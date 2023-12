Obligation de marcher sur le trottoir, défaillance du système de recharge, conduire à 0,06: les conseils de la semaine

Pour les véhicules hybrides et électriques, les techniciens et techniciennes certifiés des centres d’inspection autorisés connaissent bien la technologie, grâce à leur formation spécifique pour l’entretien préventif, le diagnostic et la réparation. (nomadsoul1/123RF)

R Selon le Code de la sécurité routière, un piéton ou une piétonne doit utiliser le trottoir qui borde la chaussée. Lorsque le trottoir est impraticable, il est possible de le longer à l’extrémité de la chaussée, si ça peut être fait sans danger. En l’absence de trottoir, une personne a le droit de circuler au bord de la route ou sur l’accotement, en privilégiant le sens contraire de la circulation des véhicules. Il est tout de même permis de marcher dans le même sens que la circulation lorsque c’est plus sécuritaire (par exemple, si la chaussée est éclairée ou si l’accotement est plus large de ce côté de la route). Une personne contrevenante s’expose à une amende de 15$ à 30$ (plus les frais). Un agent ou une agente de la paix peut aussi décider de servir un avertissement ou, tout simplement, de fermer les yeux sur l’infraction.

Q J’ai branché ma voiture hybride pendant près de trois heures sur une borne publique. J’ai ensuite constaté qu’aucune recharge n’avait eu lieu (heureusement, je n’ai pas eu à payer). Le tableau de bord affichait un message d’erreur du système hybride. Que dois-je faire?

R Prenez rendez-vous le plus rapidement possible avec un ou une spécialiste pour trouver la source du problème et éviter de l’aggraver. Vous pouvez visiter un concessionnaire de la marque de votre voiture, bien entendu. Mais vous pouvez également confier votre véhicule à l’un des 20 centres d’inspection automobile autorisés CAA-Québec ou l’un de nos 26 garages recommandés qui détiennent la certification Compétences VÉ. Les techniciens et techniciennes certifiés connaissent bien la technologie, grâce à leur formation spécifique pour l’entretien préventif, le diagnostic et la réparation de véhicules hybrides et électriques.

Q Si mon taux d’alcool est de 0,06, puis-je vraiment conduire en toute légalité?

R Théoriquement et légalement, oui... mais plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, l’alcoolémie doit être mesurée avec un appareil fiable et bien calibré, ce qui est impossible à vérifier au moment de s’en servir. Ensuite, vous devez avoir cessé de boire depuis un moment : l’alcoolémie peut continuer d’augmenter jusqu’à 90 minutes après la dernière gorgée, surtout si vous avez bu vite et que vous avez mangé en même temps. Enfin, rappelez-vous qu’un taux de 60 mg/100 ml (0,06) peut être légal, mais qu’il n’empêche pas les facultés d’être affaiblies, et de manière assez notable.

