice générale de la Société de réadaptation et d’intégration communautaire, à Lévis, Émilie Larocque constate aussi que certaines personnes aux prises avec des dépendances ou des problèmes de santé mentale perdent le fil de leurs constats d’infraction et des procédures judiciaires.

«Ce sont des gens qui ne sont pas capables de payer leurs amendes, explique Mme Larocque. On ne sait pas toujours pourquoi. Et des fois, ils ne comprennent même pas. Ils ne connaissent pas leurs droits, ne peuvent pas contester. [...] Ils ne vont pas se présenter [en cour] parce qu’ils sont désorganisés au quotidien.»

Puis, à leur sortie de prison, ils risquent de perdre leur logement. Déjà échaudés par des loyers en souffrance, des propriétaires ont moins de clémence pour les détenus qui manquent un autre paiement, constate Yves Labonté, intervenant au Centre aide et prévention jeunesse et coordonnateur du 55, un local d’hébergement d’urgence à haut seuil de tolérance à Lévis.

«Le 1er du mois, il faut que ça paie. S’ils ne sont pas sortis de prison et qu’ils ne paient pas, le propriétaire démanche les pentures et ils redonnent le logement à quelqu’un d’autre.»

Dans une ville où les logements bon marché sont rares, «c’est la loi de la jungle», ajoute M. Labonté. Les propriétaires n’attendent pas que les prisonniers «sortent d’en dedans, parce qu’il y en a six qui veulent le logement».

Yves Labonté a aussi vu des gens perdre leur emploi à leur sortie de prison. Ils avaient un travail saisonnier dans le déménagement ou la pose de pneus, par exemple. Mais en retrouvant leur liberté, ils n’avaient plus de boulot.

«Souvent, ce sont des chances qu’ils ont eues avec ces employeurs-là, explique M. Labonté. C’était des gens qu’ils connaissaient. Alors, ils sont rapidement remplacés.»

Malgré ces conséquences que la loi 32 voulait éviter, la cour municipale de Lévis maintient les peines d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes. La greffière en chef, Brigitte Baron, explique que c’est un moyen pour la cour d’inciter certains citoyens qui refusent de payer leurs amendes même s’ils n’ont aucune vulnérabilité.

«Il y en a qui nous disent, qui verbalisent: je te paierai jamais! [...] , dit Mme Baron. Ils vont se soustraire délibérément.»

Preuve que ça fonctionne, souligne-t-elle, la cour municipale de Lévis a demandé 67 peines d’emprisonnement pour non-paiement d’amendes en 2022 et 2023. Et environ la moitié des gens visés ont fini par payer, évitant ainsi la prison.

Mais parfois, il en a fallu de peu. En novembre, Maxime, 27 ans, a reçu la visite de policiers au garage antirouille où il travaille. Ils détenaient un mandat d’emprisonnement contre lui, parce qu’il n’avait pas payé deux constats d’infraction pour avoir été ivre ou intoxiqué dans un endroit public.

Maxime aurait pu retourner à la case départ. Il a déjà fait de la prison pour des infractions criminelles, a eu des problèmes de consommation de drogue, et a déjà vécu des périodes sans adresse fixe.

Mais depuis quelques mois, il s’est trouvé un emploi stable et travaille assidûment au garage, dont le propriétaire, Philippe, est un gars avec qui il a grandi dans une famille d’accueil.

Finalement, c’est Philippe, le patron de Maxime, qui a payé ses constats d’infraction, lui évitant la prison au dernier moment. Sans ce paiement, Maxime «serait encore dans le même cercle vicieux», dit Philippe. «Moi, je ne le laisserai pas tomber.»

Alors que de l’autre côté du fleuve, le programme de justice adaptée de Québec roule depuis dix ans, celui de sa voisine, Lévis, commence à peine, avec 13 participants jusqu’à maintenant.

Pour offrir aux personnes vulnérables une solution de rechange à une poursuite pénale, à des travaux compensatoires ou à une peine de prison , la Ville de Lévis a mis sur pied à la mi-février un Programme d’accompagnement justice et intervention communautaire (PAJIC).

Selon les données transmises par RÉHAB, l’organisme qui a reçu le mandat du PAJIC lévisien, 13 personnes qui avaient accumulé des dettes de contraventions ont été recommandées jusqu’à maintenant au programme et huit en font toujours partie. Pour l’instant, personne n’a encore complété les étapes nécessaires pour se libérer de ses amendes.

Les participants au PAJIC font un plan d’intervention avec un intervenant de RÉHAB, selon leurs vulnérabilités. Et chaque objectif du plan correspond à un pourcentage de la dette de contravention qui pourra être retranché, explique Kaily Vouniseas-Ouellet, qui est responsable du PAJIC chez RÉHAB.

Chaque deux ou trois mois, les participants sont revus par un juge pour faire le point sur leurs objectifs.

Mme Vouniseas-Ouellet croit que le PAJIC est une bonne façon d’éviter les peines de prison pour des amendes impayées. «Mais c’est sûr qu’on n’a pas le pouvoir sur les références et on n’a pas de pouvoir sur la cour [municipale]», dit-elle.

La greffière de la cour municipale de Lévis, Brigitte Baron, explique qu’il n’y a pas de limite fixée au PAJIC et que le rythme pourrait être accéléré. Le PAJIC «nous tient vraiment à cœur», dit-elle. À la fin du programme, Mme Baron espère que les participants pourront célébrer avec des beignes, du café et des félicitations du juge.

Sa collègue Annick Gosselin, perceptrice des amendes, ajoute toutefois que les gens doivent être volontaires pour participer au PAJIC, ce qui n’est pas toujours le cas.

«Moi, j’en cible à l’occasion des gens et ils ne veulent rien savoir d’étaler leur vie, que RÉHAB ait accès à leurs dossiers médicaux. Ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas que les intervenants entrent chez eux. [...][. Moi, j’essaie, j’essaie, j’essaie, mais je ne peux pas les prendre de force et leur faire signer des documents pour envoyer à RÉHAB. On aimerait ça en avoir plus, mais les gens doivent être volontaires et participer à ce programme-là.»

— Annick Gosselin, perceptrice des amendes