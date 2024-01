Mais que sont ces deux véhicules mystères?

Les deux conducteurs ont recouvert le véhicule mystère d’une bâche de couleur brun moyen avant de prendre leur pause. Sur le véhicule de gauche, un Infiniti QX60, les logos et le nom du modèle étaient couverts d'un gros ruban adhésif noir. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Pourquoi? Parce qu’il s’agit d’un prototype d’un modèle qui n’est pas encore dévoilé par son constructeur. Et qui est testé en situation réelle, car on ne peut pas toujours faire des essais en circuit fermé.

Les motifs sur la carrosserie servent notamment à ne pas distinguer le modèle. Ni de deviner ses lignes.

Dans le jargon automobile, quand on photographie de tels véhicules, on appelle ça des spy shots. Ces photos-espionnes qui révèlent au grand jour ce que les constructeurs essaient de garder dans le plus grand des secrets.

Il y a plus de 10 ans, les prototypes testés sur la route étaient recouverts, en totalité ou partiellement, dans des gaines en vinyle ou en faux cuir. Comme les fameux protège-pierres qui étaient vendus dans les années 1980 et 1990. C’était honnêtement affreux!

Maintenant, les techniques «d’emballage» et d’impression permettent d’éviter de rouler avec un affreux véhicule. En plus de procurer un meilleur aérodynamisme.

Les deux conducteurs ont recouvert le véhicule mystère d’une bâche de couleur brun moyen avant de prendre leur pause. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Pas toujours recouverts

Il arrive aussi que les constructeurs ne recouvrent pas entièrement le véhicule. Ils camouflent des parties comme le logo et le nom du modèle. Pour diverses raisons…

Dans ce cas précis, les deux véhicules ont été aperçus dans une aire de service de l’autoroute 40, entre Montréal et Trois-Rivières, au retour de l’ouverture du 79e Salon international de l’auto de Montréal. Le premier étant le modèle mystère, l’autre, un QX60 d’Infiniti, mais avec ses logos et les noms de la marque et du modèle cachés avec du gros ruban gommé noir. Les deux avaient une plaque d’immatriculation du Michigan avec la mention MANUFACTURER.

J’ai pu discrètement photographier ceux-ci avant que les deux conducteurs réussissent à recouvrir le véhicule mystère d’une grosse bâche de couleur brun moyen. Verrouillée avec un cadenas et des chaînes de surcroît.

Ces messieurs devaient sûrement s’arrêter pour une pause bien méritée. Inutile d’essayer de leur demander ce qu’était ce véhicule. Il est facile de deviner qu’elle aurait été la réponse avec tout le mal qu’ils se sont donné à recouvrir la voiture.

Les deux véhicules aperçus à l’aire de service de l’autoroute 40 étaient immatriculés au Michigan avec des plaques de constructeur. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

De quoi s’agit-il maintenant?

Si on commence avec le QX60 avec ses logos cachés, on pourrait penser qu’Infiniti pense à changer son logo et que c’est pour cette raison qu’ils sont cachés. Mais aussi, il peut simplement s’agir d’un véhicule d’accompagnement.

Le fait de cacher les logos évite au commun des mortels de faire le lien avec le constructeur. On serait porté à pencher pour cette seconde hypothèse.

Dans certains cas, le constructeur peut aussi essayer de nouvelles composantes, comme un nouveau moteur, à l’intérieur d’un modèle existant. Pas besoin de le recouvrir, car il est déjà connu. Ça s’est déjà vu également.

En ce qui concerne le modèle enveloppé, sa taille ressemble à celle d’un Ariya de Nissan. On remarque les phares avec trois carrés, comme sur l’Ariya. La calandre qu’on essaie de deviner est bien différente toutefois.

Certaines sources bien informées me soufflent à l’oreille qu’il pourrait s’agir d’un prototype dévoilé par Nissan, avant la pandémie. Et que celui-ci serait présenté comme un modèle de production Infiniti lors du prochain Salon de Toronto en février.

Et bien sûr, l’équipe des communications de Nissan/Infiniti ne peut pas commenter sur de futurs produits.