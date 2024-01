Essai-CAA : Subaru Crosstrek 2024 en rappel

Toujours relié de près à la compacte Impreza, elle aussi renouvelée, le Subaru Crosstrek 2024 évolue surtout en matière de technologie et de sécurité. (Jesse Caron/CAA-Québec)

Toujours relié de près à la compacte Impreza, elle aussi renouvelée, le plus petit multisegment de la marque évolue surtout en matière de technologie et de sécurité. Une version Onyx remplace l’Outdoor et elle partage désormais son moteur de 2,5 litres avec la Limited. Tant la boîte manuelle que la variante hybride rechargeable tirent leur révérence.

La refonte du Crosstrek maintiendra-t-elle l’intérêt marqué pour ce petit multisegment au Québec? Les experts autos de CAA-Québec se prononcent ici.

