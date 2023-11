Moto, quad et compagnie: entretien facile de début de saison pour la motoneige

R Il y a quelques tâches simples à accomplir, comme l’inspection visuelle des principales pièces mécaniques (chenille, suspension, freins, patins, etc.), la vérification du niveau des liquides (par exemple, l’huile du carter de chaîne ou de l’injection et le liquide de refroidissement) et la détection de fuites sous la motoneige. Pensez également à recharger la batterie.

Nous vous recommandons d’utiliser des produits d’origine ou recommandés par le constructeur. Pour toute précision, consultez d’abord le manuel du propriétaire.

Puis n’hésitez pas à contacter le constructeur, votre concessionnaire ou un atelier recommandé CAA-Québec.

