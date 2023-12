Trois fois plus de médicaments contre le cholestérol qu’il y a 20 ans

Le régime public couvre 46% des 8,4 millions des Québécois. Autrement dit, un Québécois sur quatre assuré par la RAMQ consomme des médicaments contre le cholestérol, ou statines, qui freinent l’accumulation de plaque dans les vaisseaux sanguins.

Les médicaments contre le cholestérol sont peu onéreux. En moyenne, la RAMQ paye environ 120 dollars par année pour chaque patient qui consomme des statines. Le patient, de son côté, sort 4 à 5 dollars de sa poche. Les remboursements mis bout à bout ont tout de même fait gonfler la facture totale de la RAMQ à près de 128 millions, l’an dernier. Il y a 20 ans, la note était de 58 millions.

Même scénario du côté des hypertenseurs pour la pression: les médicaments ne coûtent pas très chers, avec une moyenne annuelle de 238 dollars par patient, couverts par la RAMQ. La facture totale a quand même atteint 213 millions en 2022. Un peu plus dispendieux, les médicaments pour le diabète ont coûté 300 millions aux Québécois, l’an dernier, soit environ 750 dollars par patient.

Le cholestérol est reconnu comme un important facteur de risque cardiovasculaire. Les études démontrent clairement que les statines fonctionnent pour protéger d’un premier accident cardiaque. Le médicament n’est cependant pas exempt d’effets secondaires.

«Environ 10% des personnes qui prennent des statines pour abaisser leur taux de cholestérol rapportent des symptômes musculaires associés à cette médication. Les gens ne le savent pas toujours», signale l’auteur d’une étude sur la question, Paul Peyrel, doctorant en kinésiologie à la Faculté de médecine de l’Université Laval et au Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

S’il s’agit souvent d’un simple inconfort, la douleur peut parfois s’avérer importante au point d’affecter grandement la qualité de vie des patients.

«Chez plusieurs personnes, les symptômes sont légers, mais on trouve aussi des gens qui en arrivent à avoir de la difficulté à soulever une tasse de café», mentionne M. Peyrel.

«Je vous donne l’exemple d’un grand-papa qui prenait de la statine en prévention. Le médicament lui causait d’importantes douleurs aux jambes. Un des plaisirs de cet homme était de prendre des marches avec son petit-fils. Avec le médicament, ce n’était plus possible. Après discussion, il a décidé de cesser le médicament parce que sa priorité, c’était de ne pas avoir mal aux jambes pour profiter d’une activité qui était importante pour lui.» — Benoît Cossette, pharmacien et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement et à l’Université de Sherbrooke

Dans son étude, Paul Peyrel conclut qu’il serait «préférable d’ajuster le dosage des statines ou de changer de classe de médicaments plutôt que de laisser des personnes composer avec des symptômes musculaires qui risquent de les conduire à cesser leur médication».

L’augmentation importante de la prescription de statines survient dans un contexte où les Québécois n’ont jamais pris autant de médicaments, comme le rapportaient les Coops de l’information en octobre.

Directeur du Centre de recherche de l’Institut de cardiologie de Montréal, le Dr Jean-Claude Tardif voit d’un bon œil que les statines soient utilisées par un grand nombre de Québécois.

«C’est une très bonne nouvelle, parce que les statines sont très sécuritaires. Elles sont données partout dans le monde, à des millions de personnes. Les données nous montrent une diminution importante du taux de mortalité lié à des conditions cardiaques. Ce sont des bénéfices importants. Nous avons une population vieillissante, qui vit avec de multiples maladies chroniques. Un taux de cholestérol élevé augmente le risque d’AVC. Un AVC, c’est un événement majeur, personne ne veut vivre ça.» — Dr Jean-Claude Tardif, cardiologue

Comme tous les cardiologues, il insiste chaque jour auprès de ses patients pour qu’ils améliorent leurs habitudes de vie: manger un peu mieux, bouger un peu plus. Ces deux facteurs freinent l’augmentation du taux de cholestérol, ainsi que l’apparition du diabète et de l’hypertension.

Le nombre de Québécois qui prennent des hypertenseurs pour la pression est passé de 620 000 en 2003 à 1,3 million en 2022. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

Mais la prévention passe aussi par la prise de médicaments qui vont empêcher les patients de développer des conditions graves comme les infarctus et les AVC. «Les douleurs musculaires, c’est désagréable, mais ce n’est pas dangereux», insiste le Dr Tardif.

L’usage de médicaments pour faire diminuer le cholestérol, le glucose sanguin ou la pression artérielle pourrait cependant être une barrière à l’amélioration de l’alimentation, ont démontré trois études que vient de publier une équipe dirigée par le professeur à la faculté de pharmacie de l’Université Laval, Jean-Philippe Drouin-Chartier, dans le Canadian Journal of Cardiology Open.

«Dans les trois études, le constat est le même: les personnes qui utilisent des médicaments ont une alimentation de plus faible qualité que les personnes qui n’en prennent pas. Dans certains groupes, particulièrement chez les personnes plus jeunes, la qualité de l’alimentation est inversement associée à l’usage des médicaments ou à l’intensité de la médication. Plus elles prennent de médicaments, moins leur alimentation est saine», explique le professeur Drouin-Chartier.

Trois études montrent que les personnes qui utilisent des médicaments ont une alimentation de plus faible qualité que les personnes qui n’en prennent pas. (Archives La Tribune)

Les personnes qui ont des problèmes de santé jugent-elles qu’il est plus simple de prendre des médicaments que de changer leur alimentation? Ce serait tentant de le penser, mais la réalité est peut-être ailleurs, soutient le chercheur. «Nous pensons qu’au-delà de la responsabilité individuelle, des facteurs qui relèvent des professionnels de la santé, du système de santé et de choix de société contribuent à expliquer le phénomène», soutient le professeur Drouin-Chartier.

«Il est fort probable que la perception d’efficacité supérieure des médicaments par rapport à l’alimentation soit répandue chez les professionnels de la santé. Par ailleurs, dans le réseau public, il est beaucoup plus facile d’obtenir une prescription de médicaments que d’avoir accès aux conseils de nutritionnistes-diététistes. Comme société, nous investissons beaucoup d’argent dans le traitement de la maladie et très peu en prévention», ajoute-t-il.