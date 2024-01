Lentilles de phares détériorées, au chaud dans un VÉ, déneiger un VUS : les conseils de la semaine

Si vous nettoyez vos phares et que ceux-ci sont très abîmés, vous constaterez très peu d’amélioration. La solution est de faire polir les lentilles de phares, car leur surface en polycarbonate, devenue plus poreuse avec le temps, absorbe davantage la saleté. (fusssergei/123RF)

R Si vous nettoyez vos phares et que ceux-ci sont très abîmés, vous constaterez très peu d’amélioration. La solution est de les faire polir, car la surface en polycarbonate des lentilles, devenue plus poreuse avec le temps, absorbe davantage la saleté. Plusieurs ateliers spécialisés ont l’équipement approprié et savent comment doser les produits requis pour obtenir de bons résultats sans fragiliser les blocs optiques. Si la surface est en assez bonne condition pour éviter un polissage, l’application d’une cire pour la carrosserie peut aider à ce que la saleté y adhère moins. Des phares propres vous assureront de bien voir et d’être visible lors de vos sorties nocturnes.

Q Électromobiliste depuis cet été, je constate que l’autonomie diminue plus rapidement lorsque le mercure descend. Existe-t-il un moyen de freiner la baisse sans rouler dans un frigo?

R Il est vrai que l’autonomie peut baisser d’environ 20 à 30 % au démarrage par grands froids, jusqu’à 50 % dans les cas extrêmes. Mais elle devrait remonter au fur et à mesure que la batterie se réchauffe. Il est évident que régler la ventilation au maximum et la température de l’habitacle à 28 °C risque de faire chuter l’autonomie affichée. Modérez donc la chaufferette et privilégiez l’utilisation des sièges et du volant chauffants. Votre confort n’en souffrira pas et vous devriez immédiatement voir l’autonomie augmenter. En complément, nous vous suggérons de laisser l’auto branchée à votre borne de recharge au moins à partir du point de congélation. Non seulement la batterie sera-t-elle préchauffée, mais l’habitacle le sera aussi si vous le désirez. Voilà un luxe qu’on ne peut pas se permettre avec une auto à essence sans polluer ou risquer d’endommager la mécanique à long terme.

Q J’ai du mal à dégager le toit de mon nouveau VUS, qui est haut et muni d’un porte-bagages. Que me suggérez-vous pour que je puisse rouler légalement, sans utiliser un escabeau pour déneiger mon véhicule?

R Des balais à neige télescopiques avec une brosse en mousse existent déjà depuis quelques années. Ils permettent d’accéder facilement au toit et de ne pas abîmer le fini de la peinture, comme le feraient les poils rugueux d’un balai habituel. Vous faites bien de vous soucier de déneiger votre véhicule, puisqu’un policier ou une policière peut exiger que les automobilistes nettoient ou dégagent les vitres et le pare-brise de leur véhicule, et peut leur remettre en plus une contravention de 100 $ à 200 $ plus les frais.

Par ailleurs, il est interdit de circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les autres personnes sur la route. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ plus les frais. Rappelons qu’une plaque de glace qui se détache d’une voiture à grande vitesse sur l’autoroute peut facilement fracasser le pare-brise du véhicule qui le suit, ce qui peut causer un accident et blesser les occupants et occupantes.

ÉCRIVEZ-NOUS!

Des questions sur votre auto? Besoin de conseils? Transmettez-nous vos questions à auto@lescoops.ca Elles pourraient être publiées dans cette rubrique.

Les services-conseils automobiles offerts par CAA-Québec sont exclusifs à ses membres. Ceux-ci peuvent les contacter autant de fois qu’ils le désirent par Internet ou par téléphone au 1 888 471-2424.