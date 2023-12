CLIENTS PARTIS SANS PAYER | Des serveurs se font refiler la facture

Chaque année, dans les restaurants du Québec, des serveurs se font encore faire le coup : ils doivent éponger la facture d’un client qui a quitté sa table sans payer. Cette pratique est pourtant interdite par la Loi sur les normes du travail.

La CNESST reçoit entre 200 et 300 plaintes par année concernant l’article 85.1, qui interdit à un employeur d’exiger d’un salarié «une somme d’argent pour payer des frais reliés aux opérations de l’entreprise». Obliger un serveur à acquitter l’addition d’un client qui s’est volatilisé en fait partie.

Malgré la pénurie de main-d’œuvre, cette pratique illégale est encore monnaie courante, ont confié aux Coops de l’information une dizaine d’employées et d’ex-employées en restauration, qui ont demandé à ne pas être identifiées afin de ne précariser davantage leur situation.

Emmanuelle a vu sa paie être amputée à quelques reprises, lorsque des clients du restaurant où elle travaillait ont quitté leur table sans payer. «J’ai travaillé 10 ans en restauration. Je l’ai vécu plus d’une fois, même récemment. Au début, je n’étais pas au courant que ce n’était pas légal», dit-elle.

L'article 85.1 interdit à l'employeur de faire payer des frais d'opération à l'employé. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Caroline a travaillé dans plusieurs restaurants durant ses études. Partout, on a contrevenu aux normes du travail, confie-t-elle. Elle a quitté le domaine depuis peu.

«On nous disait que c’était notre responsabilité de surveiller notre section et de s’assurer que le client serait en mesure de nous payer. Alors s’il partait sans payer, on devait régler l’addition. Parfois, ce n’était pas un gros montant, juste une bière, alors on la payait sans même le dire à notre gérant, c’était moins compliqué», explique-t-elle.

Elle n’a jamais porté plainte.

«Quand on est jeune, qu’on commence dans un emploi, on ne sait pas trop comment ça marche. On ne pose pas de question lorsqu’on nous dit que ça fonctionne de telle manière. Et même lorsqu’on sait que c’est illégal, on n’ose pas porter plainte et s’impliquer dans un long processus, qui risque d’envenimer les relations de travail. Alors on paye», explique celle qui fréquente encore des amis œuvrant dans ce milieu. «Ça se fait encore», laisse-t-elle tomber.

«Moi, si je portais plainte, j’avais peur de perdre ma job.» — Caroline, une ancienne serveuse

Lydia a elle aussi vu de ses collègues devoir payer la note de clients délinquants. «Moi, je ne l’ai jamais vécu, car j’étais dans les cuisines. Mais c’est quelque chose qui se fait encore, même en contexte de pénurie de main-d’œuvre. Mais les normes en général, elles ne sont pas vraiment appliquées en restauration. Des journées de 16 heures debout, sans pause, j’en ai fait régulièrement. Un moment donné, j’ai complètement quitté ce domaine-là, c’était trop», raconte la jeune femme du Saguenay, qui a travaillé dans trois restaurants au fil des dernières années.

À la CNESST, une plainte sur dix vise le secteur de l’hébergement et de la restauration. La majorité d’entre elles concernent des «pratiques interdites» ou sont d’ordres financiers. Le nombre de plaintes dans le secteur de la restauration a fortement augmenté, depuis trois ans. Pour les huit premiers mois de l’année, déjà 180 plaintes ont été déposées en lien avec l’article 85.1, selon des données obtenues en vertu de la Loi d’accès à l’information.

Mais ces statistiques semblent être la pointe de l’iceberg, puisque la dizaine de serveuses à qui nous avons parlé n’ont jamais porté plainte. «Ça ne sert à rien, croit Emmanuelle. En restauration, c’est des lois non écrites.»

Une autre ancienne employée en restauration confie avoir dû se rendre disponible à plusieurs reprises, sur place, au cas où le patron aurait besoin d’elle. «J’attendais, mais au final, il n’avait pas besoin de moi. Ces quelques heures d’attente, elles n’étaient pas payées. Et ça ne m’est pas arrivé une ou deux fois, mais très régulièrement, surtout l’été, avec les terrasses», explique Jennifer.

Elle n’a pas non plus porté plainte. «On ne parle pas vraiment de ça. On sait qu’on ne gagnera pas, ou bien que ça va faire du trouble dans l’équipe. Moi, j’ai préféré quitter le domaine», souligne la jeune femme, qui a choisi un tout autre métier.

Une plainte sur dix reçue à la CNESST concerne le milieu de l'hébergement et de la restauration. (Archives Le Soleil)

Amélie oeuvre dans le domaine de la restauration depuis 21 ans, dans la région de Québec. Elle a connu des établissements où les normes étaient respectées, mais aussi des endroits où elles l’étaient «plus ou moins».

«Je me souviens d’une fois où le propriétaire nous avait tous fait payer une bouteille de cognac très dispendieuse, puisqu’elle avait été cassée par un employé en cuisine. Le propriétaire avait divisé le montant et on avait tous payé la facture.» — Amélie, qui travaille en restauration depuis 21 ans

La CNESST est pourtant claire: ces pratiques sont illégales.

«D’abord, il est interdit à un employeur d’exiger d’une travailleuse ou un travailleur une somme d’argent pour payer des frais liés aux opérations et aux charges sociales de son entreprise, quel que soit le salaire de son personnel. Les frais découlant d’une facture d’un client ayant quitté sans payer sont des frais reliés aux opérations de l’entreprise et ne peuvent donc pas être exigés par l’employeur», indique Antoine Leclerc-Loiselle, porte-parole à la CNESST.

L’organisation invite les employés à porter plainte s’ils sont victimes de telles pratiques.

«Tout employeur récalcitrant, peu importe le secteur d’activité dans lequel il œuvre, s’expose à des poursuites pénales et donc, à une amende, souligne-t-il. Cette amende varie entre 600 $ et 1200 $ et, pour toute récidive, entre 1200 $ à 6000 $.»

Pour Amélie, qui travaille maintenant comme sommelière, mais qui a commencé dans les cuisines, les restaurants qui sont syndiqués ont moins de marge de manœuvre en ce qui concerne les normes du travail.

«Ma première expérience de travail était dans une bannière syndiquée et je n’ai jamais eu de problèmes, puisque nos délégués avaient à l’œil les normes. Mais dans d’autres restos, ç'a été plus difficile. Aujourd’hui, j’ai de l’expérience, mais avec les jeunes travailleurs, c’est surement plus facile de contourner les normes.»