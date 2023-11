KILOWATT-HEURE | Toyota Crown 2024

L’ensemble se veut fort équilibré, même avec la version Limited que l’on a essayée et qui propose une motorisation moins puissante. La version Platinum, la plus luxueuse, est livrée avec un moteur turbocompressé qui délivre plus de puissance et de couple. Mais la consommation de carburant sera supérieure à celle d’une Limited.

Enfin, ce serait bien si le constructeur avait dans sa manche une version «Prime», c’est-à-dire hybride rechargeable, de cette berline. Sûrement que ce serait bien apprécié et en demande, surtout. Et bien sûr, on pourrait consommer beaucoup moins de carburant.

DONNÉES TECHNIQUES

Prix : de 51 990 $ à 61 690 $

Prix du modèle essayé : 51 990 $ (Limited)

Moteurs : L4 2,5 litres (L4 2,4 litres turbo sur Platinum) + deux électriques

Puissance combinée : 236 ch (176 kW, Limited); 340 ch (253 kW, Platinum)

Couple : 163 lb-pi (220 N.m, Limited); 400 lb-pi (542 N.m, Platinum)

Transmission : CVT (Limited); automatique à six rapports (Platinum)

Consommation réalisée : 5,8 l/100 km (combinée)

