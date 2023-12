Refroidissement éolien, conducteur désigné et assurances, rapporter une bouteille ouverte : les conseils de la semaine

R Une voiture ne sera jamais plus froide que la température qu’affiche le thermomètre. Autrement dit, si le mercure indique -10 °C, la température de votre voiture ne diminuera pas sous cette marque même si le refroidissement éolien est de -17 °C. Ce dernier ramènera seulement plus vite à température ambiante un véhicule chaud, ce qui pourrait réduire son efficacité énergétique. Nous vous recommandons ainsi de toujours conserver votre réservoir d’essence au moins au quart et de brancher le chauffe-moteur environ trois heures avant votre départ. Cela assurera aux principaux composants du moteur le maintien d’une température idéale pour un démarrage plus facile et moins dommageable sous la barre des -15 °C.

Q Mon assureur auto me couvrira-t-il si je suis chauffeur désigné et que je dois conduire une autre voiture que la mienne?

R Oui, si votre contrat d’assurance auto comprend l’avenant 27 (ou F.A.Q. 27). Cette protection additionnelle couvre les dommages à un véhicule emprunté en cas d’accident dont vous êtes responsable. Facile d’accès et habituellement abordable, cet avenant vous protège aussi si on vous prête un véhicule de remplacement temporaire (courtoisie). En outre, il contribue à réduire les frais si vous louez un véhicule à court terme parce que vous n’aurez pas besoin d’acheter l’assurance dommages, l’assurance responsabilité civile supplémentaire ou l’exonération de franchise de la compagnie de location.

Q On m’a toujours dit que lorsqu’on transporte de l’alcool dans une voiture, les bouteilles doivent être scellées et rangées dans le coffre pour éviter tout risque d’amende. Que fait-on avec les bouteilles entamées qu’on rapporte du resto?

R Depuis 2013, la Loi sur les permis d’alcool permet de rapporter du restaurant une bouteille de vin non terminée si elle a été rebouchée de façon hermétique. Bien que ce ne soit pas obligatoire, la placer dans le coffre de la voiture constitue une bonne pratique, puisque cela réduit la tentation de consommer lors du déplacement. Le Code de la sécurité routière est clair : aucune personne à bord d’un véhicule routier (autant au volant que comme passager ou passagère) ne peut y consommer des boissons alcoolisées, du cannabis ou d’autres drogues sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à la circulation publique, dans le stationnement d’un centre commercial ou sur un autre terrain où le public est autorisé à circuler. En cas d’infraction, l’amende prévue va de 200 $ à 300 $ (plus les frais) pour le passager ou la passagère, et de 300 $ à 600 $ (plus les frais) pour la personne qui conduit.

