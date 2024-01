Fisker veut adopter un modèle d’affaires hybride

Quant au marché des États-Unis, Fisker se concentrera uniquement sur un modèle d’affaires basé sur des concessionnaires. Le constructeur compte ouvrir approximativement une centaine de points de vente en Europe et en Amérique du Nord.

Pour le moment, on ne sait pas combien de concessions Fisker pourraient être ouvertes au Canada et si le Québec fait partie des plans. On va se le souhaiter, car le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux provinces canadiennes où il se vend le plus de véhicules électriques.

Les derniers chiffres publiés par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) révèlent qu’il y avait plus de 250 000 véhicules branchables immatriculés au Québec en date du 30 septembre 2023. Ce nombre représente 42 % du parc de véhicules électriques au Canada.

Pour revenir au modèle d’affaires, il est utile de rappeler que la mode de la vente directe de véhicules électriques avait été initiée par Tesla, il y a déjà plus de 10 ans. La firme d’Elon Musk se détachait complètement du modèle d’affaires des constructeurs établis.

Les «concessionnaires» Tesla — c’est la façon dont les gens les désignent — ne sont pas des concessionnaires. Il s’agit de centres de service où il est possible de se faire conseiller et de même passer sa commande en ligne. Et bien sûr, les véhicules peuvent être réparés dans ces centres.

Cela a tout de même créé une onde de choc, car la plupart des nouveaux constructeurs de véhicules électriques, dont Fisker ou Polestar par exemple, préconisaient cette façon de procéder. En même temps, les constructeurs traditionnels ont conservé leur modèle avec les concessions et d’autres ont penché pour une façon hybride de vendre leurs véhicules.

Qui est Fisker?

Pour plusieurs, le nom de Fisker peut vous sembler inconnu. Fisker Inc. a été fondée en 2016 par le designer suédois Henrik Fisker. Parmi ses faits d’armes, on peut compter la BMW Z8, l’Aston Martin V8 Vantage et la supervoiture VLF Force 1.

Le designer s’était fait d’abord connaître en fondant Fisker Automotive en 2008. Il proposait alors une voiture électrique à autonomie prolongée — le même principe que la Chevrolet Volt —, la Fisker Karma. Cependant, la compagnie a fait faillite en 2013. Celle-ci a été rachetée par le groupe chinois Wanxiang qui l’a renommée Karma Automotive.

Maintenant, Fisker commercialise son modèle phare, le VUS Ocean, qui propose une autonomie se situant entre 480 et 560 kilomètres. Les premières livraisons se sont déroulées au cours de 2023.

Le Fisker Ocean est notamment offert au Canada. Son prix de détail commence à 45 999 $ pour la version Sport. Deux autres déclinaisons sont également proposées, l’Ultra à 67 999 $ et l’Extreme à 79 799 $.

Ce modèle, dans les versions Sport et Ultra, est admissible au rabais fédéral de 5000 $ applicable après les taxes. Mais il ne figure pas dans la liste de véhicules admissibles du programme Roulez vert du gouvernement du Québec.

En août 2023, Fisker a dévoilé une version hors route de son VUS électrique Ocean, la Force-E. Mais il a aussi révélé au grand jour trois autres modèles, soit le Pear, l'Alaska et la décapotable Ronin. (kyle espeleta/Fisker)

D’autres modèles?

Cependant, la contribution de Fisker dans l’écosystème du véhicule électrique ne s’arrêtera pas là. En août dernier, le constructeur a annoncé qu’il avait dans les cartons trois autres modèles et une autre variante de l’Ocean.

D’abord, il prévoit la sortie d’un VUS urbain, le Pear. Ce petit utilitaire a en quelque sorte les allures d’un Kia Soul ou d’un Niro du même constructeur. Ce qui peut vous donner une petite idée.

Il y aura aussi une décapotable grand tourisme à quatre portières Ronin. Ce véhicule promet une puissance de plus de 1000 chevaux ou 746 kilowatts, si on veut rester dans la puissance électrique.

Une camionnette électrique vient compléter cette lignée de trois nouveaux modèles. L’Alaska s’inscrit dans le créneau des petits camions qui tend à renaître.

Enfin, l’Ocean aura une version Force-E. Celle-ci sera mieux adaptée à la conduite hors route.