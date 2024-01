Déglaçage de routes, recharge dans la rue, neige dans les roues : les conseils de la semaine

R Premièrement, il faut savoir que peu importe l’abrasif utilisé, la chaussée doit être bien déneigée pour qu’il soit efficace. Parmi les matériaux les plus courants, le sel est très efficace pour déglacer les routes. Mais attention : cette matière requiert un certain temps pour agir, et il faut l’utiliser à plus de -15 °C pour obtenir de bons résultats. Des températures plus froides réduisent beaucoup son efficacité. Le sable et la pierre concassée fonctionnent à n’importe quelle température. Leur rôle ne consiste pas à faire fondre la glace, mais bien à augmenter l’adhérence des pneus sur une chaussée glissante. On les utilise notamment dans certains secteurs pour éviter les effets du sel sur l’environnement.

Q Le coût du stationnement est-il compris lorsqu’on recharge un véhicule électrique dans les rues de Montréal?

R Non. Si la borne que vous devez utiliser se trouve dans une zone de stationnement payant, il vous faudra également payer le tarif normal pour garer votre véhicule. Ainsi, veillez à faire concorder la durée du stationnement avec celle de la recharge afin d’éviter le risque d’une contravention. Une session de recharge aux bornes du Circuit électrique situées dans les rues de Montréal coûte de 1 $ à 3 $ l’heure. Facturés à la seconde, ces frais s’accumulent même lorsque la batterie d’un véhicule est complètement chargée. Raison de plus pour bien évaluer vos besoins avant de brancher l’auto!

Q Comment faire pour enlever la neige des roues? Mon véhicule vibre et j’ai peur d’endommager la suspension ou la direction si je ne fais rien rapidement.

R Vous pouvez d’abord tenter de passer un vieux balai à neige entre les rayons de la jante. Si ça ne suffit pas, allez dans un lave-auto à la main du type «faites-le vous-même». Dirigez le pulvérisateur vers l’intérieur des roues pour faire décoller la neige qui y aurait adhéré. Évidemment, c’est plus facile à faire pour les roues avant (qui pivotent) que les roues arrière. Mais attention : en fondant, la neige peut mal s’écouler et geler dans le bas de la roue s’il fait très froid, ce qui ne réglerait pas le problème.

