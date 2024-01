KILOWATT-HEURE | Essai du Volvo XC60 Recharge

La version hybride rechargeable du VUS XC60 de Volvo peut rouler jusqu’à 58 km avec une pleine recharge de la batterie. Ce qui commence à être intéressant, surtout parce que cela permet de couvrir la majorité des déplacements quotidiens en ville.

Ce modèle à traction intégrale peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Ce qui prouve qu’il a une certaine agilité malgré ses 2660 kg.

Le XC60 Recharge a une capacité de remorquage de 1580 kg (3483 lb). Avec ça, on peut remorquer une petite roulotte sans problème.

La batterie de 18,8 kWh (mais avec seulement 14,7 kWh utilisables) peut être rechargée en cinq heures, selon le constructeur. Nous, cela nous en a pris plutôt six, avec une borne de niveau 2 de 32 ampères.

Comme on le disait, sur papier, on a une autonomie de 58 km. Mais le compteur peut en afficher plus. On a vu 60 km après une pleine charge. Mais il peut descendre plus rapidement, selon la température ambiante.

Du côté de la consommation de carburant, on a fait 6,4 l/100 km sur un total de plus de 325 km, parcourus principalement sur l’autoroute.

Comme une grosse familiale

On n’a pas l’impression de conduire un gros VUS. Disons qu’on est plus dans une grosse familiale.

Les occupants seront bien accueillis dans un bel aménagement intérieur qui se veut spacieux.

D’ailleurs, le système d’infodivertissement basé sur les services de Google ne permet pas de connecter son téléphone avec Android Auto. Mais il y a tout de même une façon de connecter son téléphone Android.

Cependant, le prix d’un tel véhicule est à l’avenant. Il commence à 64 950$, plus les frais de transport et de préparation de 2620$. Celui qui a servi pour le tournage de cette capsule est une version Ultimate qui coûte 82 750$, avant les frais et les taxes.

Par contre, le XC60 Recharge est admissible uniquement au rabais gouvernemental du Québec de 5000$, applicable après les taxes.

Un merci particulier à Rachel Léonard et l’équipe de Volvo de Québec pour la réalisation de cette capsule vidéo.

DONNÉES TECHNIQUES

Prix: à partir de 64 950$

Prix du modèle essayé: 82 750$ (Ultimate)

Frais de transport et de préparation: 2620$

Admissible au rabais gouvernemental du Québec : 5000 $

Puissance:

Moteur à essence: 232 kW (312 ch)

Moteur électrique: 107 kW (143 ch)

Couple:

Moteur à essence: 400 N.m (295 lb-pi)

Moteur électrique: 309 N.m (228 lb-pi)

Autonomie électrique: 58 km

Consommation combinée hybride/électrique: 3,5 l/100 km

Consommation combinée ville/route: 8,5 l/100 km

Batterie: lithium-ion de 18,8 kWh (14,7 kWh utilisables)

Temps de recharge: 120 V : 13 h - 240 V : 5h

Capacité officielle de remorquage: 1580 kg (avec une remorque freinée)

