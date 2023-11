Essai-CAA: Subaru Forester 2025

Millésimée 2025, cette nouvelle cuvée perpétue la tradition d’évolution chère à son constructeur… du moins, sur le plan mécanique et dans l’habitacle. Car cette fois-ci, la marque aux six étoiles a osé s’éloigner un peu de ses crédos stylistiques habituels. Dans la même veine de modernisation, elle évoque (enfin) l’arrivée d’une version hybride de son VUS compact, mais pas avant un an.

Présent au lancement du Forester redessiné, l’expert auto de CAA-Québec explique ce que vous réserve la nouvelle cuvée de ce modèle chouchou au Québec (bit.ly/3Rcg5TX).

