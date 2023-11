Batterie fragilisée, pneus homologués après un an, remiser un VÉ : les conseils de la semaine

L’Assistance batterie de CAA-Québec peut évaluer la santé de la batterie et de tout le système de charge, en plus de vous fournir un rapport détaillé et un diagnostic. (andriiborodai/123RF)

R Eh oui! La chaleur peut user une batterie trois fois plus vite que le froid. On comprend pourquoi quand on sait que la température du compartiment moteur d’un véhicule peut atteindre au moins 150 °C en plein soleil! Si le boîtier de la batterie présente des gonflements, des fissures ou des fuites de liquide, elle doit être remplacée immédiatement. Par ailleurs, il n’est pas rare que les problèmes au démarrage soient simplement causés par un mauvais contact dû à la saleté. Faites appel à un technicien ou une technicienne pour nettoyer les bornes de la batterie, surtout si elle a plus de trois ans. L’Assistance batterie de CAA-Québec peut évaluer la santé de la batterie et de tout le système de charge, en plus de vous fournir un rapport détaillé et un diagnostic. Vous aurez ainsi l’heure juste et saurez si vous pourrez compter sur elle pour affronter l’hiver.

Q L’an dernier, nous avons acheté des pneus quatre-saisons homologués pour l’hiver en croyant que nous roulerions très peu. Après un an d’utilisation, ces pneus sont-ils encore suffisamment sécuritaires?

R Il faut considérer les pneus quatre-saisons homologués pour l’hiver comme on le faisait jadis pour les pneus quatre-saisons ordinaires : à partir de 30 % à 40 % d’usure, ils ne sont plus assez sécuritaires pour passer un hiver complet. Si vous roulez sans interruption avec vos pneus homologués depuis l’automne dernier, ils ont probablement déjà atteint ce seuil d’usure. Il serait alors avisé de les remplacer par de vrais pneus d’hiver, même si vous avez vérifié régulièrement leur pression, effectué une permutation des roues et fait régler le parallélisme de ces dernières.

Conserver vos pneus actuels pour l’été prochain n’est sans doute pas une meilleure idée : ils accroîtraient les risques d’aquaplanage et allongeraient les distances de freinage par rapport à de réels pneus quatre-saisons. Bref, choisir des pneus quatre-saisons homologués pour l’hiver n’entraîne aucune économie. Rappelez-vous que le pire pneu d’hiver sera toujours plus efficace qu’un pneu homologué, puisque ce dernier est inefficace à basse température et sur la glace.

Q Je veux remiser mon véhicule électrique pendant deux mois cet hiver. Est-il préférable de le laisser dehors, branché à ma borne de 240 volts, ou plutôt dans un garage sec et chauffé, mais dépourvu de borne?

R Il vaut mieux garder une voiture électrique branchée lorsqu’elle demeure longtemps inutilisée. Comme votre borne est située à l’extérieur, vous pourriez toujours recourir à une prise ordinaire de 120 volts pendant la période de remisage dans le garage. Le reste du temps, privilégiez cependant le branchement à la borne, puisque sa tension de 240 volts procure la recharge la plus uniforme pour la batterie. Consultez votre manuel du propriétaire au sujet des longues périodes de non-utilisation. Les recommandations varient d’un constructeur à l’autre, notamment quant au pourcentage de charge à maintenir. En terminant, n’oubliez pas que vous devrez équiper votre voiture de pneus d’hiver si vous comptez vous en servir, même brièvement, du 1er décembre au 15 mars.

