KILOWATT-HEURE | Essai du Lexus RZ 450e

(Images: Paul-Robert Raymond et Lexus; montage: Frédéric Matte)

C’est à l’intérieur où on voit la grande différence par rapport au bZ4X. Le choix des matériaux fait foi de tout, surtout dans le modèle que nous avons essayé.

Un détail qu’on a particulièrement remarqué, c’est le toit panoramique vitré. Il peut être givré sur demande, ce qui permet d’avoir une lumière diffuse dans l’habitacle. On n’a qu’à appuyer sur le bouton au toit et on voit le toit s’éclaircir.

Mince autonomie

L’autonomie du RZ était de 315 kilomètres avec la batterie de 71,4 kilowatts-heures pleinement chargée. Lexus a choisi d’équiper le RZ avec la même batterie que les bZ4X à traction. Mais on va souhaiter que les futurs RZ en offriront plus d’autonomie.

Et c’est quand on démarre la climatisation où ça peut faire mal. Dès qu’on active le ventilateur, on perd 60 km sur le compteur d’autonomie. C’est sûr qu’il s’agit d’une autonomie théorique, mais ce n’est pas très rassurant.

Un seul rabais gouvernemental

Le prix de base du RZ450e est de 64 950 $, plus des frais de transport et de préparation de 2205 $.

Celui qui est présenté dans la capsule coûte 82 205 $, une version Executive, avec la peinture deux tons qui vaut 1255 $. Et ce, avant les frais de transport et de préparation.

Toutefois, le RZ de Lexus n’est admissible qu’à un seul rabais gouvernemental, soit celui du gouvernement du Québec de 7000 $. Et seulement pour les deux versions d’entrée de gamme, Signature et Luxury.

DONNÉES TECHNIQUES

Prix : à partir de 64 950 $

Prix du modèle essayé : 82 205 $ (Executive avec couleurs deux tons)

Moteurs électriques : deux moteurs synchrones à aimant permanent; 150 kW à l’avant; 80 kW à l’arrière

Puissance totale : 230 kW (308 ch)

Couple combiné : 434 N.m (320 lb-pi)

Batterie : lithium-ion de 71,4 kWh

Autonomie : 354 km (Signature); 315 km (Executive)

Consommation réalisée : 19,2 kWh/100 km

