« Je trouve ça sale »: une photo de Marina Orsini usurpée dans une fraude

Cette semaine, les Coops de l’information ont révélé l’ampleur de cette fraude promue sur TikTok qui a fait perdre des dizaines de milliers de dollars à certaines victimes, incitées à investir dans de faux dépanneurs de la chaîne américaine 7-Eleven.

Pour persuader leurs proies, les fraudeurs se sont notamment servis d’une image truquée de la comédienne et animatrice Marina Orsini, photographiée au centre d’un groupe de personnes qui portent des tabliers de 7-Eleven.

La photo, diffusée sur un groupe de discussion Telegram au cœur de l’arnaque, crée l’illusion que Marina Orsini fait partie d’une équipe d’investisseurs satisfaits.

Indignée

Marina Orsini confirme qu’il s’agit d’une usurpation de son image. Elle indique que la photo originale a été prise lors d’un lunch de financement pour la fondation Tel-jeunes, mais que les logos ont été trafiqués. Elle s’indigne que ce genre de fraudeurs puissent sévir en toute impunité.

« Je trouve ça sale. Je trouve ça petit, a réagi Mme Orsini par courriel. Et ce qui est d’autant plus indignant c’est que ces groupes de gens là s’en sortent souvent avec très peu conséquences…voire aucune. Toi comme consommateur, tu ne paies pas ton compte d’électricité un mois et on t’envoie presque une mise en demeure. J’exagère à peine. »

Cette photo originale où on peut voir la comédienne Marina Orsini a été trafiquée par des fraudeurs qui l'ont utilisée pour persuader leurs victimes d'investir dans de faux dépanneurs 7-Eleven. (Photo tirée de Facebook)

Porte-parole de Tel-jeunes, Julie Nonnon confirme que la photo originale a été prise au lunch aux homards en 2022, un événement annuel qui permet d’amasser des fonds pour l’organisme qui offre un espace confidentiel et gratuit pour les ados du Québec. La photo «a évidemment été truquée pour l’utilisation de la fraude», indique Mme Nonnon. «Nous sommes navrés pour Marina».

Marina Orsini s’engage auprès de Tel-jeunes depuis 30 ans et a été longtemps porte-parole pour Tel-jeunes parents. «Elle continue de soutenir la cause à chaque occasion et est présente à chaque lunch homard, ajoute Julie Nonnon. C’est une ambassadrice de cœur. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur elle.»

Une victime tente de l’alerter

Après avoir réalisé qu’elle avait été arnaquée de plus de 18 000 $ dans la fraude 7-Eleven, Thérèse Beauchemin a tenté d’alerter Marina Orsini sur Facebook.

« Je vous envoie la photo car je crois que vous n’appuyez pas cette compagnie et que vous êtes victimes d’un montage photo », lui a-t-elle écrit dans le message, daté du 7 novembre.

Marina Orsini n’a pas vu le message, envoyé sur sa page professionnelle. Elle a appris mardi que son image a été usurpée, après avoir été contactée par un journaliste des Coops de l’information.

D’autres personnalités publiques victimes

Marina Orsini n’est pas la première personnalité publique québécoise dont l’identité est volée pour une fraude.

L’an dernier, le Service de police de la Ville de Montréal a ouvert une enquête pour fraude à l’identité à la suite de l’utilisation de l’image d’Ariane Moffatt dans des publicités de produits amincissants publiés sur les réseaux sociaux.

La chanteuse avait même quitté Facebook, exaspérée que son image soit usurpée pour un produit à l’opposé de ses valeurs et lassée de recevoir des messages de gens qui lui demandaient si les «pilules miracles» fonctionnaient.

Le comédien Claude Legault et l’ex-animateur de Salut Bonjour Gino Chouinard se sont aussi fait voler leur identité dans des publicités frauduleuses de dysfonction érectile.

« Ça les met en confiance »

L’usurpation de l’image de personnalités québécoises dans le contexte de fraudes ne surprend pas Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.

Les fraudeurs se servent de la notoriété des vedettes pour convaincre leurs victimes, explique-t-il. Les gens, « ça les met en confiance, dit-il, parce qu’ils se disent que si cette vedette-là a dit oui, elle est au courant, et ça veut dire qu’elle ne s’est pas fait avoir. »

Avec de simples outils technologiques, les fraudeurs peuvent facilement truquer une photo et tromper le public, ajoute l’expert en cybersécurité.

« On parle juste de prendre un éditeur de photo de base et après on peut faire n’importe quoi avec ça, dit M. Waterhouse. On la fait parler, on la recontextualise. »

Des victimes de la fraude 7-Eleven au Québec ont déjà porté plainte à la police. Mais, comme le souligne Marina Orsini, les fraudeurs sont rarement épinglés dans ce genre d’arnaque.

Les escrocs orchestrent souvent leurs arnaques de l’étranger, note Steve Waterhouse. Mais ils adaptent le scénario pour chaque pays et n’hésitent pas à voler l’identité de vedettes locales pour y arriver.

M. Waterhouse invite les gens à faire des vérifications rigoureuses avant de conclure des transactions en ligne. Les gens «se disent : je ne le demanderai pas, je vais passer pour un épais. Ils font les premiers pas et mettent le bras dans le tordeur [...]. Alors que si on encourage ces personnes-là à poser des questions, ça va justement être l’occasion de valider et de s’en sortir.»