Conduire dans un blizzard, sanctions pour conduite négligente, panne de feu de circulation : les conseils de la semaine

R Un blizzard peut apparaître très rapidement en cette longue période hivernale. Une bourrasque ou un nuage de neige causé par une déneigeuse peuvent rendre la vision quasi nulle en une fraction de seconde, ce qui augmente le risque de perte de maîtrise ou d’impact. La première chose à faire est de ralentir, puisque vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber (un véhicule arrêté, un chevreuil qui traverse la route, etc.). La vitesse doit être en harmonie avec la visibilité, c’est-à-dire réduite. Assurez-vous aussi d’être visible en allumant vos feux de croisement (qui activent également les feux arrière). N’utilisez les clignotants d’urgence que si votre véhicule est immobilisé ou si vous roulez nettement sous la limite de vitesse. Autrement, des automobilistes pourraient effectuer une manœuvre d’évitement inutile et dangereuse.

Consultez Quebec511.info pour connaître l’état du réseau routier et, si possible, reportez vos déplacements si les conditions sont médiocres.

Q On parle beaucoup d’adapter notre conduite à l’hiver. Est-ce qu’il y a des sanctions possibles si on ne le fait pas?

R Absolument. Le Code de la sécurité routière indique que le conducteur ou la conductrice doit ralentir lorsque le brouillard, les précipitations, la pluie et même l’obscurité réduisent sa visibilité. La même règle s’applique lorsque la chaussée est glissante ou qu’elle n’est pas entièrement dégagée. Si un agent ou une agente de la paix vous intercepte pour une conduite non adaptée aux conditions météo et routières, vous risquez une amende variant entre 60 $ et 100 $ assortie de deux points d’inaptitude.

La glace ou la neige, combinées avec des pneus de mauvaise qualité ou une conduite mal adaptée, peuvent allonger les distances de freinage. Ce n’est pas parce que le feu est rouge ou qu’il y a un arrêt obligatoire qu’un véhicule va s’immobiliser! Automobilistes, adaptez votre conduite et méfiez-vous des mauvaises surprises que peut réserver la chaussée. Vous vous déplacez à pied? Faites preuve de vigilance.

Q Lorsqu’un feu de circulation ne fonctionne pas, que doit-on faire?

R Devant un feu éteint, le conducteur ou la conductrice d’un véhicule routier ou d’une bicyclette doit faire comme si c’était un panneau d’arrêt : il faut s’immobiliser. L’arrêt est alors obligatoire dans tous les sens. Ce n’est toutefois pas nécessairement le cas lorsque le feu rouge clignote; le feu pourrait être jaune pour les automobilistes provenant d’une autre direction.

La personne au volant d’un véhicule routier qui ne s’arrête pas devant un feu non fonctionnel ou un feu rouge clignotant est passible d’une amende de 100 $ à 200 $ et trois points d’inaptitude pourraient être inscrits à son dossier. Une personne à vélo s’expose quant à elle à une amende qui varie de 80 $ à 100 $.

En présence d’un feu jaune clignotant, il n’est pas nécessaire d’arrêter, mais il faut ralentir et faire preuve de prudence à l’égard des autres usagers et usagères de la route déjà engagés dans l’intersection. Les contrevenants s’exposent aux mêmes amendes que pour un feu rouge clignotant. Il est cependant à noter qu’aucun point d’inaptitude n’est lié à cette infraction.

Des questions sur votre auto? Besoin de conseils? Transmettez-nous vos questions à auto@lescoops.ca Elles pourraient être publiées dans cette rubrique.

Les services-conseils automobiles offerts par CAA-Québec sont exclusifs à ses membres. Ceux-ci peuvent les contacter autant de fois qu’ils le désirent par Internet ou par téléphone au 1 888 471-2424.