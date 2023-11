Dormir dans un dôme «martien»… dans Charlevoix

Les structures métalliques de la compagnie Freedomes se sont surtout fait connaître avec la sortie du film Seul sur mars, réalisé par Ridley Scott et mettant en vedette Matt Damon. La structure qui sert d’habitat aux astronautes du film avait été fournie par la compagnie polonaise.

Depuis, la compagnie a changé de nom pour F-Domes et s’est spécialisée dans la vente de structures pour l’hébergement de luxe. Elle propose maintenant plusieurs tailles de dômes, avec un module intérieur qui permet d’aménager l’espace.

Toutefois, lors des débuts du projet de Dômes Charlevoix en 2017, la compagnie polonaise vendait uniquement la structure du dôme, sans équipements pour meubler l’intérieur. Les trois entrepreneurs derrière Dômes Charlevoix ont ainsi du faire affaire avec une firme d’architecture pour élaborer un concept.

Dômes Charlevoix est situé à Petite-Rivière-Saint-François, sur le chemin Gabrielle-Roy, à environ une heure de route de Québec. (Max Valsan/Dômes Charlevoix)

«Il y a une grosse job qui a été faite par Bourgeois/Lechasseur pour réfléchir à la disposition : comment on peut accueillir de deux à quatre personnes et que l’aire de vie soit agréable à habiter», explique Simon Veilleux, copropriétaire de Dômes Charlevoix.

Puisque la structure est de forme circulaire, les différentes commodités pouvaient difficilement être disposées près des murs. Pour résoudre ce problème, les architectes ont conçu un module central en forme de cube.

Toutes les commodités y sont regroupées : la salle de bain se trouve à l’intérieur de la petite pièce que forme le cube, la cuisine ainsi qu’un lit escamotable sont aménagés sur deux façades extérieures du cube, tandis qu’un lit est installé sur le toit, à la manière d’une mezzanine.

«Bourgeois/Lechasseur a vraiment créé de toute pièce l’implantation des dômes, les terrasses et cabanons, le module intérieur et le travail qui a été fait avec les cuisinistes comme armoires Simard», note également M. Veilleux.

Le module central, pensé et conçu par la firme Bourgeois/Lechasseur architectes. (Max Valsan/Dômes Charlevoix)

Les équipes de Dômes Charlevoix et de Bourgeois/Lechasseur architectes ont eu toute une surprise, il y a deux ans, lorsqu’ils ont appris que F-Domes vendait maintenant des modules identiques à ceux conceptualisés par la firme d’architecture québécoise.

«Ils ont vraiment repris le concept et maintenant ils les vendent en option. C’est un peu plate, ils auraient pu au moins nous le dire, on leur aurait vendus les plans», lâche M. Veilleux, un peu déçu.

Les trois amis derrière l’entreprise – Simon Veilleux, Simon Allard et Guillaume Gesnet – se sont connus au Séminaire Saint-François et ont forgé leur amitié au Cégep Sainte-Foy. Après leurs études universitaires, ils ont démarré une agence de communication : 32 Mars.

Grâce aux barrières vitrées, la clientèle peut observer le paysage tout en relaxant dans le spa encastré. (Pascal Anctil/Dômes Charlevoix)

En 2018, plusieurs années après avoir démarré leur agence, ils ont officiellement lancé le projet d’hébergement à Petite-Rivière-Saint-François, sans se douter que cela deviendrait leur emploi principal.

«Ce l’est devenu, car il s’est présenté une proposition de rachat sur notre agence de publicité. Donc on va dire que la croisée des chemins s’est faite-là», mentionne l’entrepreneur.

Les trois amis et collègues semblent avoir fait le bon choix, puisque M. Veilleux soutient que le taux d’occupation des dômes se situe entre « 95 et 100% » lors des périodes achalandées.

Dômes Charlevoix possède cinq dômes à Petite-Rivière-Saint-François ainsi que deux chalets architecturaux «expérientiels» nommés, Réflexion - Maisons miroirs. Ces deux chalets proposent une immersion hors du commun dans la forêt, grâce à leur façade vitrée de plus de 12 mètres de long.

Des dômes à Baie-Saint-Paul

Les dômes de Nordika Charlevoix devraient être disponibles en location au début 2024. (Félix Lajoie/Le Soleil)

De leur côté, Max Hébert et Derek Jenkins ont également fait appel à la compagnie F-Domes pour démarrer leur offre d’hébergement. Ils disent avoir choisi le produit notamment à cause «du concept unique et clé en main».

«Avec les fenêtres, les gens vont pouvoir admirer L’Isle-aux-Coudres, c’est tellement beau», souligne Max Hébert, en regardant le point de vue spectaculaire.

Les deux amis entrepreneurs ont établi Nordika Charlevoix dans les hauteurs de Baie-Saint-Paul, plus précisément dans le secteur en développement de l’Horizon-Boisé. Ils ont entrepris en 2022 la construction de trois structures pour accueillir les dômes; ils prévoient en aménager dix au total.

Le secteur de l'Horizon-Boisé dispose d'une vue spectaculaire sur le paysage charlevoisien. (Félix Lajoie/Le Soleil)

Les dômes, d’une circonférence de 26 pieds, seront dotés du module central équipé de toutes les commodités : deux lits, cuisine et salle de bain, sofa, poêle à bois et spa extérieur.

«On va aussi installer un filet en porte-à-faux au bout des balcons, comme ça les gens vont pouvoir relaxer dans le vide, à 16 pieds de hauteur», ajoute également Derek Jenkins.

Les deux amis et partenaires d’affaires, qui soutiennent avoir de l’expérience dans le domaine hôtelier, veulent faire de leur offre d’hébergement un endroit parfait «pour relaxer et se détendre».

Toujours en construction, les dômes de Nordika Charlevoix devraient être disponibles à la location au début de 2024.