Doubler les déneigeuses, utilité des plaques antidérapantes, apprivoiser le rétroviseur à caméra: les conseils de la semaine

R S’insérer entre deux déneigeuses est interdit, même si l’on entrevoit une brèche où l’on pourrait peut-être se faufiler parce qu’on trouve que la vitesse de croisière est trop lente. S’y aventurer serait très risqué puisqu’il est impossible de savoir ce qui nous attend: un important remblai, de la poudrerie provoquée par un des chasse-neige, un morceau de glace projeté en plein pare-brise, une plaque de glace pouvant entraîner une dangereuse perte de contrôle, etc. C’est sans compter les risques de nuire au travail des conductrices et conducteurs de ces chasse-neige. D’ailleurs, pour que leur travail soit efficace, ils doivent se déplacer à 50 km/h. Une vitesse plus élevée diminue la qualité du déneigement en plus de réduire la visibilité des usagères et usagers de la route.

Q Les plaques d’adhérence (traction aid) sont-elles encore utiles en 2024?

R Les plaques d’adhérence (parfois appelées «grille de traction») étaient très populaires lorsque la majeure partie des véhicules étaient à propulsion. Elles compensaient la faible traction de leurs roues arrière motrices. On en voit beaucoup moins de nos jours parce que les voitures à propulsion ont largement laissé place aux modèles à traction (roues avant motrices) et à rouage intégral, qui se débrouillent nettement mieux dans la neige. Ajoutez à cela les pneus d’hiver qui, en plus d’être obligatoires, sont indiscutablement plus efficaces et de meilleure qualité que ceux offerts dans le passé.

Malgré cela, ces grilles de traction offrent parfois juste le mordant qu’il faut pour vous permettre de sortir d’une fâcheuse position, lorsque désactiver l’antipatinage pour permettre le mouvement de balancier ne suffit pas. Si vous conduisez un véhicule électrique à propulsion, par exemple, elles pourraient vous être utiles.

Le rétroviseur à caméra permet d’avoir un large point de vue qui n’est pas obstrué par les appuie-tête arrière, le contenu du coffre ou tout ce qui se trouve entre le rétroviseur et la lunette. (General Motors)

Q Mon nouveau véhicule est équipé d’un rétroviseur à caméra. Jusqu’à présent, je n’y vois aucun avantage, d’autant plus qu’avec les intempéries, ça ne fonctionne pas très bien. Ai-je tort de croire que c’est un gadget inutile?

R Le rétroviseur à caméra permet d’avoir un large point de vue qui n’est pas obstrué par les appuie-tête arrière, le contenu du coffre ou tout ce qui se trouve entre le rétroviseur et la lunette. Toutefois, la neige, la pluie et la saleté peuvent nuire au fonctionnement de la caméra située à l’extérieur de l’auto. Certains modèles munis d’un essuie-glace arrière comportent un gicleur de lave-glace conçu pour nettoyer la caméra en même temps que la lunette. Notez que la noirceur peut aussi réduire l’efficacité du système. Sachez que vous pouvez passer de la caméra au rétroviseur traditionnel en tout temps, simplement en tirant ou poussant la languette sous le rétroviseur.

