Notre été à Québec

Se ressourcer à la Maison de la littérature

Aménagé dans l’ancien temple Wesley, jadis connu sous le nom de Salle de l’Institut, au cœur du Vieux-Québec, l’endroit abrite une bibliothèque, une exposition permanente sur la littérature québécoise, des cabinets d’écriture, un atelier de BD et un studio de création. La programmation est riche et variée, avec des ateliers consacrés à la littérature et à l’écriture, des rencontres et des spectacles. Avec son concept unique en Amérique du Nord, l’endroit est incontournable pour l’amoureux des mots qui veut se poser entre deux promenades dans la vieille ville.

40, rue Saint-Stanislas, Québec, Qc, www.maisondelalitterature.qc.ca

Visiter la Maison du peuple

De l’Assemblée nationale, ce lieu de la démocratie et de l’exercice du pouvoir, beaucoup de gens en savent peu. Le parlement, situé aux portes de la vieille ville, accueille les visiteurs désireux d’en apprendre sur l’histoire du Québec, l’architecture des lieux et les œuvres d’art du bâtiment. La visite, gratuite et d’une durée d’une heure, peut se faire en groupe, sous la supervision d’un guide, ou en solo. Il est obligatoire de réserver en ligne ou sur place. En raison des travaux parlementaires ou de la tenue d’activités officielles, l’horaire des visites peut être modifié sans préavis. L’endroit est fermé le dimanche.

1045, rue des Parlementaires, Québec, Qc, www.assnat.qc.ca

Une visite du parlement s'impose à Québec. (Yan Doublet)

Un bain de culture au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec propose cet été la première exposition canadienne consacrée au designer de renom Lee Alexander McQueen (1969-2010), L’art rencontre la mode. Afin de mieux comprendre l’héritage de celui qui était surnommé l’enfant terrible de la mode britannique, l’événement propose des vêtements de son cru mis en relation avec des œuvres d’art issues de différentes époques. L’institution muséale des Plaines d’Abraham offre aussi des collections d’art inuit, de design et de métiers d’arts québécois, ainsi que des milliers d’œuvres d’art contemporain. Profitez-en pour aller admirer la toile maîtresse de Jean-Paul Riopelle, L’Hommage à Rosa Luxembourg, histoire de vous mettre au parfum de la pièce Le Projet Riopelle, de Robert Lepage.

179, Grande Allée Ouest, Québec, Qc, www.mnbaq.org

Découvrir l’ingéniosité de la nature

Saviez-vous que l’hydrojet de la motomarine s’inspire de la propulsion des calmars? Que la voiture intelligente utilise un système de détection similaire à celui des criquets? La nature est une grande source d’inspiration pour l’homme dans sa volonté de créer des transports novateurs. L’exposition Nature inspirante, techno inspirée propose une trentaine d’inventions humaines fabriquées à partir du génie de la faune et de la flore. Au Musée de la civilisation jusqu’au 10 septembre.

85, rue Dalhousie, Québec, Qc, www.mcq.org

Observer les oiseaux à Cap-Tourmente

Située à une cinquantaine de kilomètres de Québec, la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente est un lieu enchanteur et pastoral où il fait bon se perdre dans sa vingtaine de kilomètres de sentiers pédestres, en bordure du Saint-Laurent. La réserve abrite plus de 180 espèces d’oiseaux et une trentaine d’espèces de mammifères. Des guides vous indiqueront où observer le couple de faucons pèlerins qui niche dans la falaise. Plusieurs bâtiments historiques témoignent de plus de 400 ans d’activités humaines et agricoles. Ouvert tous les jours de 8h30 à 17h.

570, chemin du Cap-Tourmente, Saint-Joachim, Qc, captourmente.com

La réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, un lieu enchanteur et pastoral (Edouard Plante-Fréchette/La Presse)

À la découverte de la Jacques-Cartier

La forêt et les plans d’eau du parc national de la Jacques-Cartier, à une quarantaine de kilomètres au nord de la capitale, abritent une faune et une flore abondantes et variées. Le détour d’un sentier réserve parfois des surprises au randonneur, comme un orignal, maître incontesté de la vallée, un cerf de Virginie ou une famille de castors. Quelque 130 espèces d’oiseaux y ont été répertoriées. Sur place, un centre d’accueil et d’interprétation permet d’en savoir davantage.

103, chemin du Parc-national, Stoneham, Qc, www.sepaq.com

Main dans la main à la plage Jacques-Cartier

Un havre de paix qui longe le fleuve sur 2,6 kilomètres, dans la portion ouest de la ville. La vue sur le Saint-Laurent, la rive sud et le pont Pierre-Laporte vaut le détour. Les amoureux prendront plaisir à déambuler dans le sentier qui conduit jusqu’au parc nautique de Cap-Rouge. Ici et là, des tables de pique-nique permettent de casser la croûte. Ouvert tous les jours jusqu’à 22h. L’accès et le stationnement sont gratuits. À noter qu’en cas d’affluence, si vous empruntez l’entrée principale, il vous faudra stationner votre véhicule près du chemin Saint-Louis et vous taper une bonne côte à pied.

3636, chemin du Pavillon, Québec, Qc

Admirer Québec d’un point de vue unique

Situé au 31e et dernier étage de l’édifice Marie-Guyart, sur la Colline parlementaire, l’Observatoire de la Capitale offre, à 221 mètres d’altitude, une vue panoramique sur le Vieux-Québec, la basse-ville, le fleuve Saint-Laurent, la rive sud, l’île d’Orléans, les Laurentides et les Appalaches. Le parcours Horizons permet de comprendre l’histoire de la capitale et les éléments qui ont forgé l’identité de ses habitants. Bien entendu, on ne saurait trop vous recommander une visite par temps clair. Prix d’entrée : 14,75 $ par adulte.

1037, rue de la Chevrotière, Québec, Qc, www.observatoire-capitale.com

Dans la forêt nocturne de Wendake

Les us et traditions de la nation huronne-wendat sont mis en valeur dans cette expérience multimédia immersive baptisée Onhwa’ Lumina, qui s’anime à la tombée de la nuit. Sur un parcours boisé d’un peu plus d’un kilomètre, dans la réserve de Wendake, au nord de Québec, projections vidéos, chants ancestraux, jeux de lumière et effets sonores promettent un voyage magique aux visiteurs. Prix d’entrée : 29 $ par adulte. Un repas en tête-à-tête au restaurant Sagamité, où les mets autochtones sont à l’honneur, s’impose avant ou après cette excursion en forêt.

110, rue Grand Chef Thonnakona, Wendake, Qc, www.onhwalumina.ca

L'expérience immersive Onhwa’ Lumina (Patrice Laroche/Le Soleil)

À l’eau au Village Vacances Valcartier

Situé à une demi-heure au nord de Québec, le Village Vacances Valcartier offre de quoi rafraîchir les visiteurs lorsque le mercure s’emballe, avec ses quelque 135 glissades et jeux d’eau, ses deux rivières thématiques et son immense piscine à vagues. Un camping de 355 places est aussi disponible. Ouvrez votre portefeuille : la facture pour une journée monte jusqu’à 200 $ pour deux adultes et deux grands enfants.

2280, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Qc, www.valcartier.com

Barboter à Duchesnay

Ce centre de villégiature quatre saisons, à 30 minutes de Québec, permet de pratiquer de nombreuses activités sur le majestueux lac Saint-Joseph : canot, kayak, pédalo, rabaska ou surf à pagaie. Les plus jeunes peuvent s’adonner à la construction de châteaux de sable sur une plage où la baignade est surveillée. Un parcours aérien d’aventure est également disponible pour les enfants de 7 ans et plus. Plusieurs sentiers de randonnée pédestre permettent de se dégourdir les jambes. Une auberge classée quatre étoiles accueille les visiteurs.

140, montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Qc, www.sepaq.com

Faire du ski alpin en plein été

Faire l’expérience d’une descente en ski alpin en plein cœur de l’été, sans un brin de neige, n’a plus rien de saugrenu grâce aux nouvelles installations de la compagnie Préski, nouvellement aménagées au centre commercial Fleur de Lys. Un système de levier permet de régler l’inclinaison de la pente entre 10 et 18 degrés, selon les aptitudes des visiteurs. L’effet de glisse est rendu possible grâce à un filet d’eau qui garde mouillée la surface des tapis roulants. La construction de cette piste intérieure, la première au Québec, devait être terminée pour le mois de mai.

550, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, Qc, preski.ca

Les nouvelles installations de la compagnie Préski, nouvellement aménagées au centre commercial Fleur de Lys. (Préski)

Manger coréen au Bab Sang

Ce resto de l’avenue Maguire, dans le secteur de Sillery, a défrayé la manchette, à l’automne 2022, pour son personnel unilingue anglophone. Si la situation a été corrigée, la controverse a permis d’attirer l’attention sur ce nouvel établissement coréen dont la carte a conquis plus d’un palais. Le menu offre une grande abondance d’entrées et de plats principaux. La critique recommande fortement le dosirak de poulet frit, la crêpe coréenne aux fruits de mer et les nouilles noires marinées aux légumes.

1282, avenue Maguire, Québec, Qc

Une bonne bouffe au Clocher Penché

Trente ans après son ouverture, cette institution de la rue Saint-Joseph, logée dans une ancienne banque, demeure le coup de cœur des amateurs de bonne cuisine. Une des valeurs sûres au rayon de la restauration dans la capitale. Il y a deux ans, le bistro a subi quelques travaux de rénovation qui lui confèrent une allure plus actuelle. Les habitués parlent du boudin noir comme d’un incontournable.

203, rue Saint-Joseph Est, Québec, Qc, www.clocherpenche.ca

Déguster du poulet frit à la Baraque à Frites

Un petit casse-croûte sympathique et convivial qui donne à savourer le meilleur poulet frit à Québec. La poutine et les burgers sont également à mettre à votre menu du jour. L’endroit n’est pas très vaste, avec huit places au comptoir qui offrent une vue directe sur le cuistot. Tout pour favoriser les conversations. Ouvert tous les jours jusqu’à 21h.

334, avenue Marie-de-l’Incarnation, Québec, Qc, www.labaraqueqc.ca

Le poulet frit de la Baraque à frites (Tirée de Facebook)

Un balado : Habiter Saint-Sauveur

Partez à la découverte du quartier Saint-Sauveur, en basse-ville, avec ce balado documentaire produit par Claire Dumoulin. Grâce à des archives sonores et la parole citoyenne, l’histoire de «Saint-So» se dévoile à travers la description de son patrimoine bâti et de ses projets de revitalisation. Aujourd’hui, la rue Saint-Vallier Ouest, le cœur du secteur, est le nouveau rendez-vous de la jeunesse qui apprécie ses nombreux commerces, restaurants et cafés.

https://monsaintsauveur.com/activites-evenements/aucune/balado-habiter-saint-sauveur/

Une suggestion de lecture : Sur la piste de Maud Graham: promenades & gourmandises

Native de Québec, l’écrivaine et épicurienne Chrystine Brouillet a fait de Québec, principalement la vieille ville, la toile de fond de plusieurs de ses romans, dont ceux mettant en vedette son personnage culte, Maud Graham. Ce livre propose huit balades et de bonnes adresses pour aller à la rencontre de lieux mythiques et restaurants que la détective a fréquenté au cours des 25 dernières années. Un tour de ville à la fois littéraire, historique et gourmand.

Un toponyme : Boulevard René-Lévesque

L’artère qui relie d’est en ouest l’avenue Honoré-Mercier, sur la colline Parlementaire, au campus de l’Université Laval, a d’abord porté le nom, à compter de 1951, de boulevard Saint-Cyrille. C’est en 1992 qu’il a été baptisé du nom de l’ancien premier ministre du Québec, décédé cinq ans plus tôt. Le célèbre homme politique repose au cimetière Saint-Michel, situé sur la voie qui porte son nom.

