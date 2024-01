Le Québec, société distincte, même pour les autos

Au Québec, la berline compacte Honda Civic figure en tête de liste des 10 véhicules les plus recherchés. Dans le reste des provinces canadiennes, c’est le camion Ford F-150 qui détient cet honneur. (Honda et Ford)

Avant de poursuivre cette chronique — qui est désormais uniquement en format numérique —, je m’en voudrais d’oublier de vous souhaiter une bonne année 2024. Espérons que les informations contenues dans celle-ci sauront vous éclairer si vous envisagez de magasiner un véhicule en cette nouvelle année.

La donnée, citée ci-haut, provient de l’étude sur les véhicules les plus recherchés qu’AutoHebdo mène chaque année. Les résultats étaient dévoilés avant la période des Fêtes. Le média spécialisé en automobile se base selon les recherches effectuées dans les centaines de milliers de véhicules annoncés dans ses plateformes numériques.

Dans ce top 10 au Québec, après la Civic viennent la Porsche 911, le Toyota RAV4, la BMW Série 3, le Ford F-150, la Mercedes-Benz Classe C, la Ford Mustang, le Honda CR-V, le Jeep Wrangler ainsi que la Toyota Corolla. Un classement quasiment identique à celui de 2022, à part pour la Mazda3 qui figurait en neuvième place au lieu du Jeep Wrangler. Les autres modèles étaient dans des positions presque semblables à quelques différences près.

Dans le ROC, la Porsche 911, la Honda Civic, la BMW Série 3, Toyota RAV4, la Ford Mustang, les Mercedes Classe C et Classe E, la Chevrolet Corvette et le RAM 1500 suivent le Ford F-150 qui trône au sommet de la liste.

Du rêve à la réalité

En voyant ces deux listes, on constate que certains modèles font peut-être partie des fantasmes des automobilistes. Les données d’AutoHebdo suggèrent que les Canadiens font preuve de plus de retenue lorsque vient le temps de signer le contrat de vente.

Toujours selon la même étude, les modèles retenus, dans l’ordre, sont les suivants dans l’ensemble du Canada, soit : Ford F-150; RAM 1500; Ford Escape; Chevrolet Silverado 1500; Honda CR-V; GMC Sierra 1500; Toyota RAV4; Nissan Rogue; Jeep Wrangler et Honda Civic.

«On a toujours des véhicules de rêve. J’aimerais bien avoir une Porsche 911, mais je n’ai pas encore gagné à la loterie pour m’en payer une...» — Benoit Laforce, directeur général d’AutoHebdo Media

«Mais on voit toujours des véhicules plus luxueux qui sont consultés. On peut voir des Série 3 [de BMW] et les variantes plus équipées et sportives. On va voir les gens se diriger vers ces modèles pour rêver», ajoute-t-il, alors qu’il commente les résultats de cette étude. «Les Canadiens sont tentés par les modèles accrocheurs, mais ils sont pragmatiques dans leur achat. […] On voit que les gens vont se diriger vers les modèles qui sont les plus utiles pour eux.»

Au Québec, dans le palmarès d’AutoHebdo, le Ford F-150 se classe deuxième dans les plus vendus. «C’est le Ford Escape qui est premier. On aura seulement trois camions, le GMC Sierra 1500 [sixième place] et le F-150 et le RAM 1500 [neuvième place]. Mais pour le reste, on va avoir dans l’ordre le Toyota RAV4, le Honda CR-V et le Nissan Rogue», complète M. Laforce. «Ces derniers sont des véhicules qui ont des offres assez abordables. Et quand on parle de véhicules plus économiques, on aura la Hyundai Elantra et la berline Honda Civic. Le Jeep Wrangler est quand même en 10e place.»

Vers un retour à la normale?

Faut-il s’attendre à un retour à la normale? Oui, mais il faudra être patient, selon M. Laforce. «Au cours des prochaines années, on aura un marché qui va revenir plus à la normale. Ce que je veux dire avec ça, c’est qu’à la fin de l’année, on va voir des réductions de prix. On va voir des détaillants qui vont réduire les prix pour sortir de l’inventaire avant l’hiver. Plutôt de voir une courbe d’augmentation de prix comme on a vu en 2021, parce qu’on commençait à voir une rareté», explique-t-il.

AutoHebdo a constaté qu’il y a eu 41 % d’augmentation de l’inventaire de véhicules neufs dans ses plateformes numériques, par rapport à 30 % en 2022. Cette situation serait attribuable à la fin de la pénurie mondiale de puces électroniques qui avait mis à rude épreuve l’offre de véhicules neufs. Les stocks de véhicules neufs ont augmenté lentement, mais sûrement, depuis le début de 2023.

«Dans les chiffres de novembre 2023, c’était le treizième mois où on battait les ventes des années précédentes», renchérit le directeur général. «On est quand même loin du pic de 2018 où on dépassait les 2 millions de véhicules vendus en une année. Mais on voit que le marché de l’automobile, malgré l’impact des taux d’intérêt et de l’inflation, est demeuré quand même très fort en 2023. On doit s’attendre à voir une année très intéressante en 2024.»

Et AutoHebdo analyse que «le lent retour vers la normale du côté du neuf réduit l’intérêt pour l’usagé et, par conséquent, sur les prix, qui baissent chaque mois depuis juillet. L’inventaire de véhicules d’occasion, qui avait d’abord diminué au premier trimestre, s’est remis à augmenter depuis et dépasse maintenant les niveaux de 2022.»

Des prix à la hausse

Par contre, M. Laforce ajoute qu’avec le bond des prix des véhicules neufs, on peut s’attendre que les prix des véhicules d’occasion resteront quand même élevés. AutoHebdo a révélé en septembre 2023 que le prix moyen des véhicules neufs (à essence et électriques confondus) au Canada s’élève à 67 817 $. Quant à lui, le prix moyen des véhicules d’occasion se situe à 39 100 $.

Également, les versements mensuels ont augmenté de près de 40 %. «Ça va amener les gens à faire des choix beaucoup plus logiques. Je crois qu’en 2024, on va continuer à magasiner d’un point de vue qui est plus logique et c’est peut-être à ce chapitre qu’on risque d’avoir des enjeux d’inventaire pendant l’année», conclut-il.