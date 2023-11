Mobilier ref. : des créations de A à Z

C’est dans l’optique de proposer des meubles personnalisables et adaptés à chaque espace que ref., une entreprise installée en Outaouais, développe présentement son marché.

Une table ancrée dans son espace

Si les fondateurs de ref. ont d’abord donné, il y a quelques années, dans la confection de tables avec insertion d’époxy, ils ont aujourd’hui trouvé leur créneau dans la création de mobilier en bois. Plus précisément, l’équipe se spécialise en conception de meubles haut de gamme sur mesure qui sont le reflet du style de l’espace occupé et des valeurs des gens qui vont l’utiliser au quotidien.

ref. se spécialise en conception de meubles haut de gamme sur mesure. (ref.)

Chaque pièce est soigneusement pensée. Autant le client peut sélectionner un modèle personnalisable à même le site Web, autant il peut présenter ses inspirations pour qu’on lui dessine un meuble de A à Z.

Au départ, l’entreprise proposait uniquement des tables de salle à manger. Maintenant, une maison complète peut être meublée grâce au talent de l’équipe de ref. : table à café, bureau, bibliothèque, armoire. Il n’y a que votre inspiration comme limite! Comme l’explique si bien Véronique Gagnon, directrice créative de ref., «l’équipe carbure aux projets créatifs et aux demandes qui sortent de l’ordinaire». Et grâce à des ébénistes de talent et d’expérience, l’entreprise peut livrer toutes sortes de créations.

Grâce à des ébénistes de talent et d’expérience, l’entreprise peut livrer toutes sortes de créations. (Roy Gerges)

Une priorité environnementale

Les meubles conçus par ref. sont d’abord et avant tout pensés pour refléter la conscience environnementale de l’époque. Ainsi, les essences de bois privilégiées pour la conception des meubles durables, soit l’érable, le chêne blanc, le chêne rouge, le noyer, le merisier et le cerisier, sont sourcées localement, dans des forêts gérées de façon responsable, en plus d’assurer une belle qualité à la création.

Aussi, pour chaque meuble confectionné, un nouvel arbre est planté.

L’entreprise travaille également une nouvelle collection d’objets fabriqués à partir de retailles. Cette dernière devrait voir le jour dans la prochaine année. Du mobilier personnalisé, conçu dans une optique durable et intemporelle, voilà ce que propose ref.

L’équipe de ref. : Véronique Gagnon, Nicolas Chalmers et Kevin McLeod (Roy Gerges)

