Lexus GX 550 2024, premier essai : la rupture du moule

Il partageait de nombreux éléments avec le Land Cruiser Prado, et il a évolué pour devenir apprécié par les amateurs de Lexus et de conduite tout-terrain. Ces gens-là aimaient la durabilité des moteurs — en particulier le V8 — ainsi que la facilité avec laquelle le Land Cruiser pouvait être transformé en véhicule d’aventure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ajoutez à cela un excellent système à quatre roues motrices.

En 2024, le GX est entièrement nouveau et, comme vous pouvez le constater, Lexus a plongé dans l’univers du style de vie tout-terrain avec ce modèle, allant même jusqu’à lancer une version spécialement conçue pour les aventuriers.

Le nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

Les versions et les prix du Lexus GX 2024 au Canada :

Lexus GX Signature : 83 000 $

83 000 $ Lexus GX Premium : 92 500 $

92 500 $ Lexus GX Overtrail : 92 500 $

92 500 $ Lexus GX Luxe : 101 850 $

101 850 $ Lexus GX Overtrail + : 101 850 $

101 850 $ Lexus GX Executive : 105 850 $

Design — 9/10

Afin de prouver que ce Lexus n’est pas l’utilitaire de luxe typique de la marque, les concepteurs ont cherché à lui donner une identité entièrement nouvelle. Cela se traduit par des passages de roues carrés, un pare-brise plus droit et un museau émoussé. La calandre en forme de sablier est conservée, mais son aspect fuseau, plus controversé, a disparu.

Bien sûr, ce type de langage stylistique n’est pas tout à fait unique de nos jours — on n’a qu’à penser aux Ford Bronco et Land Rover Defender. Mais Lexus est allé plus loin en exagérant vraiment la taille des pare-chocs, les évasements autour des passages de roues, la hauteur de la ceinture de caisse, et même le capot qui présente des extrémités latérales gonflées au-dessus de chaque roue.

C’est encore plus prononcé avec la version Overtrail qui hérite de jantes plus petites de 18 pouces, mais de gros pneus tout-terrain prêts pour l’hiver, des pourtours d’ailes additionnels en plastique et des barres de toit plus grosses qui peuvent accueillir un tendeur et faciliter l’arrimage d’objets. La seule raison pour laquelle il n’obtient pas la note de 10/10, c’est ce renflement disgracieux au centre du pare-chocs arrière, autour de l’attelage de remorque. Selon Lexus, ce sera modifié au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du modèle de production.

L’habitacle du nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

L’intérieur — 8/10

Si vous devinez que le toit élevé se traduit par plus d’espace pour la tête, vous avez raison. Il y en a beaucoup à toutes les rangées et, comme l’extérieur, l’intérieur est un ramassis de lignes droites, de sorte qu’il y a beaucoup d’espace pour les genoux et les coudes.

Notez que tous les modèles GX, à l’exception de la version Overtrail, sont équipés de série de trois rangées de sièges et d’une capacité pour six ou sept personnes. La variante Overtrail ne propose que deux rangées afin d’offrir plus d’espace de chargement à l’arrière.

En outre, les matériaux utilisés sont de qualité supérieure, notamment le cuir ou la cuirette synthétique NuLuxe. L’insonorisation a été améliorée dans l’ensemble, et les modèles plus haut de gamme bénéficient d’un système d’annulation active des bruits qui rend l’intérieur encore plus silencieux. Nous avons testé des modèles avec et sans ce dispositif, et les deux étaient silencieux, au point où l’on se demande quelle est la valeur du système.

Le tableau de bord du nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

Du reste, toutes les commandes sont parfaitement disposées, ce qui facilite l’accès et le contrôle des différents systèmes embarqués, même en conduisant.

Le GX offre un espace de chargement généreux — jusqu’à 2178 litres, selon la version — mais surtout, il est facile d’accès. Vous pouvez ouvrir tout le hayon en glissant votre pied sous le pare-chocs, ou seulement la partie vitrée.

Tout n’est pas parfait. J’aurais aimé un peu plus d’espace pour les jambes à la deuxième rangée. De plus, il n’est pas possible de faire coulisser le siège. Lexus explique que c’est pour réduire le poids et le coût, mais quand on sait qu’on ne peut pas se procurer un de ces nouveaux GX pour moins de 80 000 $, c’est difficile à avaler. J’ai également trouvé le coffre à gants un peu petit. Et lorsqu’on ferme les portières, ça pourrait se faire de façon plus discrète. Cela s’explique par la volonté de réduire le poids et d’améliorer l’efficacité, ce qui nécessite l’utilisation de matériaux plus légers. En revanche, on apprécie le capot en aluminium, plus facile à ouvrir et plus sécuritaire en cas de collision.

Le système d’infodivertissement du nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

La technologie — 8/10

Le tableau de bord est dominé par un écran multimédia de 14 pouces (de série) qui mélange tradition et modernité en fournissant deux molettes traditionnelles (avec partie centrale numérisée) pour la climatisation, mais en les incorporant dans le cadre de l’écran. Sur les modèles Overtrail, l’écran peut afficher diverses aides tout-terrain telles qu’un indicateur de position des roues avant.

Les applications Apple CarPlay et Android Auto avec connexion sans fil sont toutes deux de série et l’on profite aussi du système de commande vocale «Hey, Lexus» qui nous permet de tout faire, du réglage de la température à la navigation vers le restaurant de sushi le plus près.

Une chaîne audio Panasonic à 10 haut-parleurs est livrée de série, mais le véritable joyau est un système Mark Levinson à 21 haut-parleurs dont la sonorité est aussi nette que celle d’une bonne paire d’écouteurs. Depuis des années, Lexus a prouvé son expertise en la matière et la tendance se poursuit ici. D’autres technologies intéressantes ont été ajoutées, comme un rétroviseur à affichage numérique (en option), un écran d’affichage tête-haute de 10 pouces (en option) et le toit panoramique électro chrome qui peut voir sa surface passer de clair à opaque en appuyant sur un bouton.

Le nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

Conduite — 7/10

La puissance provient d’un seul moteur, un V6 biturbo de 3,5 litres développant 349 chevaux et 479 lb-pi de couple. C’est plus que le V8 du GX 460 sortant. Le tout est envoyé aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à 10 rapports, avec palettes de changement de vitesse. Même si le modèle a perdu deux cylindres et atteint sa puissance maximale à un régime plus élevé, sa courbe de couple est beaucoup plus linéaire. Il peut remorquer jusqu’à 9000 livres, selon la configuration.

Je ne dirais pas que la réponse de l’accélérateur — même en mode Sport — est digne d’une sportive, mais cette distribution du couple signifie que les dépassements à vitesse élevée ne posent aucun problème, et la boîte de vitesses à 10 rapports permet d’obtenir de la puissance à n’importe quel rapport.

Les capacités tout-terrain du GX, maintenant. Lors de notre essai, nous avons gravi des pentes abruptes recouvertes de gravier, traversé des bosses recouvertes de sable qui ont fait décoller certaines roues de la surface terrestre. Nous avons également circulé sur une surface inclinée plus impressionnante que celle du circuit ovale de Daytona. Le GX n’a jamais flanché. Pas de patinage des roues ni de talonnage (ou très peu). Et dans certains cas, l’utilisation du réglage de la boîte de transfert à gamme basse et de la commande de marche lente nous a permis de progresser sans jamais effleurer les pédales de frein ou d’accélérateur. Il est stupéfiant de constater à quel point ce véhicule est performant en conduite tout-terrain, au point où des véhicules comme le Jeep Wrangler ou le Ford Bronco nous viennent à l’esprit.

Quelques-unes de vos questions sur le Lexus GX 550 2024

Q Le GX partage-t-il toujours sa base avec un Toyota Land Cruiser?

R En fait, oui, car pour la première fois, l’Amérique du Nord recevra plus tard cette année la version plus petite «Prado» du Land Cruiser. Simplement appelée «Land Cruiser», elle sera équipée de série d’un groupe motopropulseur quatre-cylindres hybride (qui sera probablement et éventuellement intégré au GX) et ne sera livrable qu’en tant que VUS à deux rangées.

Q Tous les modèles GX sont-ils équipés d’un toit panoramique?

R En fait, non. Les modèles Overtrail disposent d’un toit ouvrant traditionnel sur la seule rangée avant et, si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un Overtrail avec un toit régulier si vous prévoyez d’installer une grande galerie de toit ou une tente.

L’arrière du nouveau Lexus GX 550 2024 (Auto123)

LE MOT DE LA FIN

La vraie question, c’est de savoir si profiter de telles capacités avec ce véhicule est vraiment ce que vous attendez d’un produit Lexus. Si vous recherchez la conduite digne d’une berline de luxe comme avec un RX, mais avec trois véritables rangées, le TX est peut-être le meilleur choix.

En revanche, si vous recherchez un véhicule tout-terrain très performant aux accents luxueux — sans parler de son allure unique —, le GX pourrait bien être un meilleur choix pour vous.

POINTS FORTS

Un style très à la mode

Prouesses tout-terrain incroyables

Bon niveau de technologie à l’intérieur

POINTS FAIBLES

Pas de deuxième rangée coulissante

Choix d’un seul groupe motopropulseur

Cher

LES CONCURRENTS