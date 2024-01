Pression des pneus en mi-saison, pas de bouchon d’essence, bien démarrer par temps froid : les conseils de la semaine

R Vérifier la pression régulièrement devient encore plus important lorsque le froid s’installe, peu importe l’utilisation du véhicule. En effet, la pression diminue automatiquement de 1 livre par pouce carré (1 psi) chaque fois que le mercure baisse de 6 °C. S’il faisait 10 °C lors de la pose de vos pneus d’hiver, en novembre, cela signifie que leur pression aura chuté de cinq livres par pouce carré par un beau matin glacial à -20 °C! Vous pourriez donc vous retrouver avec des pneus sous-gonflés sans vous en apercevoir, avec tous les risques et conséquences que cela entraîne (conduite instable, augmentation de la consommation d’essence, durée de vie du pneu écourtée et risque d’explosion du pneu en raison de la surchauffe). Attendez simplement qu’il fasse assez doux pour effectuer cette courte vérification mensuelle sans risquer de faire geler la soupape des pneus… ni le bout de vos doigts!

Q Ma nouvelle voiture n’a pas de bouchon de réservoir d’essence. Devrais-je m’inquiéter de l’étanchéité du clapet qui le remplace?

R De plus en plus courant, le dispositif de «ravitaillement sans bouchon» est très étanche lorsqu’il est utilisé correctement. Pour que le joint d’étanchéité joue bien son rôle, prenez soin d’insérer le bec verseur le plus loin possible dans le goulot lorsque vous faites le plein. Ensuite, arrêtez le remplissage dès le premier déclic de la pompe, puisque les déversements sont encore plus courants avec ce système qu’avec un bouchon ordinaire. Une fois l’essence versée, les constructeurs suggèrent habituellement d’attendre cinq secondes avant de retirer le pistolet. Cela permet au carburant de descendre au complet dans le réservoir, et de réduire les risques de débordement.

Le ravitaillement sans bouchon aide à garder vos mains propres et élimine le risque d’égratigner la carrosserie avec le bouchon. Si vous devez ajouter de l’essence avec un bidon portatif, utilisez l’entonnoir fourni avec certains véhicules, probablement rangé sous le tapis du coffre. Ainsi, vous ne risquerez pas de diminuer l’étanchéité du tuyau de remplissage.

Q Comment bien faire démarrer ma voiture à essence par temps froid?

R En général, une tentative de démarrage ne devrait pas dépasser 8 à 10 secondes. Si elle ne fonctionne pas, laissez passer 30 secondes, puis recommencez en suivant la recommandation du manuel du propriétaire (par exemple, maintenir l’accélérateur enfoncé au plancher pour éviter de noyer le moteur). Après quatre tentatives infructueuses, espacées de 30 secondes chacune, abandonnez. Si votre voiture a un bouton-poussoir, vous devrez peut-être appuyer de nouveau sur celui-ci pour arrêter le démarreur.

Lorsque votre voiture a démarré, il n’est habituellement pas nécessaire de laisser tourner le moteur 10 minutes avant de partir: il se réchauffera beaucoup plus vite si vous roulez à basse vitesse. S’il fait très froid, attendez si possible que le régime revienne au ralenti avant de vous mettre à rouler, afin de préserver la mécanique.

À titre préventif, CAA-Québec recommande de brancher votre véhicule à l’aide d’un chauffe-moteur et d’utiliser de l’huile synthétique au lieu de l’huile minérale.

ÉCRIVEZ-NOUS!

Des questions sur votre auto? Besoin de conseils? Transmettez-nous vos questions à auto@lescoops.ca Elles pourraient être publiées dans cette rubrique.

Les services-conseils automobiles offerts par CAA-Québec sont exclusifs à ses membres. Ceux-ci peuvent les contacter autant de fois qu’ils le désirent par Internet ou par téléphone au 1 888 471-2424.