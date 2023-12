Témoin de risque de chaussée glacée, passager non attaché, assurance d’un véhicule reconstruit: les conseils de la semaine

Lorsque la température descend sous les 4 °C, le témoin de risque de chaussée glacée, représenté par un flocon et une route (en mortaise), s’allume. Il indique la présence possible de glace. (loft39studio/123RF)

R Ce témoin (représenté par un flocon et une route) s’allume lorsque la température descend sous les 4 °C. Il indique la présence possible de glace. Ralentir est une des choses à faire et correspond à la conduite hivernale prudente à adopter. Dès que vous soupçonnez que la chaussée présente un risque, que ce soit à cause de la neige ou de la glace, la règle d’or est d’y aller doucement avec l’accélérateur et les freins. Respecter cette consigne permet à vos pneus de mieux adhérer à la chaussée. De plus, évitez les manœuvres brusques et adaptez votre vitesse aux conditions climatiques. Enfin, s’il est fortement recommandé, pendant la période estivale, de conserver une distance minimale équivalant à trois secondes avec le véhicule qui vous précède, en période hivernale, cette distance devrait être plus longue, parfois même jusqu’à six secondes ou plus. Voilà qui résume rapidement les règles de base en matière de conduite hivernale sécuritaire.

Q Quelle est ma responsabilité comme conducteur si un passager refuse de boucler sa ceinture de sécurité?

R Selon le Code de la sécurité routière, toute personne doit porter correctement la ceinture de sécurité qui se trouve à sa place dans le véhicule. À défaut de le faire, elle s’expose à une amende variant entre 200 et 300 dollars et à l’inscription de trois points d’inaptitude à son dossier, et ce, qu’elle détienne ou non un permis de conduire.

En tant que conducteur, vous êtes responsable de vous assurer que chaque passager de moins de 16 ans boucle sa ceinture. Si une personne de moins de 16 ans n’est pas attachée, vous êtes passible d’une amende de 80 à 100 dollars ainsi qu’à l’inscription de trois points d’inaptitude à votre dossier.

Q Est-ce que le fait d’avoir un véhicule reconstruit peut influencer la police d’assurance?

R En magasinant, vous constaterez que certains assureurs refusent carrément d’assurer des véhicules reconstruits, soit des véhicules gravement accidentés, puis reconstruits et soumis à une expertise technique ainsi qu’à une vérification mécanique de sécurité avant l’immatriculation. Les assureurs qui acceptent ces véhicules offriront une indemnisation réduite par rapport à celle qu’ils auraient offerte pour un même véhicule non reconstruit. À cela s’ajoutent les risques auxquels vous vous exposez avec ce type de véhicule (craquements, infiltrations d’eau, pièces qui s’usent de façon inégale, apparition précoce de corrosion, réglage du parallélisme plus fréquent que d’habitude, etc.).

Bref, il faut faire vos devoirs et vos calculs avant de penser à acheter un modèle reconstruit, car ce n’est pas toujours une bonne affaire, et pas seulement du point de vue de l’assurance.

