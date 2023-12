Cure de jouvence pour le meilleur vendeur de Hyundai

«C’est un véhicule très important pour Hyundai, spécialement au Québec», s’exprimait Steve Flamand, directeur des produits chez Hyundai Canada, lors du lancement du Kona EV 2024, à Victoria en Colombie-Britannique. «C’est notre numéro un des ventes au Canada en 2023.»

«Depuis son lancement en 2018 jusqu’à novembre 2023, 143 120 Kona ont été vendus au Canada. Ce qui en fait un des trois meilleurs vendeurs de la marque. Et il a été le meilleur vendeur dans le segment hautement compétitif des VUS sous-compacts de 2019 à 2022, comptant pour presque 20% des ventes de Hyundai», a ajouté Sean Jo, planificateur senior des produits pour le constructeur coréen.

«De ce total, 26 274 étaient électriques.» Ce qui représente 18,3% du total des unités vendues. Il est aussi utile de rappeler que la version électrique a été lancée durant la deuxième année d’existence du modèle.

Contrairement à la précédente génération, la plateforme du Kona est centrée sur l’électrification. La version à essence a été pensée sur cette plateforme. Et même si la version hybride existe en Europe, il n’y a aucun plan pour l’importer ici.

Est-ce qu’il y a de la place pour une version hybride rechargeable? «Aucun plan pour une telle version, mais on analysera le marché pour voir s’il y a de la demande dans le marché nord-américain», répond M. Flamand.

Presque identique à un Kia Niro

Le véhicule présente des dimensions similaires à celles de son «cousin», le Niro de Kia. Normal, car on reste dans la famille. Kia fait partie du groupe Hyundai. Bien que la largeur soit similaire pour les deux modèles, la longueur et l’empattement diffèrent d’une soixantaine de millimètres entre le Kona et le Niro. Le second étant plus long.

Il n’est pas faux d’affirmer que les comportements routiers se ressemblent entre les deux véhicules. Le Kona EV s’est montré agile et fougueux lorsqu’on en a besoin. Le mode Sport donne un peu plus de piquant à la conduite.

Et bien sûr, pour avoir essayé le véhicule équivalent avec le moteur thermique, on est ravi par l’absence de vibration et du ronron du moteur quatre-cylindres. Entre les deux versions, il y a des différences subtiles quant aux détails. Le Kona EV arbore un design «pixellisé», ce que son pendant à essence n’a pas. Mais la principale différence, la plus notable, ce sont les roues de 17 pouces qui équipent la version électrique. Ceux-ci sont moins énergivores que les pneus de 20 pouces de la version à essence.

Si vous choisissez le Kona EV, il faut se résoudre à avoir qu’une traction. La traction intégrale n’est tout simplement pas offerte. Si on conduit en dedans de nos compétences et qu’on ne prend pas de risque inutile, la traction peut très bien convenir à la moyenne des conducteurs. Mais Hyundai ne ferme pas la porte à une telle version. «Pour la prochaine génération, peut-être...»

Cependant, le nouveau Kona a à son bord le nouveau système d’infodivertissement propre aux marques du groupe coréen. Celui-ci présente une nouvelle interface graphique, gérée par un processeur central plus puissant que dans la précédente génération, nous dit-on.

Somme toute abordable

Hyundai offre seulement deux versions du Kona EV. Celle d’entrée de gamme, la Preferred, se vend 46 399$, plus des frais de transport et de préparation de 1925$.

La seconde version, l’Ultimate qui coûte 51 199$ avant taxes, est pleinement équipée avec les technologies de pointe, dont l’assistance au stationnement, la conduite assistée sur l’autoroute et la clé numérique. Cette dernière option permet de partager le véhicule avec ses proches à l’aide d’une application téléchargée sur son téléphone.

Il faut rappeler que le Kona EV est admissible aux deux rabais gouvernementaux, soit 7000$ du Québec et 5000$ du fédéral. Ce modèle pourrait coûter moins cher qu’un autre équivalent à essence, une fois tous les frais d’utilisation calculés, comme le carburant et l’entretien, par exemple.

Et pour ceux qui disent que les véhicules électriques ne sont que pour les riches, détrompez-vous.

Selon AutoHebdo, le prix moyen d’un véhicule neuf au Canada, en date de septembre 2023, se situe à 67 817$, autant pour les véhicules à essence que les électriques. Et Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, a fait un décompte qui révèle que le prix de 47 véhicules branchables, offerts sur le marché, est en dessous du prix moyen canadien avec le rabais fédéral de 5000$. Ce nombre augmente avec les rabais provinciaux, qui ne sont pas pareils partout.

DONNÉES TECHNIQUES

Prix de base : 46 399$

Prix du modèle essayé : 51 199$ (Ultimate)

Frais de transport et de préparation : 1925$

Moteur électrique : un moteur synchrone à aimant permanent à l’avant

Puissance totale : 150 kW (201 ch)

Couple combiné : 255 N.m (188 lb-pi)

Consommation électrique réalisée : entre 15 et 16 kWh/100 km

Énergie de la batterie lithium-ion : 64,8 kWh

Temps de recharge (donnée du constructeur)

Niveau 2 (240 V, de 10 à 100 %) à 11 kW : environ 6,25 heures (borne de 48 ampères)

En courant continu de niveau 3 (10-80 %) à 85 kW : 43 minutes

Autonomie électrique avec une pleine charge : 420 km

Les frais de déplacement et d’hébergement liés à cette chronique et à la capsule Kilowatt-heure ont été payés par Hyundai Canada.