Batterie récente déjà à plat, connecteur de borne coincé, permis de conduire moins cher : les conseils de la semaine

R D’abord, informez-vous auprès du constructeur sur les modalités de garantie de la batterie. Peut-être pourriez-vous avoir droit à un remplacement gratuit (ou à peu de frais) si un test révélait une défectuosité prématurée. Cela dit, sachez qu’un véhicule doit fonctionner régulièrement pour que la batterie conserve sa charge. Si vous roulez peu, la solution consiste effectivement à vous procurer un chargeur intelligent. Il existe plusieurs types de batteries de voiture (électrolytes liquides ou en gel, technologie AGM, sans entretien, etc.). Assurez-vous donc que le chargeur est compatible avec tout type de batterie, surtout si vous ne connaissez pas celle qui équipe votre voiture. Installer un chargeur intelligent est assez simple et rapide. Mais en cas de doute, n’hésitez pas à demander à votre mécanicien ou mécanicienne de le faire pour vous.

Q Mon frère me prête sa voiture électrique pour une bonne partie de l’hiver. Comme je ne connais pas beaucoup cette technologie, j’appréhende le jour où le connecteur d’une borne restera coincé dans la voiture. Comment pourrais-je me sortir de cette fâcheuse position?

R Il existe toujours une solution pour régler ce problème. Déverrouillez d’abord les portes de l’auto avec la télécommande puis, pour plus de certitude, avec le bouton «Unlock» dans la portière du conducteur. Si la voiture est branchée à une borne rapide, vous devez également arrêter la session en appuyant sur le bouton rouge «Stop» de la borne. Si le connecteur demeure coincé, consultez le manuel du propriétaire. Il existe presque autant de procédures d’urgence que de véhicules différents. Il faut parfois appuyer sur un commutateur distinct ou encore tirer une languette, soit dans le coffre ou sous le capot. Prenez quelques minutes pour apprendre cette procédure d’urgence à l’avance plutôt que de devoir la chercher en catastrophe. Et si le problème persiste, composez le numéro indiqué sur la borne pour joindre le service à la clientèle du fournisseur, assuré par CAA-Québec pour les réseaux du Circuit électrique et de FLO.

Q J’ai vu qu’il allait y avoir un ajustement du coût du permis de conduire en 2024. Combien le permis coûtera-t-il exactement?

R Le gouvernement a effectivement annoncé, pour 2024, un nouveau congé de paiement de la contribution d’assurance pour les titulaires de permis de conduire des classes 5 (véhicules de promenade) et 6 (moto). Concrètement, cela représente une économie de 101,55 $ pour les gens qui détiennent un permis de classe 5 et de 186,50 $ pour les automobilistes dont le permis jumelle les classes 5 et 6. Dans les deux cas, le coût du permis de conduire sera donc de 25,50 $ pour les personnes qui n’ont aucun point d’inaptitude à leur dossier.

