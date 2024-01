Un retour vers une certaine normalité au Salon de Montréal

Cette année, les organisateurs du SIAM sont de retour à une édition étalée sur trois étages du Palais des congrès de Montréal. «On est revenus sur trois étages parce qu’on a plus de constructeurs. On a également la participation de certains concessionnaires ou groupes qui sont là pour remplacer l’absence de certains constructeurs. On a Ford, Lincoln, Mitsubishi, Lexus, McLaren, le Club Tesla Québec…» énumère Denis Dessureault, vice-président exécutif à la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal et au Salon de l’auto.

Les groupes de concessionnaires, qui représentent leurs marques, ont été localisés au niveau 7, avec les voitures de grand luxe. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Certains constructeurs sont revenus cette année d’eux-mêmes, mais d’autres sont représentés par leurs concessionnaires ou groupes. «On a regroupé tous les constructeurs au niveau 2. Et les groupes de concessionnaires, on les a placés au niveau 7», explique M. Dessureault. «Pour le visiteur qui vient voir des véhicules, il ne vient pas voir les décors. Il n’y a pas de conflit entre deux kiosques un à côté de l’autre.»

Le refus de certains constructeurs serait motivé parfois par une question d’image. «À Montréal, on est un salon de manufacturiers. Vous savez, Stellantis s’est retiré de tous les salons nord-américains. On a essayé de travailler avec certains concessionnaires», raconte le vice-président.

«Les manufacturiers ne voulaient pas que les concessionnaires viennent ici avec des véhicules dans des kiosques un peu plus petits. Pour cela, on est pris entre l’arbre et l’écorce. Pour reprendre leurs termes, ils ne veulent pas avoir l’air d’enfants pauvres à côté des autres.» — Denis Dessureault, vice-président exécutif à la Corporation des concessionnaires d’automobiles de Montréal et au Salon de l’auto

Style de vie

Au niveau 5 — l’étage intermédiaire —, le Salon vise le style de vie. «On va toucher les véhicules de loisir, au tuning, à la course automobile. Les visiteurs vont vraiment en avoir pour leur argent. Parce qu’ils vont arriver ici et faire une visite de deux heures, deux heures et demie. Des voitures, ils vont en voir! C’est très important pour nous. Et on veut diversifier ce qu’ils vont voir.»

Au niveau 5, il y a la zone des véhicules de loisirs et sports motorisés, présentée en collaboration avec l’Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Et justement, s’il y a une attraction qui est un coup de cœur de M. Dessureault, c’est la zone des véhicules de loisirs et sports motorisés, présentée en collaboration avec l’Association des concessionnaires de véhicules de loisirs du Québec. Cette exposition présente une sélection de motos, de quads, de motoneiges et de bateaux.

«C’est une nouveauté cette année. Même moi, quand je suis entré dans la salle après l’installation… Quand on entre dans la section des véhicules récréatifs. Je ne suis pas le genre qui irait dans un salon du véhicule récréatif. Mais là, je rentre et je vois ces jouets-là… Les gens vont vraiment réagir. Je me suis promis, demain [vendredi] matin à l’ouverture, que je vais aller me pointer devant la porte pour voir la réaction des visiteurs. Je suis sûr qu’on va avoir de gros sourires», conclut M. Dessureault.

QUELQUES ATTRACTIONS

(Images: Paul-Robert Raymond; montage: Frédéric Matte)

Cybertruck de Tesla

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, la visite d’un Cybertruck au SIAM est digne de mention. L’information avait été gardée dans le plus grand secret jusqu’au dévoilement qui s’est fait jeudi matin à 11h, lors de la visite réservée aux représentants des médias. Le camion électrique aux formes triangulaires sera exposé dans l’espace du Club Tesla au Palais des congrès de Montréal.

Le club de propriétaires et d’adeptes parle d’une «primeur nationale, voire internationale». On connaît la désaffection du constructeur de Fremont, en Californie, pour ce genre d’événement. D’ailleurs, l’espace occupé au SIAM sera l’entière responsabilité du Club Tesla Québec.

Les essais routiers de véhicules électriques

CAA-Québec revient avec les essais de véhicules électriques dans les rues de Montréal. Dix-sept voitures de 13 marques différentes sont disponibles pour un essai routier gratuit dans un circuit urbain déterminé.

Il suffit d’être âgé de 25 ans et plus et détenir un permis de conduire valide. Les plages horaires sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L’expérience D-Box avec la Coupe Nissan Sentra

Les promoteurs de la Coupe Nissan Sentra présentent l’expérience de la série de courses automobiles dans un petit auditorium. Les spectateurs s’assoient dans des sièges D-Box qui retransmettent toutes les vibrations de la piste, les décélérations, les freinages et les changements de rapports. On sent même les chicanes dans les virages.

En plus des différentes zones thématiques liées au sport automobile, à la performance, à la personnalisation et aux véhicules récréatifs, la visite du Salon se termine avec l’exposition de 31 Ferrari de la collection de Luc Poirier. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

La collection de Ferrari de Luc Poirier

En plus des différentes zones thématiques liées au sport automobile, à la performance, à la personnalisation et aux véhicules récréatifs, la visite du Salon se termine avec l’exposition de 31 Ferrari de la collection de Luc Poirier.

La valeur de cette collection de voitures de luxe, dont les années-modèles s’échelonnent entre 1967 et 2023, est estimée à plus d’une cinquantaine de millions de dollars! «Plusieurs de ces voitures n’ont jamais été vues au Salon de l’auto ni lors d’autres événements», selon M. Poirier.