Moto, quad et compagnie: tous les papiers à avoir avec soi

R En plus du certificat d’immatriculation du véhicule, vous devez apporter votre permis de conduire (ou, dans le cas des personnes de 16 ou 17 ans, un document qui atteste leur âge) et un certificat de formation. Vous devez également avoir avec vous une preuve d’assurance responsabilité civile et, si nécessaire, votre certificat de droit d’accès aux sentiers.

Même si vous avez payé tous les renouvellements nécessaires, vous devez toujours avoir les documents à jour. Des papiers expirés peuvent entraîner bien des ennuis.

Besoin d’un conseil en lien avec votre VTT ou votre quad? Le scooter de votre fils? Une motoneige ou un cyclomoteur convoité? Contactez les services-conseils automobiles, un service exclusif aux membres CAA-Québec.