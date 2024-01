Les changements que SAAQclic a apportés

Les services à la SAAQ ont subi toute une révolution, tant du côté des particuliers que de celui des concessionnaires automobiles. La société d’État a voulu optimiser ses opérations en implantant la nouvelle mouture de SAAQclic. Rappelons aussi qu’un système sous le même nom existait déjà, mais ouvert uniquement pour les commerçants.

D’abord, commençons par l’attribution des plaques d’immatriculation. Il est fini le temps où l’usager sortait d’un centre de services de la SAAQ ou d’un des 11 mandataires, exploités par CAA-Québec, avec une plaque sous le bras.

Toutes les plaques sont maintenant envoyées par la poste au domicile du propriétaire du véhicule. Comment fait-on pour savoir si l’immatriculation du véhicule est en vigueur?

Une plaque en papier avec le nouveau numéro d’immatriculation est remise au propriétaire, lequel devra l’apposer dans la lunette arrière de la voiture. Aussi, certains concessionnaires insèrent cette plaque en papier dans une enveloppe transparente en vinyle qui est vissée à l’endroit habituel.

La SAAQ a ordonné à tous ses centres de services, ses mandataires et les commerçants de lui retourner les plaques non délivrées, ainsi que les documents de transit (anciennes immatriculations temporaires). Des crédits ont été accordés aux commerçants pour le retour de ces documents.

Ne plus gérer des plaques

On a demandé à Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), si pour ses membres, cela constituait un changement positif ou négatif.

«Je crois que c’était une bonne décision de la SAAQ d’optimiser ses opérations. Elle a vraiment mis ses lunettes d’optimisation des processus pour en arriver à cette décision», répond-il. «Ce qu’on remarque, chez certains concessionnaires, ils trouvent un avantage à ne plus avoir à gérer des inventaires de plaques.»

Mais pour d’autres concessionnaires, cela causerait un problème, selon lui. «Il y en a qui m’ont dit : “Ian, dans l’expérience client qu’on veut offrir, on veut lui garantir l’expérience totale. Et ça inclut le fait que c’est nous qui vissons la plaque sur le véhicule.” Alors, pour certains concessionnaires, il s’agit d’un retour en arrière.»

Un autre aspect que M. Yue Chi déplore, c’est qu’il n’est plus possible d’immatriculer un véhicule en copropriété dorénavant. «Avant, on pouvait immatriculer le véhicule à deux noms, soit celui du conjoint et de la conjointe, à même le système SAAQclic. C’était facilement fait sur le Web. Maintenant, on doit aller en centre de services pour le faire. Ça, ni les concessionnaires ni les clients ne sont satisfaits de ça. On nous dit qu’une formule est en train d’être développée qui va fonctionner pour qu’on puisse le faire. Mais pour le moment, ce n’est toujours pas implanté.»

À la SAAQ, on explique que «le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété», même si «certaines personnes souhaitent que leurs noms soient indiqués sur ce document».

«Selon le Code de la sécurité routière, l’immatriculation d’un véhicule routier acquis s’effectue au nom du titulaire de l’immatriculation qui en fait la demande.» — Gino Desrosiers, porte-parole à la SAAQ

«Puisque chaque client a un dossier SAAQclic, afin d’accéder à ses informations, il est essentiel d’associer un véhicule à un titulaire unique», renchérit M. Desrosiers.

Il ajoute qu’il est possible pour un commerçant de véhicules neufs d’inscrire, sur le certificat d’immatriculation, un titulaire principal de l’immatriculation et des cotitulaires lors de la vente d’un véhicule neuf, sans échange, à un particulier. «Nous sommes à analyser la possibilité d’élargir ce service à davantage de situations au cours de la prochaine année», ajoute-t-il.

Quant à lui, le PDG de la CCAQ demeure toutefois sûr que des ajustements seront apportés à SAAQclic. Il souligne notamment qu’il y a eu «réellement une communication et une collaboration bonifiée avec la SAAQ». «Ce que j’ai rarement vu de la part d’une agence gouvernementale», ajoute-t-il.

Les bons points

Il demeure que la nouvelle mouture de SAAQclic comporte de bons points pour les usagers. Le but ultime est d’offrir, en libre-service, une multitude de services qui n’étaient disponibles qu’en centre de services.

Si vous êtes un travailleur qui doit conduire pour gagner sa vie et que votre employeur vous demande votre dossier de conduite, il est maintenant possible de l’obtenir sur le champ. En français ou en anglais, s’il vous plaît! SAAQclic vous produit un document PDF qui peut être téléchargé sur votre ordinateur.

Des questions ou soucis au sujet de votre permis de conduire? On peut l’annuler, le remplacer ou renoncer à une classe de permis. Et aussi consulter son dossier médical. Tout ça dans le confort de votre foyer.

SAAQclic permet aussi de vérifier la validité du permis de conduire d’une autre personne. Très pratique si on prête ou loue son véhicule pour éviter qu’il se retrouve à la fourrière.

On peut également voir les véhicules immatriculés à son nom, ainsi que l’historique de propriété. On peut obtenir des certificats d’exemption pour les pneus d’hiver. Le remisage et le déremisage ainsi que la mise au rancart d’un véhicule peuvent être contrôlés à partir du site transactionnel.

Quant à l’immatriculation, les fonctions de remplacement de plaques ainsi que de commande et d’activation de plaques personnalisées sont offertes. Enfin, on peut aussi vérifier le droit d’immatriculer un véhicule. Très pratique pour ne pas se retrouver avec une voiture d’un propriétaire qui n’a pas acquitté ses constats d’infraction.

Mais la cerise sur le sundae, c’est la possibilité de faire des transferts de véhicule entre particuliers sans avoir à passer par le bureau de la SAAQ. La procédure est décrite dans cette page du site Web de la société d’État. Pour ce service, il faut que les deux particuliers aient déjà configuré leur compte SAAQclic avec les données bancaires liées à celui-ci.

Inscription au système

L’inscription au service en ligne peut bien se passer dans la mesure où vous avez les documents suivants en votre possession : le numéro d’assurance sociale, le numéro de carte d’assurance maladie , le numéro d’avis de cotisation de Revenu Québec de l’une des deux plus récentes années d’imposition, le numéro de référence de votre permis de conduire.

Un document explique en détail comment se connecter la toute première fois à SAAQclic. Si vous n’avez pas votre avis de cotisation de Revenu Québec, ce même document vous indique comment en obtenir un autre. Cela peut paraître ardu, mais on constate qu’on ne badine pas avec les informations personnelles.

En conclusion, on ne dit pas que la transition vers le nouveau système SAAQclic s’est faite en douceur et que tout est beau dans le meilleur des mondes. Non.

Mais force est d’admettre que l’idée et les intentions de la SAAQ étaient nobles, comme le mentionne Ian Sam Yue Chi. «Elles ont du sens en 2024», dit-il.

C’est surtout dans la façon dont le dossier a été mené et surtout la suspension des services pendant trois semaines qui ont causé du tort. On ose espérer que les prochaines transitions numériques au gouvernement du Québec se passeront mieux que celle vers SAAQclic.