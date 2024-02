Igloo mobile, chauffe-moteur, chauffe-batterie ou chargeur intelligent?, dérapage sur la glace noire : les conseils de la semaine

R Plusieurs articles du Code de la sécurité routière traitent de ce qu’on appelle communément les «igloos mobiles». En somme, le pare-brise, les vitres, les phares et feux ainsi que la plaque d’immatriculation d’un véhicule doivent être déneigés. Un policier peut exiger qu’un automobiliste nettoie ou dégage les vitres et le pare-brise de son véhicule. De plus, l’automobiliste s’expose à une contravention de 100 $ à 200 $, plus les frais.

Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $, plus les frais. Rappelons qu’une plaque de glace qui se détache d’une voiture à grande vitesse peut facilement fracasser le pare-brise du véhicule qui le suit, ce qui peut causer un accident et blesser ses occupants.

Q Nous sommes en attente de notre nouvelle voiture et nous hésitons entre l’installation d’un chauffe-moteur, d’un chauffe-batterie ou d’un chargeur intelligent. Laquelle de ces trois options est la meilleure?

R Ces trois accessoires sont très différents. Le chauffe-moteur réchauffe le liquide de refroidissement dans le bloc-moteur, ce qui facilite le démarrage, accélère l’arrivée de la chaleur dans l’habitacle et permet d’économiser du carburant. Le chauffe-batterie peut aider les batteries à mieux performer par temps froid (surtout les plus usées), mais il ne prolongera pas nécessairement leur vie : c’est la chaleur estivale qui les dégrade le plus. Enfin, le chargeur permanent (ou intelligent) permet de maintenir la charge de la batterie sans l’endommager. Il convient particulièrement aux automobilistes qui n’utilisent leur véhicule que quelques fois par semaine ou qui parcourent de très courtes distances. Analysez bien vos besoins et vos habitudes de conduite pour choisir l’accessoire qui vous conviendra le mieux.

Q Que faire pour réduire les risques de dégâts en cas de dérapage sur la glace noire?

R Avant tout, évitez de freiner à fond. Si c’est le train avant qui cherche à continuer tout droit, relâchez doucement l’accélérateur, maintenez les roues braquées, puis réappuyez légèrement sur l’accélérateur. Si les roues arrière glissent sur le côté, contrebraquez en maintenant une légère pression sur l’accélérateur, puis accentuez cette pression une fois la voiture redressée. N’effectuez aucun geste brusque qui pourrait vous faire perdre la maîtrise. Si la conduite sur glace vous angoisse, suivez un cours de conduite hivernale et adhérez à un service d’assistance routière. Un conducteur bien préparé en vaut deux!

